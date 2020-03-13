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WRC / Ралли Аргентина / Новость

Ралли Аргентина отложили. Да, причина та же

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Ралли Аргентина отложили. Да, причина та же
Автор:
, Редактор
13 мар. 2020 г., 05:03

Инициаторами отмены выступили власти страны, которые опасаются, что массовые мероприятия поспособствуют распространению коронавируса

Организаторы чемпионата мира по ралли объявили о переносе Ралли Аргентина на неопределенный срок. Этап должен был состояться 23-26 апреля.

Инициаторами переноса заездов оказались аргентинские власти. Из-за опасности нового коронавируса они выступили за запрет массовых мероприятий и обратились к организаторам ралли с предложением не проводить этап в назначенные числа.

В WRC подчеркивают, что пока речь идет именно о переносе, а не об отмене этапа. Организаторы чемпионата обещают найти для Ралли Аргентина новые даты.

В настоящий момент этап мирового ралли проходит в Мексике. Прерывать его пока не планируют.

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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Аргентина
Автор Сергей Иванов

База данных

Ралли Мексика

Ралли Мексика

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