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Почему возвращение Ожье в Citroen закончилось ничем?

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Почему возвращение Ожье в Citroen закончилось ничем?
Автор:
13 янв. 2020 г., 04:09

Воссоединение Себастьена Ожье с его самой первой командой WRC обещало стать красивой историей, но все закончилось печально – и задолго до завершения двухлетнего контракта между французами. Дэвид Эванс проанализировал, что пошло не так в столь многообещающей истории.

Воскресный вечер, несколько часов после финиша Ралли Германия. Себастьен Ожье уже не чувствует злости, она ушла. Уступила место куда более скверному чувству – безысходности.  

Может, он ощущает досаду от упущенной возможности? Нет, это всего лишь безысходность… 

С самого начала было ясно, что воссоединение двух главных представителей Франции в мировом ралли – гонщика и производителя, каждый из которых не раз становился чемпионом мира – должно было стать замечательной историей 2019 года. 

Эти мечты превратились в ночной кошмар. И уже не в первый раз в похожей ситуации Citroen недвусмысленно указала в сторону гонщика. Это познали на себе Себастьен Леб и Крис Мик. Теперь пришла очередь Ожье.  

И эта несколько наивная линия поведения команды вызывает вопросы. 

С той самой минуты, когда Ожье впервые встретился с тогдашним боссом Citroen Оливье Кеснелем, и вплоть до 2011-го, когда после победного финиша в Германии Себ назвал «свершившимся правосудием» прокол у своего напарника Лёба, потерявшего из-за этого победу, он везде и всегда ехал изо всех сил. 

(После Ралли Германия Citroen обязала Ожье работать в оставшихся гонках сезона в интересах Леба, что и привело к уходу Себастьена-младшего из команды – прим.ред.

Таков уж он есть. И дело не в том, что он не умеет проигрывать. Он просто терпеть не может, когда нет шансов бороться за победу.

Прошло ровно восемь лет, и немецкий этап вновь оказался судьбоносным. Ожье окончательно осознал, что шансов у него нет.

Себастьен Ожье и Жюльен Инграссиа, Citroën Total WRT, Citroën C3 WRC

Себастьен Ожье. Жюльен Инграссия, Citroen C3 WRC команды Citroën World Rally Team

Фото: McKlein / Motorsport Images

C3 WRC просто не ехала. В гонке, которую он еще недавно любил и регулярно выигрывал, француз был не в силах угнаться за соперниками.

Сам он никогда не рассказывал, что стало первым шагом к их разрыву с командой, но руководитель Citroem Пьер Будар признался Motorsport.com, что именно тем вечером состоялась их встреча с пилотом, с которой все и началось.  

Источники в команде рассказали, что после этого Citroen разработала детальный план, призванный ускорить развитие машины и тем самым удержать Ожье хотя бы до конца действующего двухлетнего контракта. 

Но если называть вещи своими именами, то было уже слишком поздно. 

Сам Себастьен сказал по этому поводу вот что: «Одна из основных причин, приведших к такому решению – это темпы развития машины и прироста скорости. Они были недостаточными».

Помню, как мы беседовали с ним в конце 2018-го. В тот момент он уже практически принял решение расстаться с M-Sport и перейти в Citroen.

«Я не из тех, кто бежит с корабля, если тот движется в неверном направлении», – говорил тогда Себ. 

Однако именно он первым покинул корабль, когда оказалось, что тот недостаточно быстр. Речь о корабле Citroen в прошедшем сезоне. 

При этом невозможно спорить с тем, что этот корабль постепенно разгонялся. К 2020-му ожидался большой аэродинамический пакет и другие новинки. Но Ожье не хватило терпения. Он утратил веру. 

При этом его мотивация не в деньгах. Он долго и упорно работал, чтобы добиться того, чем располагает сейчас – и понимает, чего стоит в современных реалиях WRC. И его переход в Citroen однозначно был вызван тем, что Малкольм Уилсон, поиздержавшись за два года сотрудничества, больше не имел возможности платить столько же. 

Однако вспомните, что сотрудничество с Ожье принесло M-Sport: два личных и один командный титул за два года. Вложенные в него средства безоговорочно окупились.

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Себастьен Ожье. Жюльен Инграссия, Citroen C3 WRC команды Citroën World Rally Team

Фото: McKlein / Motorsport Images

Все, что он знает и умеет, Ожье забрал с собой в Citroen. И общими усилиями они могли сотворить чудо. 

Но гонки шли своим чередом, и становилось все более очевидным, что ожидания не оправдываются, а развитие событий все больше отстает от графика. 

Перед гонкой в Уэльсе команда не успела омологировать новые детали подвески, хотя пообещала пилоту, что он их получит. В Испании история повторилась. Себ выглядел все более раздраженным. И смирившимся. 

Когда пятничным утром в окрестностях Салоу у него отказал рулевой усилитель, лишив лидерства, злости больше не было. И смирения тоже. Пришло разочарование. 

Так вышло, что мне посчастливилось своими глазами наблюдать за прощанием сотрудников M-Sport с Ожье. Чувства людей были искренними. Можно было ощутить, как в воздухе витают грусть и досада. В Citroen хотели совсем других эмоций. Но не получили даже таких.

Работа с Уилсоном позволила иначе взглянуть на Ожье. Благодаря Volkswagen он научился работать в крупной компании, но британская команда напомнила ему, как важно иметь вокруг своего рода семью. Французу это очень по душе. И он наверняка с теплотой вспоминает выступления за M-Sport. 

Но его прельщала возможность повторить эту историю еще раз, став чемпионом и с третьим производителем. А попутно пополнить свой банковский счет. 

Но все же на первом месте для Ожье, несомненно, стоит именно возможность выигрывать гонки. И когда шансы на это – как минимум в его собственных глазах – начинают падать, тогда приходит время искать что-нибудь еще. 

Сейчас многие говорят, что заранее предсказывали плохой исход этой истории. В нынешнем поколении едва ли можно отыскать пилота, более требовательного к команде. И те, кто видел ситуацию изнутри, с самого начала признавали – выполнить его запросы в условиях имеющегося бюджета и возможностей развития Citroen будет весьма непросто. 

Что говорить, если сам глава концерна PSA Карлос Таварес взял за правило требовать, чтобы на всех уровнях его подчиненные учились получить больше от того, что имеют. В конечном итоге Citroen просто не хватило ресурсов. 

Так что в новый сезон Ожье вступает гонщиком Toyota. Что до его бывшей команды, то ее история оказалась куда более печальной. Потеряв свою главную звезду, Citroen предпочла покинуть топ-класс WRC…

Себастьен Ожье и Жюльен Инграссиа, Toyota Yaris WRC команды Toyota Gazoo Racing WRT

Себастьен Ожье и Жюльен Инграссиа, Toyota Yaris WRC команды Toyota Gazoo Racing WRT

Фото: Toyota Racing

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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Себастьен Ожье
Автор Дэвид Эванс

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