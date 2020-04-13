После ухода из гонок Мосс работал журналистом. Посмотрите его репортаж с Ралли Монте-Карло
Поделились
Комментарии
13 апр. 2020 г., 09:53
Завершив выступления в Формуле 1, Стирлинг Мосс остался в автоспорте. Знаменитый гонщик переключился на работу в кадре: британец начал брать интервью и снимать репортажи о гонках. На видео можно увидеть сюжет, который Мосс подготовил на Ралли Монте-Карло 1967 года
Читайте также:
Снятый Моссом репортаж расположен вверху. А ниже вы можете посмотреть, как в 2000 году 70-летний Стирлинг Мосс вновь сел за руль гоночной Maserati, на которой когда-то выигрывал гонки:
Следующая новость
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , WRC
|Пилоты
|Стирлинг Мосс
После ухода из гонок Мосс работал журналистом. Посмотрите его репортаж с Ралли Монте-Карло
Поделились
Комментарии
База данных
16 июл. - 19 июл.
Самое читаемое
2
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
|
3 сент. - 6 сент.Билеты
Слайд-шоу