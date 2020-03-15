Ралли Мексика завершили досрочно, победил Ожье

Организаторы Ралли Мексика досрочно завершили гонку, отменив воскресные спецучастки. Такое решение приняли для того, чтобы дать командам вернуться в США или Европу до вступления в силу режимов закрытых границ.

Победа в гонке досталась шестикратному чемпиону мира Себастьену Ожье. Он уверенно провел все спецучастки и в итоге выиграл у действующего чемпиона WRC Отта Тянака полминуты. Для Ожье эта победа стала первой за рулем Toyota и шестой в Мексике. Он сравнялся с легендарным Себастьеном Лебом, который прежде был единственным в истории шестикратным победителем этапа.

Победа вывела Ожье в лидеры сезона, позволив ему на восемь очков опередить партнера по команде Элфина Эванса. Тройку лидеров в Мексике замкнул финн Теему Суннинен. Россиянин Николай Грязин стал седьмым.