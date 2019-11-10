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WRC / Ралли Австралия / Новость

Ралли Австралия могут отменить из-за пожаров

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Ралли Австралия могут отменить из-за пожаров
Автор:
, Редактор
10 нояб. 2019 г., 08:05

Дороги, которые будут использоваться для спецучастков, в настоящий момент закрыты из соображений безопасности. Как будет развиваться ситуация дальше, предсказать трудно.

Финальный этап чемпионата WRC этого года, запланированный на следующий уик-энд, может не состояться из-за лесных пожаров. В настоящий момент на территории штата Новый Южный Уэльс, по территории которого проходит маршрут Ралли Австралия, зарегистрировано 72 возгорания. В результате уничтожено 150 домов, три человека погибли и 30 получили ранения.

«До сих пор пожаров нет в непосредственной близости от дорог, которые будут использоваться в Ралли Австралия, – сообщил прессе представитель компании-организатора гонки. – Но в настоящий момент все эти дороги превентивно перекрыты. У автомобилей, участвующих в подготовке к соревнованиям, по-прежнему есть доступ в нужные зоны. Мы поддерживаем непрерывный контакт с местными властями, которые оказывают всяческую поддержку. Но делать какие-либо прогнозы сейчас сложно».

Представитель одной из участвующих в чемпионате команд на условиях анонимности признался, что весьма обеспокоен ситуацией: «Сейчас все выглядит так себе. Нам очень важен этот этап, но в таких условиях есть вещи и поважнее».

Ралли Австралия должно пройти с 14 по 17 ноября. Чемпионский титул в этом году уже выиграл Отт Тянак. Однако победитель в командном зачете еще не определен: сейчас Hyundai опережает Toyota на 18 очков.

Дополнительная информация: Мэтт Бир

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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Австралия
Автор Сергей Иванов

WRC Следующая сессия

Ралли Австралия

Ралли Австралия

14 нояб. - 17 нояб.

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