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Польский этап вернется в календарь WRC с 2024 года

Полный список гонок нового сезона мирового ралли еще не сформирован, но информации о планах организаторов становится все больше

Том Ховард
Автор:
Дани Сордо и Марк Марти, Hyundai i20 Coupe WRC, Hyundai Motorsport

Официальная версия календаря WRC увидит свет 19 октября после утверждения Dсемирным советом FIA, пока же устроители Ралли Польша провели торжественную церемонию, на которой объявили о возвращении своей гонки на высший уровень. 

Соревнования на гравийных дорогах области Мазурия на севере страны принимали этапы чемпионата мира до 2017 года и славились тем, что поведение местных зрителей часто создавало угрозу безопасности. 

На церемонии в городе Миколайки присутствовали экс-пилот Ф1 Роберт Кубица и прошлогодний чемпион WRC2 Каетан Каетанович. Для гонки 2024 года выбрана дата в самом конце июня.  

Таким образом, в календаре нового сезона WRC будет 13 этапов – польская гонка заменит в нем Ралли Мексика. Попытки организаторов чемпионата мира расширить географию за счет США или Саудовской Аравии пока не принесли успеха.  

Ранее стало известно, что Эстония в 2024 году уступит свое место Латвии. 

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Как всегда, раллийный сезон возьмет старт в Монте-Карло в конце января. Гонка на этот раз будет базироваться не в самом княжестве, как в последнее время, а в альпийском городке Гап. Следом участники WRC посетят Швецию и Кению – африканский этап перенесли с лета на середину весны.

Также гонки пройдут в Хорватии, Португалии, на Сардинии, в Финляндии, Греции, Чили, центральной Европе и Японии.

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Том Ховард
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