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WRC Новости

Ралли Аргентина хотят вернуть в календарь WRC в 2023 году

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Новый глава FIA подтвердил переговоры об организации этапа

Ралли Аргентина хотят вернуть в календарь WRC в 2023 году

Аргентинский этап чемпионата мира по ралли может вернуться в календарь серии уже в 2023 году. Переговоры об этом подтвердил новый глава FIA, бывший раллист Мохаммед бин Сулайем во время посещения ралли-марафона «Дакар».

«Мы ведем переговоры о возвращении Ралли Аргентина, – подтвердил бин Сулайем. – Я сам пару раз там выступал и до сих пор помню, как там популярны гонки. Поскольку я также показал неплохие результаты, у меня остались только хорошие воспоминания об Аргентине.

Однако этапы чемпионата мира должны быть хорошо организованы, стабильны. Для WRC Ралли Аргентина не станет новым этапом, там все известно. Нужно лишь договориться с местными властями, с нами и с местными промоутерами. Посмотрим, к чему приведут переговоры. Но я полагаю, что местные власти помнят историю этапа и окажут поддержку».

Ралли Аргентина проходило с 1980 по 2019 годы с перерывами на 1995 и 2010 годы. В 2020 этап отменили из-за коронавируса, а в 2021 и 2022 гонки в Южной Америке не попали в календарь WRC.

Дополнительная информация: Том Ховард

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