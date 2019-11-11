Австралийские пожары почти лишили Toyota шансов на титул в WRC

Организаторы Ралли Австралия подтвердили, что запланированная на ближайший уик-энд гонка пройдет в сокращенном формате из-за пожаров.

Так, суммарная дистанция всех спецучастков в пятницу, субботу и воскресенье будет сокращена с 323 до 95 километров. Из-за этого по правилам FIA количество очков для участников также должно быть сокращено в три раза.

Если FIA примет решение следовать стандартной процедуре, то победитель этапа заработает восемь очков, а команда – максимум 14 баллов в случае первого и второго мест своих гонщиков. Это автоматически лишает Toyota шанса защитить свое звание чемпиона мира в зачете производителей: сейчас отставание японского коллектива от Hyundai составляет 18 очков.

Официально решение федерации о том, как будут начисляться очки, еще не объявлено.

Пожары в Австралии уже унесли жизни трех человек, более 120 пострадали. Непосредственно в месте проведения ралли сейчас нет очагов возгорания, однако дороги, по которым проложены спецучастки, из-за пожаров уже закрыты для проезда обычных автомобилей.

Ралли пройдет 15-17 ноябня.