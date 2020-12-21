Программу Ралли Монте-Карло сократили из-за коронавируса

Новый сезон мирового ралли стартует в конце января в окрестностях Монте-Карло. Знаменитая гонка, которая пройдет уже в 89-й раз, состоится 21-24 января. За месяц до старта Автоклуб Монако представил маршрут и расписание соревнований.

Ночных спецучастков в этот раз не будет вовсе, зато трасса на 85% отличается от той, что использовалась год назад. Всего участникам предстоит преодолеть 15 допов или 280 гоночных километров – это одна из самых коротких дистанций в истории ралли.

Изначально организаторы хотели провести 16 скоростных участков, но из-за связанного с COVID запрета на ночные мероприятия программу пришлось сократить. В итоге два СУ пройдут в четверг, шесть в пятницу, три в субботу и четыре в воскресенье. От торжественного открытия, которое в прежние годы проходило на площади Казино, также решено было отказаться. Не будет в этот раз и тестового спецучастка.

Кроме того, недавно вдоль Лазурного берега прошел шторм Алекс, который повредил несколько мостов, что также потребовало изменений маршрута ралли.

В списке участников предстоящей гонки есть российский экипаж Николая Грязина и Константина Александрова. После сезона-2020 в составе Hyundai на этот раз они поедут в том же зачете WRC2 на Volkswagen Polo R5.