Ралли Швеция грозит отмена

Ралли Швеция, которое запланировано этой зимой, вновь может не состояться. В качестве альтернативы этап чемпионата мира как и в прошедшем сезоне планируется провести в Финляндии.

В 2020 году шведский этап подвергся критике, так как на момент его проведения в регионе еще не выпал снег. Поэтому организаторы приняли решение на будущее перенести место проведения ралли в более северную часть страны.

В 2021 году Ралли Швеция не состоялась из-за коронавируса. Вместо этого единственный снежный этап чемпионата мира прошел в Финляндии. Теперь промоутеры WRC вновь рассматривают возможность замены локации этапа на Финляндию, но по другим причинам.

Подготовка нового места проведения шведского ралли движется слишком медленно, и необходимые тесты маршрута до сих пор не завершены. В таком случае, если этого не произойдет до 19 декабря, будет принято решение о переносе этапа в другую страну.