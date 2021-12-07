«Мы уже выиграли первую гонку с машиной 2022 года».

Это слова Андреа Адамо. Гоночный босс Hyundai сказал их, широко улыбаясь, когда команда приступила к обслуживанию прообраза будущей гоночной i20 Rally1 после нескольких скоростных проездов по асфальтовым дорожкам в окрестностях базы команды BRC.

Безусловно, это шутка – но в ней, как известно, неизбежно есть доля правды. Корейский бренд избрал уникальный подход для приготовлений к новой эре мирового ралли. WRC переходит на гибридную технику Rally1, и Hyundai провела частные трехдневные тесты в Пьемонте, проехав в общей сложности 1500 километров. Для нового автомобиля они стали первым шагом в неизвестность нового сезона.

Никогда еще в раллийном чемпионате не было столь радикальных технических перемен. Регламент Rally 1 призван сделать гонки более экологичными. Со следующего сезона те машины, что выступали пять последних лет, уступят место гибридным наследникам с турбомоторами объемом 1,6 литра и 100-киловаттной системой рекуперации энергии. Пиковая мощность таких силовых установок составит 500 л.с.

Они потребуют от команд совершенно нового подхода в плане работы инженеров, менеджмента, вопросов тактики и надежности – гонщикам тоже нужно будет адаптировать свой подход к управлению, так как придется накапливать энергию на торможениях и расходовать на разгонах.

Теперь экипажи должны будут не только мчаться по сложным спецучасткам, комбинируя используемую энергию, но и задействовать на дорожных секциях и в закрытом парке только электрическую мощность. При этом аэродинамические пакеты и ходы подвески станут намного скромнее, чем прежде, а центральный дифференциал вообще уйдет в прошлое.

Вся игра начнется заново, и хорошая подготовка к ней посредством тестов является важнейшим фактором. Для корейской марки и ее итальянского босса это важнейший момент. Адамо – по-настоящему раллийный человек. Злые языки даже говорят, что если у дерева на срезе видны годичные кольца, то у Андреа это будут записи стенограммы.

Экипаж Тьерри Невилля и Мартейна Видеге на тестах Hyundai i20 Rally1 Фото: Том Говард

Суть этой истории в том, что Hyundai провела не обычные тесты. Это была настоящая гонка, просто организованная в частном порядке. Такую концепцию предложил харизматичный лидер команды – и ее можно назвать самой итальянской из всех возможных идей.

Но прежде, чем вдаваться в детали этого незаурядного с точки зрения логистики и организации плана, полезно будет обозначить те условия, которые позволят чуть лучше понять все дальнейшее изложение. Hyundai Motorsport, что базируется в немецком Альценау, стала одним из трех производителей, получивших право разрабатывать технику Rally1. При этом сложилось так, что корейцам пришлось догонять соперников из Toyota и M-Sport Ford.

Объем тестов значительно вырос в последнее время, так как Ралли Монте-Карло все ближе. В Hyundai нацелены как можно лучше подготовиться к тем сложностям, что ждут впереди. В команде прекрасно понимают, что важно сделать машину как можно быстрее, но в то же время не упустить из вида фактор надежности. Уже сейчас можно сказать, что судьбу победы в «убойных » гонках в Португании, Кенни и на Сардинии решит прежде всего выносливость техники.

Объем тестов значительно вырос в последнее время, так как Ралли Монте-Карло все ближе. В Hyundai нацелены как можно лучше подготовиться к тем сложностям, что ждут впереди

Потому в команде подготовили план, который включает утреннюю и дневную секции спецучастков, дорожные секции, где можно использовать только электромотор, а также зоны сервиса и смены шин. Общая дистанция за три дня составила почти 1500 км. Так как машина всего одна, Отт Тянак, Тьерри Невилль и Дани Сордо сменяли друг друга за рулем.

Каждая секция разбита на семь асфальтовых спецучастков, включая и ночные. Протяженность перегонов составляет 7-10 километров, а зоны технического обслуживания расположены в удобных местах по пути. Работа начинается в 9 утра и продолжается до 11 часов вечера.

Чтобы реализовать такой глобальный план, в Hyundai наняли 58 судей, которые следят за безопасностью на дорогах. Разумеется, заезды проходят на участках с перекрытым для остальных машин движением: полиция пошла навстречу. Чтобы не упустить никакой мелочи, организован даже хронометраж и отметка контрольных карт, как в настоящих гонках.

Для максимального приближения к реальности Адамо даже привлек к организации устроителей местного Ралли Альба.

Тьерри Невилль, Hyundai World Rally Team, тесты Hyundai i20 Coupe WRC Фото: Hyundai

«Думаю, необходим именно такой подход, потому что в этот раз технические изменения имеют революционный характер, – объяснил сам Адамо. – Они скажутся не только на скорости на спецучастках. Потому мы решили, что требуются совершенно другие тесты.

Как-то вечером за ужином мне пришла в голову эта идея, и я связался с организаторами Ралли Альба, чтобы придумать, как выстроить дневную программу с несколькими скоростными участками и дорожными секциями. Идея стала разрастаться, и в итоге мы пришли к трехдневному формату со значительной дистанцией.

