Австралийские пожары почти лишили Toyota шансов на титул в WRC
Из-за разгула стихии дистанцию финального этапа мирового ралли сократили втрое, FIA предстоит решить, как теперь начислять очки.
Организаторы Ралли Австралия подтвердили, что запланированная на ближайший уик-энд гонка пройдет в сокращенном формате из-за пожаров.
Так, суммарная дистанция всех спецучастков в пятницу, субботу и воскресенье будет сокращена с 323 до 95 километров. Из-за этого по правилам FIA количество очков для участников также должно быть сокращено в три раза.
Если FIA примет решение следовать стандартной процедуре, то победитель этапа заработает восемь очков, а команда – максимум 14 баллов в случае первого и второго мест своих гонщиков. Это автоматически лишает Toyota шанса защитить свое звание чемпиона мира в зачете производителей: сейчас отставание японского коллектива от Hyundai составляет 18 очков.
Официально решение федерации о том, как будут начисляться очки, еще не объявлено.
Пожары в Австралии уже унесли жизни трех человек, более 120 пострадали. Непосредственно в месте проведения ралли сейчас нет очагов возгорания, однако дороги, по которым проложены спецучастки, из-за пожаров уже закрыты для проезда обычных автомобилей.
Ралли пройдет 15-17 ноябня.
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Австралия
|Автор
|Сергей Иванов
Австралийские пожары почти лишили Toyota шансов на титул в WRC
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