Ралли Монца объявлено последним этапом WRC этого года

FIA и промоутер чемпионата мира по ралли официально объявили, что в этом году последним этапом турнира станет Ралли Монца. Соревнование пройдет с 4 по 6 декабря. Таким образом, в настоящий момент календарь WRC состоит из 8-ми этапов.

Обычно Ралли Монца не входит в зачет каких-либо турниров и представляет собой нечто среднее между гонкой и шоу-мероприятием. При этом все спецучастки прокладываются по территории автодрома в Монце – в том числе и непосредственно по гоночной трассе. На этот раз организаторам придется увеличить дистанцию соревнований (со 150 до 220 км) и организовать часть допов в окружающей автодром местности.

Ралли Монца проводится с 1978 года и известно прежде всего благодаря регулярному участию в этой гонке Валентино Росси – знаменитый мотогонщик выигрывал соревнования 7 раз (последний – в 2018 году). Звезды мирового ралли выступают на этой гонке лишь эпизодически – поэтому победы в ней есть лишь на счету Себастьена Леба и Дани Сордо (а также Роберта Кубицы).

Примечательно, что предпоследним этапом WRC в этом году является Ралли Бельгия, один из спецучастков которого должен проходить в том числе по автодрому в Спа. Таким образом, WRC в каком-то смысле возьмет пример с Формулы 1, в календаре которой за гонкой Спа обычно следует этап в Монце.