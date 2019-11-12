Пожары вынудили организаторов Ралли Австралия полностью отменить гонку

В понедельник организаторы заключительного этапа мирового ралли объявили, что из-за природного бедствия дистанция гонки будет сокращена втрое. Однако ко вторнику стало ясно, что даже в таком формате провести ее не удастся.

Официальное объявление об отмене будет сделано в течение дня, но у Motorsport.com есть копия электронного письма, в котором FIA и австралийские промоутеры подтверждают, что этап не состоится. Оно будет разослано получателям после того, как главный судья гонки Уэйн Келли вынесет точную формулировку спортивного решения.

Городок Коффс-Харбор, где находится сервис-парк ралли, отрезан от Сиднея – связывающее их скоростное шоссе перекрыто, авиаперелеты осуществляются с задержками. Огонь, уже унесший жизни трех человек, движется в сторону Коффс-Харбора. На улицах ощущается запах дыма, пожарные команды пока не могут взять ситуацию под контроль. Местные власти уже посоветовали жителям по возможности перебираться в более безопастные места.

Команды пока никак не комментируют сложившуюся ситуацию, однако, по нашим данным, все они понимают положение вещей и поддерживают действия организаторов.

Отмена Ралли Австралия означает,что победителем чемпионата мира в зачете производителей впервые в своей истории стала Hyundai Motorsport.