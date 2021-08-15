Ралли Бельгия закончилось первой в сезоне победой Невилля

Тьерри Невилль и Крейг Брин, выступающие в составе заводской команды Hyundai, закончили на двух первых позициях бельгийский этап чемпионата мира по ралли. Напомним, что представители корейской марки захватили лидерство в гонке еще в пятницу и достаточно быстро оторвались от соперников из коллектива Toyota примерно на полминуты. В дальнейшем отрыв Невилля и Брина только рос – хоть и не столь впечатляющими темпами.

Победа на домашней гонке (которая впервые вошла в календарь чемпионата мира) стала для Невилля первой в этом сезоне. И всего второй за год для коллектива Hyundai – напомним, до этого на нескольких гонках подряд в какой-то момент протокол возглавляли двое, а то и трое экипажей корейской марки, но после вылетов и сходов победа каждый раз доставалась представителям Toyota.

На этот раз трех гонщиков японской марки, занимавших места с 3-го по 5-е, в начале дня разделяло меньше 5-ти секунд – и сражение за нижнюю ступень подиума должно было стать главной интригой дня. В итоге на 3-м месте финишировал самый молодой из пилотов японского коллектива – Калле Рованпера. 4-м остался Элфин Эванс, жаловавшийся по ходу воскресенья на нехватку темпа, а 5-м – действующий чемпион Себастьен Ожье, потерявший время из-за прокола.

Отт Тянак в начале гонки сильно отстал от лидеров, сначала пострадав из-за проблем с двигателем, а потом остановившись на одном из спецучастков для замены спустившей покрышки. В итоге эстонец смог добраться до финиша только на 6-м месте – последним из пилотов на автомобилях категории WRC, добравшихся до финиша без схода с трассы и штрафов за пропуск спецучастков.

Напомним, что все четыре воскресных спецучастка Ралли Бельгия были проложены по территории знаменитого автодрома в Спа – для этого были использованы фрагменты и трассы для кольцевых гонок, и ралли-кроссовой трассы.

В общем зачете чемпионата продолжает лидировать Ожье, чей отрыв от ближайшего преследователя сократился всего на 1 балл и составляет 36 очков. Точнее, вторую строчку турнирной таблицы после бельгийского этапа делят сразу два пилота: благодаря победе в гонке Невилль сравнялся по количеству очков с Эвансом.

Россиянин Николай Грязин, в пятницу пропустивший несколько допов из-за вылета с трассы и вернувшийся в гонку в субботу, в последний день соревнований сохранял хороший темп. На одном из спецучастков москвич стал лучшим из гонщиков на технике категории R5, что стало для Грязина уже третьим таким успехом по ходу гонки. При этом в общем зачете из-за пропущенных спецучастков россиянин находился в седьмом десятке – поэтому потеря времени на последнем допе из-за некой неисправности не слишком радикально повлияла на позиции пилота.