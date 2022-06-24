Проколы у соперников вывели Рованперу в лидеры Ралли Сафари

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В пятницу лидерами гонки побывали трое разных гонщиков, но в итоге от соперников смог ощутимо оторваться лидер нынешнего сезона Калле Рованпера. Такой результат во многом стал следствием проколов колес у его партнеров по команде Элфина Эванса и Себастьена Ожье.

Первой жертвой кенийских камней стал занимавший первое место Эванс, которому не повезло на первом же послеобеденном спецучастке. После этого валлиец решил не рисковать и чуть сбросил темп, чтобы в итоге завершить день в 22,4 секунды за Рованперой.

Ожье вышел вперед, но на СУ7 и он остался на трех колесах. Для действующего чемпиона потеря времени оказалась куда более значительной – он разом отстал на две минуты и 20 секунд.

Такое развитие событий позволило подняться в тройку лидеров Отту Тянаку на Hyundai, который всего на секунду опережает еще одного представителя Toyota Такамото Кацуту – правда, японцу могут вернуть время, которое он потерял из-за остановки на трассе другого экипажа.

Для M-Sport Ford день стал подлинным бедствием. У Себастьена Леба вспыхнула машина, Крейгу Брину и Адриену Фурмо пришлось остановиться из-за поломок. На этом фоне падение мощности на машине Тьерри Невилля кажется не такой и страшной проблемой.

Ралли Сафари продолжится в субботу.

Положение в Ралли Кения после СУ7