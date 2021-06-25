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WRC / Ралли Кения Новости

Ралли Сафари только началось, а у Ожье и Эванса уже проблемы

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, Главный редактор

Сразу три пилота на автомобилях WRC столкнулись с серьезными проблемами на втором пятничном допе

Ралли Сафари только началось, а у Ожье и Эванса уже проблемы

Занимающий второе место в чемпионате мира Элфин Эванс на Toyota и Дани Сордо на Hyundai попали в аварии и были вынуждены прекратить борьбу по ходу первого полноценного дня Ралли Сафари – очередного этапа чемпионата мира, который стартовал в Кении в четверг (когда состоялся один-единственный спецучасток).

Оба пилота столкнулись с проблемами на втором пятничном допе. Эванс налетел на лежавший в траве камень, серьезно повредил подвеску – а попытки британца и его штурмана починить автомобиль, чтобы он смог продолжить движение, не принесли успеха. Сордо же стал автором весьма зрелищного вылета на одном из скоростных отрезков дистанции.

Теоретически оба пилота смогут продолжить гонку в субботу – но при этом получат большие штрафы за отсутствие финиша на 4-х спецучастках. Также на машине Сордо аварии может быть поврежден каркас безопасности – если это действительно произошло, вернуться в гонку испанец не сможет.

Лишь немногим лучше сложилось утро пятницы для действующего чемпиона мира и лидера нынешнего чемпионата Себастьена Ожье. В начале второго спецучастка француз потерял время из-за ошибок – однако эти потери были не слишком велики. А вот случившаяся чуть позже поломка амортизатора вынудила Ожье резко замедлиться. В итоге пилот Toyota потерял полминуты на допе, где сошли Эванс и Сордо, и полторы минуты на следующем.

После первой пятничной секции за победу сражаются Тьерри Невилль на Hyundai и Калле Рованпера на Toyota, которых разделяет 5 секунд. На 26 секунд от своего товарища по команде отстает еще один пилот корейской марки Отт Тянак. Ожье с отставанием больше чем в 2 минуты откатился на 7-ю позицию.

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Toyota надеется оставить Ожье в WRC еще на полсезона
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