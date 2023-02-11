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Прокол не помешал Тянаку выйти в лидеры Ралли Швеция

Эстонский пилот M-Sport Ford смог переиграть Крейга Брина по итогам дуэли, которая весь день продолжалась с переменным успехом

Том Ховард
Автор:
, News editor
Прокол не помешал Тянаку выйти в лидеры Ралли Швеция
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Соперники начинали субботу с разницей всего в 2,6 секунды и по ходу всех семи скоростных участков оставались рядом. При этом Брин стал быстрейшим всего раз, а Отт Тянак и вовсе не выиграл ни одного допа – но именно он возглавляет гонку перед началом короткой воскресной программы. 

Поскольку силы соперников были практически равны, решающим фактором на этот раз стала работа техники. Ближе к вечеру у обоих фаворитов отслоился протектор на одной из шин, что привело к потере времени. Тянаку невероятно повезло, что в том повороте, где его закрутило из-за проблем с резиной, к трассе примыкала небольшая дорожка. Вместо того, чтобы усадить свою Puma в сугроб, Отт отделался просто разворотом. 

У Брина шина не выдержала на прямой, и он тоже избежал самого худшего сценария. Однако на его Hyundai, кроме того, барахлила гибридная система. 

В итоге ирландец оказался  8,6 секунды за соперником – и в финальный день его ждет решающая схватка за первую в карьере победу на этапе WRC. 

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Фото: Austral / Hyundai Motorsport

Ну  все победы на спецучастках в субботу делили Тьерри Невилль и Калле Рованпера. Бельгиец на Hyundaiпосле не самого быстрого начала гонки (связанного, в том числе, с последствиями болезни) ощутимо прибавил и с четырьмя выигранными СУ поднялся на третье место (+23,7)в четырех секундах впереди действующего чемпиона на Toyota. 

Изначально они оспаривали четвертую позицию, но на стала третьей после того, как Эсапекка Лаппи откатился далеко назад, став еще одной жертвой отслоившегося протектора на СУ13. Неприятность случилась в самом последнем повороте перед финишем, но машина накрепко увязла в сугробе.

Зрители помогли вернуть ее на трассу, но на спасательную операцию ушло семь минут. Финн на Hyundai продолжает гонку, но теперь занимает только 11-е место

Элфин Эванс и Пьер-Луи Лубэ замыкают шестерку топовой категории. 

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2

Фото: Red Bull Content Pool

Среди участников на технике RC2 Оливер Сольберг на Skoda уехал от соперников почти на целую минуту. Россияне Николай Грязин и Константин Александров, также ваыступающие на Fabia, дважды по ходу дня вошли в тройку быстрейших на спецучастках и поднялись на четвертое место в своем зачете. В генеральной классификации они занимают десятую строчку. 

До финиша шведской гонки участникам осталось преодолеть три скоростных участка.

Положение на Ралли Швеция после СУ15

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Ford Puma Rally1 RC1 1:54'45.4  
2 Ireland Крейг Брин
Ireland Джеймс Фултон 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:54'54.0 8.6
3 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:55'09.1 23.7
4 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:55'12.9 27.5
5 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:55'43.1 57.7
6 France Пьер-Луи Лубе
Belgium Николя Жильсуль 		Ford Puma Rally1 RC1 1:57'13.5 2'28.1
7 Sweden Оливер Сольберг
United Kingdom Эллиотт Эдмондсон 		Škoda Fabia RS Rally2 RC2 2:00'40.4 5'55.0
8 Norway Оле Кристиан Вейбю
Norway Торстейн Эриксен 		Volkswagen Polo GTI R5 RC2 2:01'32.0 6'46.6
9 Sami Pajari
Enni Mälkönen 		Škoda Fabia RS Rally2 RC2 2:01'54.3 7'08.9
10 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:02'11.8 7'26.4
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