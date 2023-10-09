Польский этап вернется в календарь WRC с 2024 года
Полный список гонок нового сезона мирового ралли еще не сформирован, но информации о планах организаторов становится все больше
Официальная версия календаря WRC увидит свет 19 октября после утверждения Dсемирным советом FIA, пока же устроители Ралли Польша провели торжественную церемонию, на которой объявили о возвращении своей гонки на высший уровень.
Соревнования на гравийных дорогах области Мазурия на севере страны принимали этапы чемпионата мира до 2017 года и славились тем, что поведение местных зрителей часто создавало угрозу безопасности.
На церемонии в городе Миколайки присутствовали экс-пилот Ф1 Роберт Кубица и прошлогодний чемпион WRC2 Каетан Каетанович. Для гонки 2024 года выбрана дата в самом конце июня.
Таким образом, в календаре нового сезона WRC будет 13 этапов – польская гонка заменит в нем Ралли Мексика. Попытки организаторов чемпионата мира расширить географию за счет США или Саудовской Аравии пока не принесли успеха.
Ранее стало известно, что Эстония в 2024 году уступит свое место Латвии.
Как всегда, раллийный сезон возьмет старт в Монте-Карло в конце января. Гонка на этот раз будет базироваться не в самом княжестве, как в последнее время, а в альпийском городке Гап. Следом участники WRC посетят Швецию и Кению – африканский этап перенесли с лета на середину весны.
Также гонки пройдут в Хорватии, Португалии, на Сардинии, в Финляндии, Греции, Чили, центральной Европе и Японии.
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