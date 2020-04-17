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Последняя гонка Мишель Мутон в фильме «Герои»

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Автор:
, главный редактор (Global)
17 апр. 2020 г., 12:42

Решение о прекращении карьеру мало кому дается просто. В случае с легендарной раллисткой это решение было особенно эмоциональным – из-за трагедии, ареной которой стало Ралли Корсики 1986 года

Мишель Мутон, которая является самой успешной женщиной-гонщицей в истории ралли, в 1986 году выбыла из борьбы на Ралли Корсика, хотя занимала место в тройке лидеров. Серьезная поломка Peugeot 205 T16 не позволила Мутон продолжить гонку.

А на следующий день мир автоспорта был потрясен трагической гибелью в аварии Хенри Тойвонена и его штурмана Серджио Кресты, что стало началом конца для гоночной техники Группы Б. Этой истории создатели документального фильма «Герои», снятого по заказу Motorsport.com, посвятили один из эпизодов.

«После первого дня я знала, что нахожусь в наилучшей форме, – рассказала Мутон в фильме. – Мы шли третьими [позади Тойвонена и Бруно Саби]. Но возникла проблема с переключением передач, вынудившая меня остановиться. До этого момента я проводила, пожалуй, свое лучшее ралли.

К тому моменту я поняла, насколько для меня важна семейная жизнь. Мне было уже 35. И я сказала Фредерику [Йонссону], который тогда был моим мужем: «Все, завязываю». 

Я завершила выступления и никогда не жалела об этом. В следующем году у меня родилась дочка Джесси. Это был правильный момент».

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Впрочем, после Ралли Корсика Мутон до конца года проехала еще несколько этапов чемпионата Германии – и выиграла его, став первой гонщицей, завоевавшей титул на таком уровне. После этого Мутон с Йонссоном занялись организацией раллийной Гонки чемпионов, которую посвятили памяти Тойвонена.

Посмотреть фильм «Герои» (и другие документалки об истории автоспорта) можно прямо сейчас на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ»

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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Мишель Мутон
Автор Чарльз Брэдли

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