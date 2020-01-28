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«Принял решение за 20 секунд». Леб объяснил отказ от участия в Ралли Швеция

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«Принял решение за 20 секунд». Леб объяснил отказ от участия в Ралли Швеция
Автор:
, редактор (Франция)
28 янв. 2020 г., 09:00

По словам знаменитого раллиста, неудачное выступление в Монте-Карло подтолкнуло его к решению пропустить второй этап сезона.

В понедельник стало известно, что Себастьен Леб вопреки первоначальным планам не выступит за Hyundai на Ралли Швеция – девятикратного чемпиона мира заменит Крейг Брин. 

Как объяснил сам эльзасец, такое решение стало следствием его неудачного выступления в Монте-Карло – там Себ занимал перед финальным днем четвертое место, проигрывая больше двух минут, но неверный выбор шин отбросил его на шестую итоговую позицию

«Гонка прошла совсем не так, как мы рассчитывали, весь уик-энд оказался сложным, – признался 45-летний Леб в интервью L'Équipe. – Первые два дня дела складывались неплохо, но затем мы все потеряли». 

Говоря о том, как было принято решение не выступать в Швеции, он добавил: «Я вообще-то не очень хотел ехать туда, но так как пообещал команде стартовать, то собирался сдержать слово. Но похоже, Андреа [Адамо, руководитель команды Hyundai] что-то почувствовал. В воскресенье вечером он прямо спросил меня, хочу ли я ехать в Швецию.

Он добавил, что решение остается за мной, но ему нужно знать его как можно быстрее, так как уже в понедельник команда должна официально назвать свой состав. У меня ушло на размышления не более 20 секунд».

По словам Леба, он понимал возможность негативной реакции на его решение, но дополнительным фактором стало отсутствие в Швеции снега – пока его нет, и гонка рискует превратиться из зимней в грязевую.

«Я знал, что люди будут говорить, будто я просто испугался обделаться, – сказал Себ. – Но стартовать в Швеции в условиях, когда все будут ехать не пойми как, и потребуется рисковать по полной… Я не чувствовал, что действительно хочу этого».

Изначально программа Леба на 2020 год включала шесть стартов с акцентом на асфальтовые гонки. После Монте-Карло гонщик допустил, что она может быть скорректирована.  

«Возможно, нам стоит подумать о каких-то изменениях, – сказал он. – Не исключено, есть смысл чаще стартовать на гравии, ведь после Монте совершенно ясно, что на асфальте мне сложно показывать на i20 хорошую скорость».

Ралли Швеция должно пройти 13-16 февраля. Окончательное решение о том, что гонка точно состоится, пока не принято. 

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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Себастьен Лёб , Даниэль Элена
Команды Hyundai Motorsport
Автор Базиль Давуан

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