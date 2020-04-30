Португальский этап чемпионата мира по ралли должен был пройти в конце мая. Из-за пандемии коронавируса гонку предварительно перенесли на октябрь. Теперь местные организаторы официально объявили, что в 2020 году ралли не состоится.

Причиной отмены стало не только и не столько опасение за здоровье участников и зрителей, сколько невозможность подготовиться к проведению заезда в условиях действующих карантинных мер.

Интересно, что организаторы оценили потенциальный ущерб для экономики страны от отмены этапа. По их подсчетам, в 2019 году Ралли Португалия привнесло в страну 142 млн евро. Речь, судя по всему, не о прибыли организаторов, а о количестве денег, которые были потрачены в стране в рамках проведения этапа зрителями и участниками гонки. Таким образом, из-за отмены гонки страна недополучит 142 млн евро.