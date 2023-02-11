Прокол не помешал Тянаку выйти в лидеры Ралли Швеция

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Соперники начинали субботу с разницей всего в 2,6 секунды и по ходу всех семи скоростных участков оставались рядом. При этом Брин стал быстрейшим всего раз, а Отт Тянак и вовсе не выиграл ни одного допа – но именно он возглавляет гонку перед началом короткой воскресной программы.

Поскольку силы соперников были практически равны, решающим фактором на этот раз стала работа техники. Ближе к вечеру у обоих фаворитов отслоился протектор на одной из шин, что привело к потере времени. Тянаку невероятно повезло, что в том повороте, где его закрутило из-за проблем с резиной, к трассе примыкала небольшая дорожка. Вместо того, чтобы усадить свою Puma в сугроб, Отт отделался просто разворотом.

У Брина шина не выдержала на прямой, и он тоже избежал самого худшего сценария. Однако на его Hyundai, кроме того, барахлила гибридная система.

В итоге ирландец оказался 8,6 секунды за соперником – и в финальный день его ждет решающая схватка за первую в карьере победу на этапе WRC.

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 Фото: Austral / Hyundai Motorsport

Ну все победы на спецучастках в субботу делили Тьерри Невилль и Калле Рованпера. Бельгиец на Hyundaiпосле не самого быстрого начала гонки (связанного, в том числе, с последствиями болезни) ощутимо прибавил и с четырьмя выигранными СУ поднялся на третье место (+23,7)в четырех секундах впереди действующего чемпиона на Toyota.

Изначально они оспаривали четвертую позицию, но на стала третьей после того, как Эсапекка Лаппи откатился далеко назад, став еще одной жертвой отслоившегося протектора на СУ13. Неприятность случилась в самом последнем повороте перед финишем, но машина накрепко увязла в сугробе.

Зрители помогли вернуть ее на трассу, но на спасательную операцию ушло семь минут. Финн на Hyundai продолжает гонку, но теперь занимает только 11-е место

Элфин Эванс и Пьер-Луи Лубэ замыкают шестерку топовой категории.

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2 Фото: Red Bull Content Pool

Среди участников на технике RC2 Оливер Сольберг на Skoda уехал от соперников почти на целую минуту. Россияне Николай Грязин и Константин Александров, также ваыступающие на Fabia, дважды по ходу дня вошли в тройку быстрейших на спецучастках и поднялись на четвертое место в своем зачете. В генеральной классификации они занимают десятую строчку.

До финиша шведской гонки участникам осталось преодолеть три скоростных участка.

Положение на Ралли Швеция после СУ15