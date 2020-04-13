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После ухода из гонок Мосс работал журналистом. Посмотрите его репортаж с Ралли Монте-Карло

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13 апр. 2020 г., 09:53

Завершив выступления в Формуле 1, Стирлинг Мосс остался в автоспорте. Знаменитый гонщик переключился на работу в кадре: британец начал брать интервью и снимать репортажи о гонках. На видео можно увидеть сюжет, который Мосс подготовил на Ралли Монте-Карло 1967 года

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Снятый Моссом репортаж расположен вверху. А ниже вы можете посмотреть, как в 2000 году 70-летний Стирлинг Мосс вновь сел за руль гоночной Maserati, на которой когда-то выигрывал гонки:

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Об этой статье

Серия Формула 1 , WRC
Пилоты Стирлинг Мосс

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