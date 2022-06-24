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WRC / Ралли Кения Отчет о секции

Проколы у соперников вывели Рованперу в лидеры Ралли Сафари

Экипажи Toyota закончили первый гоночный день в Кении на двух первых позициях, тройку замкнул Отт Тянак на Hyundai

Том Ховард
Автор:
, News editor
Проколы у соперников вывели Рованперу в лидеры Ралли Сафари
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В пятницу лидерами гонки побывали трое разных гонщиков, но в итоге от соперников смог ощутимо оторваться лидер нынешнего сезона Калле Рованпера. Такой результат во многом стал следствием проколов колес у его партнеров по команде Элфина Эванса и Себастьена Ожье. 

Первой жертвой кенийских камней стал занимавший первое место Эванс, которому не повезло на первом же послеобеденном спецучастке. После этого валлиец решил не рисковать и чуть сбросил темп, чтобы в итоге завершить день в 22,4 секунды за Рованперой. 

Ожье вышел вперед, но на СУ7 и он остался на трех колесах. Для действующего чемпиона потеря времени оказалась куда более значительной – он разом отстал на две минуты и 20 секунд. 

Такое развитие событий позволило подняться в тройку лидеров Отту Тянаку на Hyundai, который всего на секунду опережает еще одного представителя Toyota Такамото Кацуту – правда, японцу могут вернуть время, которое он потерял из-за остановки на трассе другого экипажа. 

Для M-Sport Ford день стал подлинным бедствием. У Себастьена Леба вспыхнула машина, Крейгу Брину и Адриену Фурмо пришлось остановиться из-за поломок. На этом фоне падение мощности на машине Тьерри Невилля кажется не такой и страшной проблемой. 

Ралли Сафари продолжится в субботу.

Положение в Ралли Кения после СУ7

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Finland Калле Рованпера Finland Йонне Халттунен Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:20'58.1  
2 United Kingdom Элфин Эванс United Kingdom Скотт Мартин Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:21'20.5 22.4
3 Estonia Отт Тянак Estonia Мартин Ярвеоя Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:21'23.4 25.3
4 Japan Такамото Катсута Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:21'24.7 26.6
5 Belgium Тьерри Невилль Belgium Мартейн Видаге Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:21'55.6 57.5
6 France Себастьен Ожье France Бенжамен Вейя Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:23'06.3 2'08.2
7 Sweden Оливер Сольберг United Kingdom Эллиотт Эдмондсон Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:25'25.2 4'27.1
8 Poland Каетан Каетанович Poland Мацек Щепаняк Škoda Fabia Rally2 evo RC2 1:30'49.2 9'51.1
9 Ireland Крейг Брин Ireland Пол Нэгл Ford Puma Rally1 RC1 1:31'22.7 10'24.6
10 United States Шон Джонстон Alexander Kihurani Citroën C3 Rally2 RC2 1:32'02.7 11'04.6
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