Польский этап вернется в календарь WRC с 2024 года

Официальная версия календаря WRC увидит свет 19 октября после утверждения Dсемирным советом FIA, пока же устроители Ралли Польша провели торжественную церемонию, на которой объявили о возвращении своей гонки на высший уровень.

Соревнования на гравийных дорогах области Мазурия на севере страны принимали этапы чемпионата мира до 2017 года и славились тем, что поведение местных зрителей часто создавало угрозу безопасности.

На церемонии в городе Миколайки присутствовали экс-пилот Ф1 Роберт Кубица и прошлогодний чемпион WRC2 Каетан Каетанович. Для гонки 2024 года выбрана дата в самом конце июня.

Таким образом, в календаре нового сезона WRC будет 13 этапов – польская гонка заменит в нем Ралли Мексика. Попытки организаторов чемпионата мира расширить географию за счет США или Саудовской Аравии пока не принесли успеха.

Ранее стало известно, что Эстония в 2024 году уступит свое место Латвии.

Читайте также: Латвия с 2024 года будет принимать этап WRC

Как всегда, раллийный сезон возьмет старт в Монте-Карло в конце января. Гонка на этот раз будет базироваться не в самом княжестве, как в последнее время, а в альпийском городке Гап. Следом участники WRC посетят Швецию и Кению – африканский этап перенесли с лета на середину весны.

Также гонки пройдут в Хорватии, Португалии, на Сардинии, в Финляндии, Греции, Чили, центральной Европе и Японии.