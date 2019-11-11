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WRC / Ралли Австралия / Новость

Австралийские пожары почти лишили Toyota шансов на титул в WRC

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Австралийские пожары почти лишили Toyota шансов на титул в WRC
Автор:
, Редактор
11 нояб. 2019 г., 10:38

Из-за разгула стихии дистанцию финального этапа мирового ралли сократили втрое, FIA предстоит решить, как теперь начислять очки.

Организаторы Ралли Австралия подтвердили, что запланированная на ближайший уик-энд гонка пройдет в сокращенном формате из-за пожаров.

Так, суммарная дистанция всех спецучастков в пятницу, субботу и воскресенье будет сокращена с 323 до 95 километров. Из-за этого по правилам FIA количество очков для участников также должно быть сокращено в три раза. 

Если FIA примет решение следовать стандартной процедуре, то победитель этапа заработает восемь очков, а команда – максимум 14 баллов в случае первого и второго мест своих гонщиков. Это автоматически лишает Toyota шанса защитить свое звание чемпиона мира в зачете производителей: сейчас отставание японского коллектива от Hyundai составляет 18 очков.

Официально решение федерации о том, как будут начисляться очки, еще не объявлено. 

Пожары в Австралии уже унесли жизни трех человек, более 120 пострадали. Непосредственно в месте проведения ралли сейчас нет очагов возгорания, однако дороги, по которым проложены спецучастки, из-за пожаров уже закрыты для проезда обычных автомобилей.

Ралли пройдет 15-17 ноябня.

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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Австралия
Автор Сергей Иванов

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