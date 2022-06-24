Проколы у соперников вывели Рованперу в лидеры Ралли Сафари
Экипажи Toyota закончили первый гоночный день в Кении на двух первых позициях, тройку замкнул Отт Тянак на Hyundai
В пятницу лидерами гонки побывали трое разных гонщиков, но в итоге от соперников смог ощутимо оторваться лидер нынешнего сезона Калле Рованпера. Такой результат во многом стал следствием проколов колес у его партнеров по команде Элфина Эванса и Себастьена Ожье.
Первой жертвой кенийских камней стал занимавший первое место Эванс, которому не повезло на первом же послеобеденном спецучастке. После этого валлиец решил не рисковать и чуть сбросил темп, чтобы в итоге завершить день в 22,4 секунды за Рованперой.
Ожье вышел вперед, но на СУ7 и он остался на трех колесах. Для действующего чемпиона потеря времени оказалась куда более значительной – он разом отстал на две минуты и 20 секунд.
Такое развитие событий позволило подняться в тройку лидеров Отту Тянаку на Hyundai, который всего на секунду опережает еще одного представителя Toyota Такамото Кацуту – правда, японцу могут вернуть время, которое он потерял из-за остановки на трассе другого экипажа.
Для M-Sport Ford день стал подлинным бедствием. У Себастьена Леба вспыхнула машина, Крейгу Брину и Адриену Фурмо пришлось остановиться из-за поломок. На этом фоне падение мощности на машине Тьерри Невилля кажется не такой и страшной проблемой.
Ралли Сафари продолжится в субботу.
Положение в Ралли Кения после СУ7
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
|Калле Рованпера Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:20'58.1
|2
|Элфин Эванс Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:21'20.5
|22.4
|3
|Отт Тянак Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:21'23.4
|25.3
|4
|Такамото Катсута Aaron Johnston
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:21'24.7
|26.6
|5
|Тьерри Невилль Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:21'55.6
|57.5
|6
|Себастьен Ожье Бенжамен Вейя
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:23'06.3
|2'08.2
|7
|Оливер Сольберг Эллиотт Эдмондсон
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:25'25.2
|4'27.1
|8
|Каетан Каетанович Мацек Щепаняк
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|1:30'49.2
|9'51.1
|9
|Крейг Брин Пол Нэгл
|Ford Puma Rally1
|RC1
|1:31'22.7
|10'24.6
|10
|Шон Джонстон Alexander Kihurani
|Citroën C3 Rally2
|RC2
|1:32'02.7
|11'04.6
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