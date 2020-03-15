Ралли Мексика завершили досрочно, победил Ожье
Шестикратный чемпион мира вышел в лидеры сезона после сокращенного на день этапа.
Организаторы Ралли Мексика досрочно завершили гонку, отменив воскресные спецучастки. Такое решение приняли для того, чтобы дать командам вернуться в США или Европу до вступления в силу режимов закрытых границ.
Победа в гонке досталась шестикратному чемпиону мира Себастьену Ожье. Он уверенно провел все спецучастки и в итоге выиграл у действующего чемпиона WRC Отта Тянака полминуты. Для Ожье эта победа стала первой за рулем Toyota и шестой в Мексике. Он сравнялся с легендарным Себастьеном Лебом, который прежде был единственным в истории шестикратным победителем этапа.
Победа вывела Ожье в лидеры сезона, позволив ему на восемь очков опередить партнера по команде Элфина Эванса. Тройку лидеров в Мексике замкнул финн Теему Суннинен. Россиянин Николай Грязин стал седьмым.
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Общее время
|Отрыв
|Отставание
|1
| Себастьен Ожье
Жюльен Инграссиа
|2:47'47.600
|2
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|2:48'15.400
|27.800
|27.800
|3
| Теему Сунинен
Ярмо Лехтинен
|2:48'25.500
|37.900
|10.100
|4
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|2:49'01.000
|1'13.400
|35.500
|5
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|2:50'08.100
|2'20.500
|1'07.100
|6
| Понтус Тидеманд
Патрик Барт
|2:58'35.900
|10'48.300
|8'27.800
|7
| Николай Грязин
Ярослав Федоров
|3:00'14.600
|12'27.000
|1'38.700
|8
|Marco Bulacia
Джованни Бераккини
|3:01'25.100
|13'37.500
|1'10.500
|9
| Гус Гринсмит
Эллиотт Эдмондсон
|3:01'44.100
|13'56.500
|19.000
|10
| Оле Кристиан Вайби
Йонас Андерссон
|3:03'19.800
|15'32.200
|1'35.700
|11
|Emilio Fernández
Рубен Гарсия
|3:05'36.200
|17'48.600
|2'16.400
|12
| Рикардо Тривино
Марк Марти
|3:08'48.000
|21'00.400
|3'11.800
|13
|Ricardo Cordero
Marco Antonio
|3:13'20.500
|25'32.900
|4'32.500
|14
| Каетан Каетанович
Мацек Щепаняк
|3:14'58.400
|27'10.800
|1'37.900
|15
|John Coyne
Stephen Joyce
|3:27'49.800
|40'02.200
|12'51.400
|16
| Тьерри Невилль
Николя Жильсуль
|3:30'25.700
|42'38.100
|2'35.900
|17
|Gerardo Basanez
Mauricio Pimentel
|4:00'56.300
|1:13'08.700
|30'30.600
|18
|Serge Brachet
Felipe Suberville
|4:02'17.200
|1:14'29.600
|1'20.900
|19
| Бенито Герра
Даниэль Куэ
|4:21'28.000
|1:33'40.400
|19'10.800
|20
|Enrique Meza
Christian Jose
|4:33'02.000
|1:45'14.400
|11'34.000
|21
|Alejandro Zavaleta
Gabriel Marin
|4:49'31.800
|2:01'44.200
|16'29.800
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Мексика
|Пилоты
|Себастьен Ожье
|Автор
|Ник Гартон
Ралли Мексика завершили досрочно, победил Ожье
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Тесты Оливера Сольберга
|
вс 15 мар.
сб 7 мар.
|
|Шейкдаун
|
вс 15 мар.
чт 12 мар.
|
|Первый день
|
вс 15 мар.
чт 12 мар.
|
|Второй день
|
вс 15 мар.
пт 13 мар.
|
|Третий день
|
вс 15 мар.
сб 14 мар.
|
|Четвертый день
|
вс 15 мар.
вс 15 мар.
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
30 апр. - 3 маяБилеты
|
7 мая - 10 маяБилеты
|
21 мая - 24 маяБилеты
|
4 июн. - 7 июн.Билеты
|
11 июн. - 14 июн.Билеты
|
25 июн. - 28 июн.Билеты