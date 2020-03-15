WRC
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
22 янв.
-
26 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Швеция
12 февр.
-
16 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Мексика
12 мар.
-
15 мар.
Четвертый день через
09 Часов
:
12 Минут
:
28 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Португалия
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
66 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Италия
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
80 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Кения
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
122 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Финляндия
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
143 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Новая Зеландия
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
171 день
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
192 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
213 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Великобритания
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
227 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Япония
19 нояб.
-
22 нояб.
Следующее событие через
248 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WRC / Ралли Мексика / Отчет об этапе

Ралли Мексика завершили досрочно, победил Ожье

Поделились
Комментарии
Ралли Мексика завершили досрочно, победил Ожье
Автор:
, журналист (Autosport)
15 мар. 2020 г., 05:20

Шестикратный чемпион мира вышел в лидеры сезона после сокращенного на день этапа.

Организаторы Ралли Мексика досрочно завершили гонку, отменив воскресные спецучастки. Такое решение приняли для того, чтобы дать командам вернуться в США или Европу до вступления в силу режимов закрытых границ.

Победа в гонке досталась шестикратному чемпиону мира Себастьену Ожье. Он уверенно провел все спецучастки и в итоге выиграл у действующего чемпиона WRC Отта Тянака полминуты. Для Ожье эта победа стала первой за рулем Toyota и шестой в Мексике. Он сравнялся с легендарным Себастьеном Лебом, который прежде был единственным в истории шестикратным победителем этапа.

Победа вывела Ожье в лидеры сезона, позволив ему на восемь очков опередить партнера по команде Элфина Эванса. Тройку лидеров в Мексике замкнул финн Теему Суннинен. Россиянин Николай Грязин стал седьмым.

Позиция Гонщик/Штурман Общее время Отрыв Отставание
1 France Себастьен Ожье
France Жюльен Инграссиа 		2:47'47.600    
2 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		2:48'15.400 27.800 27.800
3 Finland Теему Сунинен
Finland Ярмо Лехтинен 		2:48'25.500 37.900 10.100
4 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		2:49'01.000 1'13.400 35.500
5 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		2:50'08.100 2'20.500 1'07.100
6 Sweden Понтус Тидеманд
Патрик Барт 		2:58'35.900 10'48.300 8'27.800
7 Russian Federation Николай Грязин
Russian Federation Ярослав Федоров 		3:00'14.600 12'27.000 1'38.700
8 Marco Bulacia
Джованни Бераккини 		3:01'25.100 13'37.500 1'10.500
9 United Kingdom Гус Гринсмит
United Kingdom Эллиотт Эдмондсон 		3:01'44.100 13'56.500 19.000
10 Norway Оле Кристиан Вайби
Sweden Йонас Андерссон 		3:03'19.800 15'32.200 1'35.700
11 Emilio Fernández
United States Рубен Гарсия 		3:05'36.200 17'48.600 2'16.400
12 Mexico Рикардо Тривино
Spain Марк Марти 		3:08'48.000 21'00.400 3'11.800
13 Ricardo Cordero
Marco Antonio 		3:13'20.500 25'32.900 4'32.500
14 Poland Каетан Каетанович
Poland Мацек Щепаняк 		3:14'58.400 27'10.800 1'37.900
15 John Coyne
Stephen Joyce 		3:27'49.800 40'02.200 12'51.400
16 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Николя Жильсуль 		3:30'25.700 42'38.100 2'35.900
17 Gerardo Basanez
Mauricio Pimentel 		4:00'56.300 1:13'08.700 30'30.600
18 Serge Brachet
Felipe Suberville 		4:02'17.200 1:14'29.600 1'20.900
19 Mexico Бенито Герра
Spain Даниэль Куэ 		4:21'28.000 1:33'40.400 19'10.800
20 Enrique Meza
Christian Jose 		4:33'02.000 1:45'14.400 11'34.000
21 Alejandro Zavaleta
Gabriel Marin 		4:49'31.800 2:01'44.200 16'29.800
Полные результаты
Следующая новость
Пожар, поломки, броды и прерия: лучшие фотографии с Ралли Мексики

Предыдущая новость

Пожар, поломки, броды и прерия: лучшие фотографии с Ралли Мексики
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Мексика
Пилоты Себастьен Ожье
Автор Ник Гартон

База данных

Ралли Мексика

Ралли Мексика

12 мар. - 15 мар.
Четвертый день Старт через
09 Часов
:
12 Минут
:
28 Секунд
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Тесты Оливера Сольберга
вс 15 мар.
сб 7 мар.
Шейкдаун
вс 15 мар.
чт 12 мар.
Первый день
вс 15 мар.
чт 12 мар.
Второй день
вс 15 мар.
пт 13 мар.
Третий день
вс 15 мар.
сб 14 мар.
Четвертый день
вс 15 мар.
вс 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Как это было: Гран При Австралии '96, когда Формула 1 впервые приехала в Мельбурн

2
Формула 1

Гран При за два дня: Росс Браун озвучил вариант спасения сезона Ф1

3
Автомобили

McLaren 650S Чернобыль Эдишн. Да-да, Chernobyl Edition — мы все правильно написали

4
Формула 1

1800 шин для отмененного Гран При Австралии сожгут на цементном заводе в Оксфорде

5
Формула 1

После вируса. Попробуем составить новый календарь Формулы 1 на 2020 год

Последние видео

Ралли Мексики: неожиданный финал 01:53
WRC
30мин

Ралли Мексики: неожиданный финал

Машина Эсапекки Лаппи сгорела дотла на Ралли Мексики 01:46
WRC

Машина Эсапекки Лаппи сгорела дотла на Ралли Мексики

На Ралли Мексики завершился первый гоночный день. Здесь самые яркие эпизоды 01:48
WRC

На Ралли Мексики завершился первый гоночный день. Здесь самые яркие эпизоды

В Мексике начался третий этап WRC 01:47
WRC

В Мексике начался третий этап WRC

Анонс Ралли Японии WRC 2020 02:05
WRC

Анонс Ралли Японии WRC 2020

Самое важное:

Ралли Мексика завершили досрочно, победил Ожье
WRC

Ралли Мексика завершили досрочно, победил Ожье

Пожар, поломки, броды и прерия: лучшие фотографии с Ралли Мексики
WRC

Пожар, поломки, броды и прерия: лучшие фотографии с Ралли Мексики

Видео: героическая борьба Лаппи за спасение горящей машины
WRC

Видео: героическая борьба Лаппи за спасение горящей машины

Ожье нарастил отрыв в Мексике на фоне проблем соперников
WRC

Ожье нарастил отрыв в Мексике на фоне проблем соперников

Ожье захватил лидерство в начале Ралли Мексика
WRC

Ожье захватил лидерство в начале Ралли Мексика

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
30 апр. - 3 мая
Билеты
7 мая - 10 мая
Билеты
21 мая - 24 мая
Билеты
4 июн. - 7 июн.
Билеты
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.