«Предпочитаю сам составить впечатление». Ожье не поверил сплетням о Toyota

Решение эстонского гонщка покинуть команду, в которой он завоевал в 2019 году титул чемпиона WRC, удивило многих. После окончания чемпионата Toyota полностью обновила состав – что усилило слухи об особом подходе Томми Мякинена к руководству, который не по душе многим.

Себастьен Ожье, который в 2020 году будет новым лидером Toyota, решил не придавать значения этим пересудам, а самого финна назвал героем своего детства.

Отвечая на вопром Motorsport.com, как он намерен пережить предстоящий сезон, обладатель шести титулов сказал: «Мне не кажется, что "пережить" – правильное слово. Мне ситуация видится иначе.

У нас был с Оттом короткий разговор. Должен сказать, как и все, я был удивлен его решением уйти из команды, в которой он впервые стал чемпионом.

Но этот тот опыт, которым не стоит делиться. Я предпочитаю сам составлять впечатление».

Он добавил: «Честно говоря, я очень жду начала работы в команде. Томми был для меня героем детства еще с конца 90-х.

Мои первые воспоминания о ралли связяны с Монте-Карло. Я помню, как его красная машина доминировала в тот уик-энд, и возможность сегодня поработать с Томми захватывает меня».

Говоря о своем контракте, Себастьен отметил, что специально заключил его на один год, чтобы за это время подумать о будущем.

«Он годичный, – сказал Ожье. – Мои планы остаются прежними. Конечно, я бы хотел выиграть еще один титул, тем более с третьим по счету производителем, но перед стартом чемпионата мои мысли не об этом.

Разумеется, я боец, потому каждый раз хочу победить. Но совсем не рассматриваю этот год как последний шанс. У меня в любом случае была славная карьера, к которой можно лишь что-то добавить».

На этой неделе Ожье в компании Элфина Эванса, Калле Рованперы и Кацуты Такамото проводит тесты во французских Альпах.

Новый сезон WRC стартует 23 января в Монте-Карло.