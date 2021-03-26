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WRC / Новость

Ралли «Акрополис» пройдет этой осенью как этап WRC

Организаторы чемпионата мира по ралли сообщают, что заключили с греческой гонкой многолетнее соглашение

Ралли «Акрополис» пройдет этой осенью как этап WRC

Греческое Ралли «Акрополис» станет 10-м этапом чемпионата WRC этого года. Гонка займет в календаре место Ралли Чили, которое отменено в связи с эпидемиологическими ограничениями в южноамериканской стране. Греческий этап пройдет в те же даты, в которые должен был пройти чилийский: с 9 по 12 сентября.

Напомним, что «Акрополис» долгое время было одной из наиболее известных гонок чемпионата: это ралли входило в календарь турнира почти сорок раз – в т.ч. в 1973 году, когда чемпионат был разыгран впервые. Однако после 2013 года греческий этап выпал из календаря и не возвращался туда до сегодняшнего дня.

По аналогии с гонками Ф1 в Имоле, Муджелло и Портимане может показаться, что попадание «Акрополиса» в календарь является временным решением – однако организаторы чемпионата мира утверждают, что заключили с греческим правительством некое многолетнее соглашение.

Ралли «Акрополис» проходит на грунтовых дорогах и традиционно считается одной из наиболее тяжелых гонок сезона.

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