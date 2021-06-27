Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Супер-драма в Кении: Невилль растерял минуту лидерства и сошел
WRC / Ралли Кения Отчет о гонке

Ралли Сафари принесло Ожье 4-ю победу в 6-ти гонках сезона

Автор:
, Главный редактор

Вернувшееся в календарь ралли превратилось в настоящую гонку на выживание

Ралли Сафари принесло Ожье 4-ю победу в 6-ти гонках сезона

Себастьен Ожье, выступающий за команду Toyota, выиграл Ралли Сафари, которое сегодня закончилось в Кении. Для действующего чемпиона мира эта победа стала уже 4-й в 6-ти состоявшихся гонках сезона но первой за пределами Средиземноморского региона (ранее француз побеждал в Монте-Карло, Хорватии и Италии).

Африканская гонка, вернувшаяся в календарь после 19-летнего перерыва, запомнилась настоящей эпидемией проблем, которых не удалось избежать большинству претендентов на победу. К примеру, Ожье в пятницу потерял две минуты из-за поломки одного из амортизаторов. Другие гонщики ломали подвеску о лежащие в травме камни, вылетали с трассы, теряли время из-за проколов или расслоения шин. Отт Тянак на Hyundai вечером в субботу, когда на последнем спецучастке дня пошел проливной дождь, был вынужден сбросить темп из-за запотевания лобового стекла.

Читайте также:

Последняя неудача Тянака позволила Ожье, который в течение всей субботы находился на 4-й позиции, попасть в первую тройку. Утром в воскресенье еще одну позицию француз отыграл из-за драматического схода еще одного пилота на Hyundai. Тьерри Невилль был лидером на протяжении почти всей гонки и на старт первого воскресного допа вышел с преимуществом в минуту над ближайшим преследователем  но вскоре после старта на его автомобиле сломался амортизатор. Бельгиец смог добраться до финиша спецучастка, но после этого был вынужден оформить сход.

В результате в лидеры попал Такамото Кацута, который за рулем Toyota проводит второй полный сезон в WRC. Японец по ходу гонки смог избежать серьезных проблем, но его темп был достаточно низким. Ожье за полтора дня отыграл у товарища по команде полторы минуты, на предпоследнем допе вышел в лидеры и к финишу оторвался от Кацуты на 20 секунд.

Впрочем, японец, до этого не заканчивавший этапов WRC на 4-м месте, вряд ли был расстроен финишем на 2-й позиции. Тянак в итоге замкнул первую тройку  а благодаря бонусным очкам за лучшее время на призовом спецучастке эстонец набрал по итогам гонки даже больше очков, чем японец: 20 против 18-ти.

Победа позволила Ожье укрепить лидерство в общем зачете: преимущество над еще одним пилотом Toyota, Элфином Эвансом (отставшим из-за схода в пятницу и закончившим в итоге гонку на 10-м месте) выросло с 11-ти очков до 34-х. 3-е место сохранил Невилль, проигрывающий Ожье 56 баллов.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Супер-драма в Кении: Невилль растерял минуту лидерства и сошел

Предыдущая новость

Супер-драма в Кении: Невилль растерял минуту лидерства и сошел
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

СМИ: Red Bull увеличила мощность мотора в обход правил

55 мин
2
Формула 1

Хэмилтон нарушил джентльменское соглашение. И поплатился поулом

18 ч
3
Формула 1

Мазеспиннер. Команда сделала Мазепину издевательский подарок

1 ч
4
Формула 1

Ф1 уезжает из Сочи на «Игору Драйв». А что это за трасса-то?

1 дн
5
Формула 1

Гран При Штирии: стартовая решетка

22 ч
Самое важное:
Ралли Сафари принесло Ожье 4-ю победу в 6-ти гонках сезона
WRC

Ралли Сафари принесло Ожье 4-ю победу в 6-ти гонках сезона

1 ч
Супер-драма в Кении: Невилль растерял минуту лидерства и сошел
WRC

Супер-драма в Кении: Невилль растерял минуту лидерства и сошел

3 ч
Новыми проблемами на Ралли Сафари стали зебры и дождь
WRC

Новыми проблемами на Ралли Сафари стали зебры и дождь

22 ч
На Ралли Сафари проблемы возникли у всех лидеров
WRC

На Ралли Сафари проблемы возникли у всех лидеров

25 июн. 2021 г.
Ралли Сафари только началось, а у Ожье и Эванса уже проблемы
WRC

Ралли Сафари только началось, а у Ожье и Эванса уже проблемы

25 июн. 2021 г.
Последние видео
#ThinkingForward: интервью с Петером Тулом 19:20
WRC
19 янв. 2021 г.

#ThinkingForward: интервью с Петером Тулом

Бонусный СУ Ралли Монца 01:57
WRC
15 дек. 2020 г.

Бонусный СУ Ралли Монца

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои» 00:55
WRC
10 мая 2020 г.

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои»

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты 03:02
WRC
9 мая 2020 г.

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты

Ралли Тур де Корс 1998. Видео 28:10
WRC
6 мая 2020 г.

Ралли Тур де Корс 1998. Видео

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Слухи: пилот Yamaha в MotoGP готов уйти в Aprilia
MotoGP

Слухи: пилот Yamaha в MotoGP готов уйти в Aprilia

Супер-драма в Кении: Невилль растерял минуту лидерства и сошел Ралли Кения
WRC

Супер-драма в Кении: Невилль растерял минуту лидерства и сошел

Ферстаппен пообещал раздать журналистам чертежи антикрыльев Гран При Штирии
Формула 1

Ферстаппен пообещал раздать журналистам чертежи антикрыльев

Самое читаемое Сегодня

СМИ: Red Bull увеличила мощность мотора в обход правил
Формула 1 Формула 1

СМИ: Red Bull увеличила мощность мотора в обход правил

Хэмилтон нарушил джентльменское соглашение. И поплатился поулом
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон нарушил джентльменское соглашение. И поплатился поулом

Мазеспиннер. Команда сделала Мазепину издевательский подарок
Формула 1 Формула 1

Мазеспиннер. Команда сделала Мазепину издевательский подарок

Ф1 уезжает из Сочи на «Игору Драйв». А что это за трасса-то?
Формула 1 Формула 1

Ф1 уезжает из Сочи на «Игору Драйв». А что это за трасса-то?

Гран При Штирии: стартовая решетка
Формула 1 Формула 1

Гран При Штирии: стартовая решетка

Вольф поставил Боттаса в пример «жалобщикам и нытикам»
Формула 1 Формула 1

Вольф поставил Боттаса в пример «жалобщикам и нытикам»

Aston Martin в цветах Aston Martin? Не все видят в этом логику!
Формула 1 Формула 1

Aston Martin в цветах Aston Martin? Не все видят в этом логику!

Блестящий Норрис и скатившийся Перес. Герои и неудачники Австрии
Формула 1 Формула 1

Блестящий Норрис и скатившийся Перес. Герои и неудачники Австрии

Самое важное:

Ралли Сафари принесло Ожье 4-ю победу в 6-ти гонках сезона
WRC WRC

Ралли Сафари принесло Ожье 4-ю победу в 6-ти гонках сезона

Супер-драма в Кении: Невилль растерял минуту лидерства и сошел
WRC WRC

Супер-драма в Кении: Невилль растерял минуту лидерства и сошел

Новыми проблемами на Ралли Сафари стали зебры и дождь
WRC WRC

Новыми проблемами на Ралли Сафари стали зебры и дождь

На Ралли Сафари проблемы возникли у всех лидеров
WRC WRC

На Ралли Сафари проблемы возникли у всех лидеров

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.