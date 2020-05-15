WRC
WRC
R
WRC
Ралли Финляндия
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Новая Зеландия
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
131 день
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
152 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Великобритания
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
166 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Япония
19 нояб.
-
22 нояб.
Следующее событие через
187 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WRC / Ралли Кения / Новость

Ралли Сафари-2020 отменили

Поделились
Комментарии
Ралли Сафари-2020 отменили
Автор:
15 мая 2020 г., 16:22

Кенийский этап WRC должен был открывать вторую часть сезона. В итоге возвращение знаменитой африканской гонки в календарь чемпионата отложили на 2021 год

Этап WRC в Кении не состоится. Когда вышло так, что именно Ралли Сафари досталось право открывать вторую часть сезона после отмены нескольких гонок, в заводских командах высказались против поездки в Африку. В итоге промоутеры этапа в совместном с FIA заявлении подтвердили, что этап отменен.

Помимо коронавирусной эпидемии, ситуация с которой в Кении остается сложной, такая поездка требует больших расходов. Они стали бы серьезным ударом даже по заводским коллективам, не говоря уже о частниках.

По словам организаторов, в последние недели они совместно с властями страны продолжали работать над возможностью проведения гонки, но в итоге пришли к решению отложить этап до 2021 года.

Теперь в календаре WRC значатся этапы в Финляндии (6-9 августа) и Новой Зеландии (3-6 сентября). Пока формально ни одному из них ничто не угрожает – финские власти установили запрет на мероприятия, где присутствует более 500 человек, однако он действует только до конца июля. Решение о продлении карантинных мер будет принято в начале июня, что позволит более определенно говорить о возможности проведения ралли.

Схожая ситуация – с разницей в месяц – и с новозеландской гонкой. 

В отличие от других дисциплин, в сезоне-2020 участники WRC успели провести три гонки, последняя из которых проходила в один уик-энд с Гран При Австралии Ф1. Тот этап остановили досрочно, но все же признали состоявшимся.

Читайте также:

Кадры Ралли Сафари разных лет: 

