Ралли Аргентина отложили. Да, причина та же
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Инициаторами отмены выступили власти страны, которые опасаются, что массовые мероприятия поспособствуют распространению коронавируса
Организаторы чемпионата мира по ралли объявили о переносе Ралли Аргентина на неопределенный срок. Этап должен был состояться 23-26 апреля.
Инициаторами переноса заездов оказались аргентинские власти. Из-за опасности нового коронавируса они выступили за запрет массовых мероприятий и обратились к организаторам ралли с предложением не проводить этап в назначенные числа.
В WRC подчеркивают, что пока речь идет именно о переносе, а не об отмене этапа. Организаторы чемпионата обещают найти для Ралли Аргентина новые даты.
В настоящий момент этап мирового ралли проходит в Мексике. Прерывать его пока не планируют.
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Аргентина
|Автор
|Сергей Иванов
Ралли Аргентина отложили. Да, причина та же
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