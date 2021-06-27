Ралли Сафари принесло Ожье 4-ю победу в 6-ти гонках сезона

Себастьен Ожье, выступающий за команду Toyota, выиграл Ралли Сафари, которое сегодня закончилось в Кении. Для действующего чемпиона мира эта победа стала уже 4-й в 6-ти состоявшихся гонках сезона – но первой за пределами Средиземноморского региона (ранее француз побеждал в Монте-Карло, Хорватии и Италии).

Африканская гонка, вернувшаяся в календарь после 19-летнего перерыва, запомнилась настоящей эпидемией проблем, которых не удалось избежать большинству претендентов на победу. К примеру, Ожье в пятницу потерял две минуты из-за поломки одного из амортизаторов. Другие гонщики ломали подвеску о лежащие в травме камни, вылетали с трассы, теряли время из-за проколов или расслоения шин. Отт Тянак на Hyundai вечером в субботу, когда на последнем спецучастке дня пошел проливной дождь, был вынужден сбросить темп из-за запотевания лобового стекла.

Последняя неудача Тянака позволила Ожье, который в течение всей субботы находился на 4-й позиции, попасть в первую тройку. Утром в воскресенье еще одну позицию француз отыграл из-за драматического схода еще одного пилота на Hyundai. Тьерри Невилль был лидером на протяжении почти всей гонки и на старт первого воскресного допа вышел с преимуществом в минуту над ближайшим преследователем – но вскоре после старта на его автомобиле сломался амортизатор. Бельгиец смог добраться до финиша спецучастка, но после этого был вынужден оформить сход.

В результате в лидеры попал Такамото Кацута, который за рулем Toyota проводит второй полный сезон в WRC. Японец по ходу гонки смог избежать серьезных проблем, но его темп был достаточно низким. Ожье за полтора дня отыграл у товарища по команде полторы минуты, на предпоследнем допе вышел в лидеры и к финишу оторвался от Кацуты на 20 секунд.

Впрочем, японец, до этого не заканчивавший этапов WRC на 4-м месте, вряд ли был расстроен финишем на 2-й позиции. Тянак в итоге замкнул первую тройку – а благодаря бонусным очкам за лучшее время на призовом спецучастке эстонец набрал по итогам гонки даже больше очков, чем японец: 20 против 18-ти.

Победа позволила Ожье укрепить лидерство в общем зачете: преимущество над еще одним пилотом Toyota, Элфином Эвансом (отставшим из-за схода в пятницу и закончившим в итоге гонку на 10-м месте) выросло с 11-ти очков до 34-х. 3-е место сохранил Невилль, проигрывающий Ожье 56 баллов.

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