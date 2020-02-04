Ралли Швеция оказалось под угрозой из-за отсутствия снега

Гонка должна пройти 13-16 февраля, но из-за более теплых, чем обычно, условий в Швеции на дорогах не образовался толстый слой снега.

Решение о судьбе ралли должны были принять 3 февраля, однако перенесли это на поздний срок – при этом несколько дней назад организаторы этапа заверили, что гонка состоится. Сейчас они ведут обсуждения с производителями, но шведское ралли с участием исторических машин, уже отменили.

Глава Ралли Швеция Гленн Олссон отметил, что решение должно быть принято на этой неделе, и сказал: «В последние дни в регионе ралли выпал снег. Но не по сезону теплая погода и текущие ее прогнозы по-прежнему вызывают озабоченность относительно пригодности дорог на спецучастках.

Состоится обсуждения с командами, FIA проведет инспекцию этапов в начале этой недели. Мы продолжаем изучать все возможные варианты для того, чтобы ралли состоялось».

Как стало известно Motorsport.com, организаторы ралли могут провести заезды, сократив их маршрут, но об этом в заявлении не упоминалось.

Потеря Ралли Швеция может стать еще одним ударом для WRC, которая была вынуждена отменить Ралли Австралия в конце 2019-го из-за лесных пожаров и апрельское Ралли Чили из-за гражданских беспорядков.