Победитель Ралли Испания завел горящую машину с толкача

Перед стартом финального спецучастка Ралли Испания в твиттере появилось видео, на котором Тьерри Невилль и его штурман безуспешно пытаются завести их Hyundai i20 с толкача, при этом из выхлопной трубы вырывается огонь.

К счастью для бельгийца, который на тот момент лидировал в ралли, запустить мотор все же удалось, он продолжил выступление и стал победителем.

После финиша Невилль рассказал о произошедшем, и из его слов складывается ощущение, что сильно разогретый мотор не хотел заводиться, пока его не раскрутят до достаточно высоких оборотов. Сделать это удалось только с толкача, причем не обошлось без помощи маршалов.

«Машина была очень сильно нагрета и не хотела заводиться, при этом при попытке ее завести из трубы буквально вылетало пламя, – сказал Невилль. – Мы уже сталкивались с подобной проблемой по ходу сезона и, видимо, ее так и не решили.

Так что единственным способом было завести машину с толкача. К счастью мы находились недалеко от зоны регруппинга, где маршалам разрешено нам помогать. И со штурманом смогли сами дотолкать ее туда.

Нам повезло, что маршалов оказалось достаточно, чтобы придать нам нужную скорость, и машина сразу же завелась. Сейчас я улыбаюсь, вспоминая об этом, но тогда у меня чуть сердечный приступ не случился. На самом деле я был уверен, что у нас получится завестись, но тогда испытывал большой стресс. Да еще и дождь начинался, так что мы понервничали».

Дополнительная информация: Том Ховард