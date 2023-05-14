Ралли Португалия завершилось первой в сезоне победой Рованперы

Став по итогам сезона-2022 самым юным обладателем титула за всю историю мирового ралли, Калле Рованпера начал новый чемпионат не слишком убедительно. За рулем Toyota финн финишировал вторым в Монте-Карло, однако затем в трех гонках подряд финишировал за чертой призеров.

Однако в этот уик-энд на португальских грунтовках Калле напомнил о своей скорости – из 18 скоростных участков он выиграл ровно половину. Борьба за победу в гонке по сути закончилась в пятницу, когда у первого лидера Пьера-Луи Лубэ под капотом вспыхнул пожар, а второй, Отт Тянак, проколол шину.

К субботе отрыв Рованперы достиг практически минуты, после чего тот уверенно довел гонку до первой победы в сезоне – показав, кроме того, лучшую скорость на бонусном СУ.

Дани Сордо, Кандидо Каррера, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 Фото: McKlein / Motorsport Images

Ветеран Дани Сордо за рулем Hyundai стал главным преследователем лидера. Испанец выиграл три допа и по итогам первого дня отставал всего на 10 секунд, однако в дальнейшем не смог поддерживать темп Рованперы и сосредоточился на удержании второй позиции.

Сордо добился своего, завоевав первый подиум в сезоне – ему помогли технические проблемы у другого гонщика корейской команды Тьерри Невиля. Тот провел воскресенье с поврежденным мотором (предварительно из-за отказа турбины) и терял из-за нехватки мощности по минуте-полторы на каждом спецучастке.

В третьего места бельгиец опустился на пятое – последнее в топовой категории, так как слишком многие ее участники столкнулись с проблемами.

Подиум в итоге дополнил Эсапекка Лаппи на Toyota, а Тянак принес M-Sport Ford четвертый результат.

Лидер сезона Элфин Эванс попал в серьезную аварию на СУ7, а Лубэ и Такамото Кацута откатились далеко назад после поломок.

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2 Фото: McKlein / Motorsport Images

В «младшем» зачете для экипажей на технике RC2 судьбу победы решила обидная история, никак не связанная со скоростью на трассе. Оливер Сольберг за рулем Skoda Fabia создал за два дня большой отрыв от соперников, однако вечером в субботу после завершения зрительского спецучастка решил порадовать зрителей эффектными разворотами с пробуксовкой.

Судьи не оценили порыв сына чемпиона WRC 2003 года Петтера Сольберга и оштрафовали его на минуту. В воскресенье Оливер героически попытался отыграть это время – он стал лучшим на трех из четырех скоростных участков, включая бонусный, но в итоге уступил Гусу Гринсмиту всего 1,2 секунды.

Для российского экипажа Николая Грязина первый же день гонки завершился переворотом. Москвич вернулся в борьбу и дважды показал за рулем Skoda лучшее время на допах, но остался в глубине протоколов из-за слишком большого штрафного времени.

Гус Гринсмит, Йонас Андерссон, Skoda Fabia RS Rally2 Фото: McKlein / Motorsport Images

Победа в Португалии вывела Калле Рованперу в лидеры сезона WRC: у финна 98 очков после пяти этапов. Преследователи внезапно оказались далеко позади – это Тянак (81), пропускавший этап Себастьен Ожье и Эванс (по 69) и Невилль (68).

Сезон мирового ралли продолжится в первый уик-энд июня в жаркой Кении.

Результаты бонусного СУ19 Ралли Португалия

Результаты Ралли Португалия