Ралли Сафари-2020 отменили
Кенийский этап WRC должен был открывать вторую часть сезона. В итоге возвращение знаменитой африканской гонки в календарь чемпионата отложили на 2021 год
Этап WRC в Кении не состоится. Когда вышло так, что именно Ралли Сафари досталось право открывать вторую часть сезона после отмены нескольких гонок, в заводских командах высказались против поездки в Африку. В итоге промоутеры этапа в совместном с FIA заявлении подтвердили, что этап отменен.
Помимо коронавирусной эпидемии, ситуация с которой в Кении остается сложной, такая поездка требует больших расходов. Они стали бы серьезным ударом даже по заводским коллективам, не говоря уже о частниках.
По словам организаторов, в последние недели они совместно с властями страны продолжали работать над возможностью проведения гонки, но в итоге пришли к решению отложить этап до 2021 года.
Теперь в календаре WRC значатся этапы в Финляндии (6-9 августа) и Новой Зеландии (3-6 сентября). Пока формально ни одному из них ничто не угрожает – финские власти установили запрет на мероприятия, где присутствует более 500 человек, однако он действует только до конца июля. Решение о продлении карантинных мер будет принято в начале июня, что позволит более определенно говорить о возможности проведения ралли.
Схожая ситуация – с разницей в месяц – и с новозеландской гонкой.
В отличие от других дисциплин, в сезоне-2020 участники WRC успели провести три гонки, последняя из которых проходила в один уик-энд с Гран При Австралии Ф1. Тот этап остановили досрочно, но все же признали состоявшимся.
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Кадры Ралли Сафари разных лет:
Колин Макрей и Ники Грист, Ford Focus, 2002 год
Фотограф: Ford Motor Company
Колин Макрей и Ники Грист, Ford Focus, 2002 год
Фотограф: Ford Motor Company
Кеннет Эрикссон и Петер Дикман, Volkswagen GTi, 1987 год
Фотограф: Ферди Кряллиг Motorsport-Bild GmbH
Ари Ватанен и Терри Харримэн, Opel Ascona 400, 1983 год
Фотограф: LAT Images
Ричард Бёрнс и Роберт Рид, Subaru Impreza WRC, 2000 год
Фотограф: LAT Images
Бьорн Вальдегард и Ханс Торселиус, Toyota Celica Twin Cam Turbo, 1984 год
Фотограф: Toyota Racing
Сандро Мунари и Лофти Дрюз, Lancia Stratos HF, 1975 год
Фотограф: LAT Images
Бьорн Вальдегард и Ханс Торшелиус, Lancia Stratos, 1976 год
Фотограф: LAT Images
Карлос Сайнс-ст. и Луис Мойя, Toyota Team Europe, Toyota Celica, 1990 год
Фотограф: LAT Images
Бьорн Вальдегард, Ханс Торшелиус, Porsche 911, 1974 год
Фотограф: LAT Images
Карлос Сайнс и Луис Мойя, Toyota Team Kenya, Toyota Celica Turbo, 1992 год
Фотограф: LAT Images
Юха Канккунен и Юха Пииронен, Toyota Celica Turbo 4WD, 1993 год
Фотограф: LAT Images
Карлос Сайнс и Луис Мойя, Toyota Corolla WRC, 1999 год
Фотограф: Sutton Images
Кеннет Эрикссон и Петер Дикманн, Volkswagen GTi, 1987 год
Фотограф: Ферди Кряллиг Motorsport-Bild GmbH
Колин Макрей и Ники Грист, Ford Focus, 2002 год
Фотограф: WRC McKlein
Колин Макрей и Ники Грист, Ford Focus, 2002 год
Фотограф: Ford Motor Company
Колин Макрей и Ники Грист – победители гонки 2002 год
Фотограф: Ford Motor Company
Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Кения
|Автор
|Джакомо Раули