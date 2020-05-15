Ралли Сафари-2020 отменили

Этап WRC в Кении не состоится. Когда вышло так, что именно Ралли Сафари досталось право открывать вторую часть сезона после отмены нескольких гонок, в заводских командах высказались против поездки в Африку. В итоге промоутеры этапа в совместном с FIA заявлении подтвердили, что этап отменен.

Помимо коронавирусной эпидемии, ситуация с которой в Кении остается сложной, такая поездка требует больших расходов. Они стали бы серьезным ударом даже по заводским коллективам, не говоря уже о частниках.

По словам организаторов, в последние недели они совместно с властями страны продолжали работать над возможностью проведения гонки, но в итоге пришли к решению отложить этап до 2021 года.

Теперь в календаре WRC значатся этапы в Финляндии (6-9 августа) и Новой Зеландии (3-6 сентября). Пока формально ни одному из них ничто не угрожает – финские власти установили запрет на мероприятия, где присутствует более 500 человек, однако он действует только до конца июля. Решение о продлении карантинных мер будет принято в начале июня, что позволит более определенно говорить о возможности проведения ралли.

Схожая ситуация – с разницей в месяц – и с новозеландской гонкой.

В отличие от других дисциплин, в сезоне-2020 участники WRC успели провести три гонки, последняя из которых проходила в один уик-энд с Гран При Австралии Ф1. Тот этап остановили досрочно, но все же признали состоявшимся.

Кадры Ралли Сафари разных лет: