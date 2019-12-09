«Предпочитаю сам составить впечатление». Ожье не поверил сплетням о Toyota
По заверениям новобранца японской команды, его не интересуют причины ухода из нее действующего чемпиона Отта Тянака.
Решение эстонского гонщка покинуть команду, в которой он завоевал в 2019 году титул чемпиона WRC, удивило многих. После окончания чемпионата Toyota полностью обновила состав – что усилило слухи об особом подходе Томми Мякинена к руководству, который не по душе многим.
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Себастьен Ожье, который в 2020 году будет новым лидером Toyota, решил не придавать значения этим пересудам, а самого финна назвал героем своего детства.
Отвечая на вопром Motorsport.com, как он намерен пережить предстоящий сезон, обладатель шести титулов сказал: «Мне не кажется, что "пережить" – правильное слово. Мне ситуация видится иначе.
У нас был с Оттом короткий разговор. Должен сказать, как и все, я был удивлен его решением уйти из команды, в которой он впервые стал чемпионом.
Но этот тот опыт, которым не стоит делиться. Я предпочитаю сам составлять впечатление».
Он добавил: «Честно говоря, я очень жду начала работы в команде. Томми был для меня героем детства еще с конца 90-х.
Мои первые воспоминания о ралли связяны с Монте-Карло. Я помню, как его красная машина доминировала в тот уик-энд, и возможность сегодня поработать с Томми захватывает меня».
Говоря о своем контракте, Себастьен отметил, что специально заключил его на один год, чтобы за это время подумать о будущем.
«Он годичный, – сказал Ожье. – Мои планы остаются прежними. Конечно, я бы хотел выиграть еще один титул, тем более с третьим по счету производителем, но перед стартом чемпионата мои мысли не об этом.
Разумеется, я боец, потому каждый раз хочу победить. Но совсем не рассматриваю этот год как последний шанс. У меня в любом случае была славная карьера, к которой можно лишь что-то добавить».
На этой неделе Ожье в компании Элфина Эванса, Калле Рованперы и Кацуты Такамото проводит тесты во французских Альпах.
Новый сезон WRC стартует 23 января в Монте-Карло.
Об этой статье
|Серия
|WRC
|Пилоты
|Себастьен Ожье , Отт Тянак
|Команды
|Toyota Motorsport GmbH
|Автор
|Дэвид Эванс
«Предпочитаю сам составить впечатление». Ожье не поверил сплетням о Toyota
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