Ралли Аргентина отложили. Да, причина та же

Организаторы чемпионата мира по ралли объявили о переносе Ралли Аргентина на неопределенный срок. Этап должен был состояться 23-26 апреля.

Инициаторами переноса заездов оказались аргентинские власти. Из-за опасности нового коронавируса они выступили за запрет массовых мероприятий и обратились к организаторам ралли с предложением не проводить этап в назначенные числа.

В WRC подчеркивают, что пока речь идет именно о переносе, а не об отмене этапа. Организаторы чемпионата обещают найти для Ралли Аргентина новые даты.

В настоящий момент этап мирового ралли проходит в Мексике. Прерывать его пока не планируют.