Ралли Сафари также оказалось под угрозой переноса

Чемпионат мира по ралли успел провести три первых этапа до начала массовой отмены соревнований из-за глобальной вирусной эпидемии – гонку в Мексике остановили за несколько спецучастков до финиша, и до настоящего времени она остается последним состоявшимся соревнованием в мире автомобильного спорта 2020 года.

На прошедшей неделе промоутеры WRC в совместном заявлении с организаторами этапов объявили о переносе на неопределенный срок майского Ралли Португалия и июньского Ралли Италия. Таким образом, сезон должен был продолжиться этапом в Кении, запланированным на 16-19 июля.

Ралли Сафари предстоит вернуться в календарь после 18-летнего перерыва, однако FIA собирается внимательно следить за ситуацией и исключить любой риск для своих сотрудников и участников чемпионата мира. На настоящий момент в Кении выявлено чуть больше трех десятков носителей коронавируса, и положение выглядит достаточно стабильным – пока медики не отмечают резкого прироста с каждым новым днем. Правда, две трети всех случаев приходится на столицу страны Найроби, где будет базироваться гонка.

В этой связи, по данным наших источников, в ближайшие недели может быть принято решение о переносе ралли. Местное правительство уже ввело ограничения для въезжающих в страну, однако никаких карантинных мер в самой Кении пока нет.

Если в течение месяца будет отмечено значительное ухудшение эпидемиологической обстановки, Ралли Сафари почти наверняка пополнит список перенесенных этапов. В этом случае сезон WRC возобновится только в начале августа в Финляндии.