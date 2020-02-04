Ралли Швеция оказалось под угрозой из-за отсутствия снега
Устроители Ралли Швеция проводят дополнительные проверки перед принятием окончательного решения о том, состоится ли второй этап сезона WRC, или будет отменен из-за отсутствия снега.
Гонка должна пройти 13-16 февраля, но из-за более теплых, чем обычно, условий в Швеции на дорогах не образовался толстый слой снега.
Решение о судьбе ралли должны были принять 3 февраля, однако перенесли это на поздний срок – при этом несколько дней назад организаторы этапа заверили, что гонка состоится. Сейчас они ведут обсуждения с производителями, но шведское ралли с участием исторических машин, уже отменили.
Глава Ралли Швеция Гленн Олссон отметил, что решение должно быть принято на этой неделе, и сказал: «В последние дни в регионе ралли выпал снег. Но не по сезону теплая погода и текущие ее прогнозы по-прежнему вызывают озабоченность относительно пригодности дорог на спецучастках.
Состоится обсуждения с командами, FIA проведет инспекцию этапов в начале этой недели. Мы продолжаем изучать все возможные варианты для того, чтобы ралли состоялось».
Как стало известно Motorsport.com, организаторы ралли могут провести заезды, сократив их маршрут, но об этом в заявлении не упоминалось.
Потеря Ралли Швеция может стать еще одним ударом для WRC, которая была вынуждена отменить Ралли Австралия в конце 2019-го из-за лесных пожаров и апрельское Ралли Чили из-за гражданских беспорядков.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Швеция
|Автор
|Джек Беньон
Ралли Швеция оказалось под угрозой из-за отсутствия снега
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Шейкдаун
|
чт 13 февр.
чт 13 февр.
|
03:01
09:01
|
|Первый день
|
чт 13 февр.
чт 13 февр.
|
14:08
20:08
|
|Второй день
|
пт 14 февр.
пт 14 февр.
|
02:00
08:00
|
|Третий день
|
сб 15 февр.
сб 15 февр.
|
02:13
08:13
|
|Четвертый день
|
вс 16 февр.
вс 16 февр.
|
01:50
07:50
|
Самое читаемое
Расписание
- WEC
- Формула 1
Партнер проекта