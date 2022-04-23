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WRC / Ралли Хорватия Отчет о секции

Прокол резко сократил отрыв Рованперы от Тянака на Ралли Хорватия

Повреждение шины обошлось лидеру очередного этапа WRC в потерянную минуту – но сражения за первое место пока не намечается

Кирилл Качнов
Автор:
, главный редактор
Прокол резко сократил отрыв Рованперы от Тянака на Ралли Хорватия
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Калле Рованпера, представляющий заводскую команду Toyota, сохранил лидерство в Ралли Хорватия по итогам субботы.

Впрочем, теперь финский пилот опережает своего главного соперника, Отта Тянака на Hyundai, на 20 секунд – в то время на момент старта первого субботнего допа эстонец проигрывал сопернику почти полторы минуты. Причиной стал одной из покрышек на машине Рованперы на третьем субботнем допе. Он обошелся гонщику Toyota в потерянную минуту, после чего отрыв финна от Тянака и сократился. Впрочем, это не позволило пилоту Hyundai навязать Рованпере борьбу за лидерство: по ходу следующих спецучастков финн смог немного увеличить отрыв от соперников.

Третье место сохранил Крейг Брин на Ford, от которого примерно на 5 секунд отстает Тьерри Невилль на еще одной Hyundai. 

Больше всего побед в течение дня одержал Эсапекка Лаппи на Toyota – однако это не сказалось на положении среди лидеров: накануне финн на первом же пятничном спецучастке разбил подвеску и сошел с трассы – после чего из-за штрафов за пропуск почти всех пятничных допов откатился в шестую десятку общего зачета.

Первый субботний спеучасток Ралли Хорватия также не обошелся без инцидентов. Вылетевшая с трассы Hyundai Оливера Сольберга врезалась в дерево, после чего загорелась.

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Благодаря сходу Сольберга одну позицию в абсолютном зачете отыграл в том числе Николай Грязин: россиянин, выступающий на Skoda Fabia, переместился с 9-й позиции на 8-ю, сохранив 2-е место среди гонщиков, выступающих на автомобилях категории WRC 2. От лидирующего в классе француза Йоана Росселя на Citroen Грязин по-прежнему отстает чуть больше чем на полминуты.

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