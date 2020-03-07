Подарок к 8 марта. LEGO сделала модель в честь Мутон

Компания LEGO в рамках партнерства с Audi разработала и запустила в продажу новый набор – из его 250 деталей можно собрать игрушечный автомобиль, напоминающий своими формами и дизайном раллийную Audi Sport quattro S1 1985 года.

Программа участия немецкой марки в чемпионате мира по ралли была связана с именами сразу нескольких легендарных пилотов – однако на этот раз две компании решили сделать акцент на образе Мишель Мутон.

Слайдер Список Модель Audi S1 и фигурка Мишель Мутон производства LEGO 1 / 4 Фотограф: Lego Модель Audi S1 и фигурка Мишель Мутон производства LEGO 2 / 4 Фотограф: Motor1 Motor1 Модель Audi S1 и фигурка Мишель Мутон производства LEGO 3 / 4 Фотограф: Lego Модель Audi S1 и фигурка Мишель Мутон производства LEGO 4 / 4 Фотограф: Lego

Правда, в этом случае немного странным представляется выбор конкретного экземпляра машины. В 1985 году за рулем Audi француженка приняла участие только в одном этапе чемпионата мира – Ралли «Бандама», причем та гонка вспоминается прежде всего по скандальной причине. Журналисты и соперники заподозрили команду Audi в том, что та по ходу соревнований поменяла машину Мутон – и эти подозрения только усилились, когда француженка снялась с гонки незадолго до финиша. Также Мутон в 1985 году выступила в раллийном чемпионате Великобритании, но в шести этапах финишировала лишь однажды.

Впрочем, именно в 1985 году спорстменка выиграла легендарную американскую горную гонку «Пайкс-Пик», улучшив рекорд трассы на 11 секунд. Наибольшего же успеха с Audi раллистка добилась тремя годами раньше, когда с тремя победами на этапах стала вице-чемпионом мира.

Так или иначе, всем купившим новый набор LEGO обещает выслать миниатюрную фигурку Мишель Мутон в привычном для компании стиле.