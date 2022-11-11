Пожар на Ралли Япония уничтожил машину Сордо
От Hyundai испанского ветерана остался только обугленный каркас
В этот уик-энд участники мирового ралли проводят финальный этап сезона на асфальтовых дорогах Японии. Гонка стартовала со зрительского спецучастка в четверг, а реальная борьба началась в пятницу утром – но ее почти сразу пришлось остановить.
На СУ2 Дани Сордо и его штурман Кандидо Каррера ощутили в машине запах гари. Они приняли решение остановиться на 17-м километре и едва успели выбраться из Hyundai, как ту охватило пламя.
Попытки спасти автомобиль от огня успеха не принесли.
«Все произошло очень быстро, – рассказал Сордо. – С самого старта спецучастка мы ощущали запах бензина, а потом между сиденьями появились клубы дума и языки пламени.
Через несколько минут все уже горело. Мы пытались продолжать движение, но это было совершенно невозможно. Мне очень обидно за команду – всегда неприятно вот так терять машины».
FIA объявила, что из-за пожара и необходимости проезда спасателей и потери времени не состоится и следующий СУ3.
Пятничная программа Ралли Япония финиширует около 10 утра по московскому времени.
Дани Сордо на фоне пожара своей Hyundai i20 N Rally1
Фото: Red Bull Content Pool
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