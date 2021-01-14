Еще в середине декабря стало известно, что второй этап WRC, который должен был пройти в феврале Швеции, пришлось отменить из-за коронавирусной пандемии. Однако уже тогда появились сообщения, что единственную снежную гонку в календаре попробуют заменить.

Главным кандидатом называли финское Ралли Арктика, и в четверг стало известно, что планы удалось воплотить в реальность. У организаторов чемпионата были и другие кандидаты, но все эти гонки традиционно проходят в теплое время, что лишило бы сезон уникального зимнего колорита.

Самое интересное, что Ралли Арктика пройдет в Лапландии уже в этот уик-энд. В списке его участников, к слову, будет и Валттери Боттас. Но результаты этой гонки не пойдут в зачет WRC. Как же так? Дело в том, что в конце февраля это же гонку организуют вновь – и на этот раз уже в мировом статусе.

Эти планы были озвучены официально: гонка протяженностью 260 км будет базироваться в городе Рованиеми и станет первым в стории этапом чемпионата, который пройдет за Полярным кругом.

Ранее организаторы гонки в Монте-Карло объявили, что из-за действующего во Франции комендантского часа вынуждены изменить маршрут, чтобы провести все спецучастки в дневное время.