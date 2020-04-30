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Ралли Португалия отменили. Организаторы оценили ущерб в 142 млн евро

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Ралли Португалия отменили. Организаторы оценили ущерб в 142 млн евро
Автор:
, Редактор
30 апр. 2020 г., 11:11

Сперва гонку перенесли на октябрь, но теперь этап точно не состоится

Португальский этап чемпионата мира по ралли должен был пройти в конце мая. Из-за пандемии коронавируса гонку предварительно перенесли на октябрь. Теперь местные организаторы официально объявили, что в 2020 году ралли не состоится.

Причиной отмены стало не только и не столько опасение за здоровье участников и зрителей, сколько невозможность подготовиться к проведению заезда в условиях действующих карантинных мер.

Интересно, что организаторы оценили потенциальный ущерб для экономики страны от отмены этапа. По их подсчетам, в 2019 году Ралли Португалия привнесло в страну 142 млн евро. Речь, судя по всему, не о прибыли организаторов, а о количестве денег, которые были потрачены в стране в рамках проведения этапа зрителями и участниками гонки. Таким образом, из-за отмены гонки страна недополучит 142 млн евро.

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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Португалия
Автор Сергей Иванов

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Ралли Кения

Ралли Кения

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