Ралли Швеция состоится несмотря на проблемы со снегом

Этап чемпионата мира по ралли WRC в Швеции состоится на следующей неделе, несмотря на проблемы с погодой. Организаторы неожиданно столкнулись с отсутствием снега, по которому обычно проходит гонка. Они попросили времени до 4 февраля, чтобы решить, проводить ли этап, и в итоге решили не отказываться от гонки.

Тем не менее, им не удастся провести Ралли в его изначальном виде. Из графика гонки уберут восемь этапов, а в субботу пилоты поедут по тем же спецучасткам, что и в пятницу. Причем два из четырех отрезков проходят по территории Норвегии. Таким образом, Ралли потеряет именно свою шведскую часть. В воскресенье гонщики дважды проедут по одному и тому же отрезку.

«Фантастика, что мы можем объявить о проведении Ралли Швеция, – сказал организатор гонки Гленн Ульссон в официальном заявлении. – Множество людей тяжело трудились ради этого в последние дни. Мы пригласим фанатов в леса, как и планировалось».

Дополнительная информация: Джек Беньон