Слайдер
Список

Колин Макрей и Ники Грист, Ford Focus, 2002 год

Колин Макрей и Ники Грист, Ford Focus, 2002 год
1/17

Фотограф: Ford Motor Company

Колин Макрей и Ники Грист, Ford Focus, 2002 год

Колин Макрей и Ники Грист, Ford Focus, 2002 год
2/17

Фотограф: Ford Motor Company

Кеннет Эрикссон и Петер Дикман, Volkswagen GTi, 1987 год

Кеннет Эрикссон и Петер Дикман, Volkswagen GTi, 1987 год
3/17

Фотограф: Ферди Кряллиг Motorsport-Bild GmbH

Ари Ватанен и Терри Харримэн, Opel Ascona 400, 1983 год

Ари Ватанен и Терри Харримэн, Opel Ascona 400, 1983 год
4/17

Фотограф: LAT Images

Ричард Бёрнс и Роберт Рид, Subaru Impreza WRC, 2000 год

Ричард Бёрнс и Роберт Рид, Subaru Impreza WRC, 2000 год
5/17

Фотограф: LAT Images

Бьорн Вальдегард и Ханс Торселиус, Toyota Celica Twin Cam Turbo, 1984 год

Бьорн Вальдегард и Ханс Торселиус, Toyota Celica Twin Cam Turbo, 1984 год
6/17

Фотограф: Toyota Racing

Сандро Мунари и Лофти Дрюз, Lancia Stratos HF, 1975 год

Сандро Мунари и Лофти Дрюз, Lancia Stratos HF, 1975 год
7/17

Фотограф: LAT Images

Бьорн Вальдегард и Ханс Торшелиус, Lancia Stratos, 1976 год

Бьорн Вальдегард и Ханс Торшелиус, Lancia Stratos, 1976 год
8/17

Фотограф: LAT Images

Карлос Сайнс-ст. и Луис Мойя, Toyota Team Europe, Toyota Celica, 1990 год

Карлос Сайнс-ст. и Луис Мойя, Toyota Team Europe, Toyota Celica, 1990 год
9/17

Фотограф: LAT Images

Бьорн Вальдегард, Ханс Торшелиус, Porsche 911, 1974 год

Бьорн Вальдегард, Ханс Торшелиус, Porsche 911, 1974 год
10/17

Фотограф: LAT Images

Карлос Сайнс и Луис Мойя, Toyota Team Kenya, Toyota Celica Turbo, 1992 год

Карлос Сайнс и Луис Мойя, Toyota Team Kenya, Toyota Celica Turbo, 1992 год
11/17

Фотограф: LAT Images

Юха Канккунен и Юха Пииронен, Toyota Celica Turbo 4WD, 1993 год

Юха Канккунен и Юха Пииронен, Toyota Celica Turbo 4WD, 1993 год
12/17

Фотограф: LAT Images

Карлос Сайнс и Луис Мойя, Toyota Corolla WRC, 1999 год

Карлос Сайнс и Луис Мойя, Toyota Corolla WRC, 1999 год
13/17

Фотограф: Sutton Images

Кеннет Эрикссон и Петер Дикманн, Volkswagen GTi, 1987 год

Кеннет Эрикссон и Петер Дикманн, Volkswagen GTi, 1987 год
14/17

Фотограф: Ферди Кряллиг Motorsport-Bild GmbH

Колин Макрей и Ники Грист, Ford Focus, 2002 год

Колин Макрей и Ники Грист, Ford Focus, 2002 год
15/17

Фотограф: WRC McKlein

Колин Макрей и Ники Грист, Ford Focus, 2002 год

Колин Макрей и Ники Грист, Ford Focus, 2002 год
16/17

Фотограф: Ford Motor Company

Колин Макрей и Ники Грист – победители гонки 2002 год

Колин Макрей и Ники Грист – победители гонки 2002 год
17/17

Фотограф: Ford Motor Company

Следующая новость
Тянак назвал кибергонки бесполезными для раллистов

Предыдущая новость

Тянак назвал кибергонки бесполезными для раллистов
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Кения
Автор Джакомо Раули

Самое читаемое

1
Формула 1

Босс Ferrari объяснил, зачем поменял Феттеля на Сайнса

2
Формула 1

Сильверстоун доигрался. Формула 1 нашла замену для Гран При Великобритании

3
Формула 1

Риск потерять Формулу 1 сделал боссов «Сильверстоуна» гораздо сговорчивее

4
Формула 1

Полное собрание ошибок Феттеля в Ferrari: фото, видео и цитаты

5
Формула 1

Как Сайнс едва не вылетел из Ф1, но стал пилотом Ferrari

Последние видео

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои» 00:55
WRC

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои»

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты 03:02
WRC

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты

Ралли Тур де Корс 1998. Видео 28:10
WRC

Ралли Тур де Корс 1998. Видео

Герои: Шанс - Мишель Мутон 01:08
WRC

Герои: Шанс - Мишель Мутон

Последняя гонка Мишель Мутон в фильме «Герои» 01:20
WRC

Последняя гонка Мишель Мутон в фильме «Герои»

Самое важное:

Ралли Сафари-2020 отменили
WRC

Ралли Сафари-2020 отменили

Тянак назвал кибергонки бесполезными для раллистов
WRC

Тянак назвал кибергонки бесполезными для раллистов

FIA пообещала контролировать календари разных серий после возобновления гонок
F1

FIA пообещала контролировать календари разных серий после возобновления гонок

Ралли Португалия отменили. Организаторы оценили ущерб в 142 млн евро
WRC

Ралли Португалия отменили. Организаторы оценили ущерб в 142 млн евро

На гиперкар для Ле-Мана установят два мотора от раллийного Hyundai i20
LM24

На гиперкар для Ле-Мана установят два мотора от раллийного Hyundai i20

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.