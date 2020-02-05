Ралли Швеция состоится несмотря на проблемы со снегом
Организаторы решили проводить гонку в сокращенном виде.
Этап чемпионата мира по ралли WRC в Швеции состоится на следующей неделе, несмотря на проблемы с погодой. Организаторы неожиданно столкнулись с отсутствием снега, по которому обычно проходит гонка. Они попросили времени до 4 февраля, чтобы решить, проводить ли этап, и в итоге решили не отказываться от гонки.
Тем не менее, им не удастся провести Ралли в его изначальном виде. Из графика гонки уберут восемь этапов, а в субботу пилоты поедут по тем же спецучасткам, что и в пятницу. Причем два из четырех отрезков проходят по территории Норвегии. Таким образом, Ралли потеряет именно свою шведскую часть. В воскресенье гонщики дважды проедут по одному и тому же отрезку.
«Фантастика, что мы можем объявить о проведении Ралли Швеция, – сказал организатор гонки Гленн Ульссон в официальном заявлении. – Множество людей тяжело трудились ради этого в последние дни. Мы пригласим фанатов в леса, как и планировалось».
Дополнительная информация: Джек Беньон
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Швеция
|Автор
|Иван Матушкин
Ралли Швеция состоится несмотря на проблемы со снегом
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