Это очень полезно для обучения и позволяет получить множество информации. Она касается работы с машиной и тех небольших проблем, которые могут проявиться в реальных гонках. Когда вы работаете по строгому и фиксированному расписанию, когда у механиков есть всего полчаса для обслуживания машины, как на нормальном сервисе – это позволяет понять, какие операции можно упростить или выполнять иначе. Если все это выяснится только в Монте-Карло, будет уже поздно».

Сложно спорить с тем, что на три дня перекрыть дороги общего пользования и устроить собственное 1500-километровое ралли – задача не из простых. Для ее решения нужно заручиться поддержкой местных властей, полиции и не вызвать недовольства у жителей из-за перекрытых дорог. Сам Адамо признался, что сделать все это где-то еще едва ли было бы возможно. Но в окрестностях его родного городка Кунео задача оказалась решаемой.

«Тут есть несколько важных факторов, – объяснил он. – Во первых, среди местных жителей ралли пользуется большой популярностью. И глава региона, и министр по делам туризма, и шеф полиции охотно согласились помочь нам.

Узнав о наших тестах, у дорог стали собираться зрители, так что содействие полиции и судей оказалось вовсе не лишним. Я горжусь тем, что родился в этих местах – и не думаю, что подобное можно было осуществить где-то еще».

Андреа Адамо, руководитель Hyundai Motorsport Фото: Hyundai

Кто-то скажет, что устраивать трехдневные соревнования ради испытаний одной машины – это чересчур. Но глава отдела силовых установок Жюльен Монке уверен, что только так Hyundai сможет ответить на вызов со стороны Toyota и M-Sport Ford, которые сейчас совершенствуют собственные гибридные машины по регламенту Rally1.

«Я бы назвал эту задачу самой сложной из всех, с которыми сталкивался, – признался он. – Всю жизнь я работал с моторами внутреннего сгорания и не имел дела с электрической темой. Сейчас все совершенно иначе. Мне пришлось серьезно учиться.

Можно сказать, что раллийные гонки немного отстали от серийных машин в плане перехода на гибридные установки. Мы уже видим эти технологии в других чемпионатах, но теперь они впервые будут использоваться не на "кольце", а в ралли – а это совсем другая история.

Мы не утюжим круг за кругом одну и ту же трассу, каждое ралли проходит совсем не в таких условиях, как остальные. Может показаться, что все просто, но в действительности перед нами стоял очень серьезный вызов: интегрировать электрическую составляющую в наши моторы внутреннего сгорания.

Для команды Hyundai было важно открыто говорить о тех сложностях, которые вызвал переход на новые правила Rally1

Это совершенно новые для нас технологии, так что мы начали с чистого листа, а сейчас развиваем проект, явно ощущая, что становимся все сильнее».

Тесты позволят выявить потенциальные проблемы и гарантировать, что они не возникнут, когда со стартом сезона все станет серьезно. При таком изменении технологий какие-то сложности неизбежны. По ходу двух первых дней команде помещали неполадки в рулевом управлении и системе запуска силовой установки. Однако в целом i20 преодолела весь маршрут и добралась до финиша, что уже можно считать победой.

Надо отметить смелость Hyundai: они пригласили на это мероприятие группу международных журналистов, включая и автора этих строк. Адамо просто не мог поступить иначе. Для команды было важно открыто говорить о тех сложностях, которые вызвал переход на новые правила Rally1.

Детали прототипа Hyundai i20 Rally1 Фото: Hyundai

«Это отличный опыт, и я рад, что журналисты первыми увидели его. Лично для меня это было очень важно, – признался Андреа. – Теперь, когда вы смогли лучше узнать меня, я готов признался, что сыт по горло тупыми статичными презентациями с фальшивой машиной, где все у всех прекрасно. Нам и так хватает фейковых новостей в социальных сетях, так что давайте говорить о том, что есть на самом деле.

Я рад был пригласить вас сюда, чтобы показать правду. Да, у нас есть некоторые сложности, но для того мы и гоняем машину по спецучасткам, чтобы понять, как она себя ведет и чем отличается от нынешней. А заодно проверить, как работают электрические компоненты. Думаю, это своего рода способ презентовать нашу программу [2022 года].

Мы ожидали неполадок и готовы разбираться с ними. Именно ради этого все и затевалось».

«Я сыт по горло тупыми статичными презентациями с фальшивой машиной, где все у всех прекрасно»

Говоря откровенно, сложно придумать что-то более подходящее для проверки новой техники. В Hyundai увидели главные сложности, с которыми надо справиться для борьбы за первый чемпионский титул по регламенту Rally1. А еще собрали много ценной информации как для себя, так и для FIA. Федерация прислала на эти тесты небольшую группу наблюдателей во граве с директором раллийных гонок Ивом Маттоном и техническим делегатом Жеромом Туке. Нет сомнений, что для FIA успешное завершение непростых испытаний тоже стало добрым знаком, в преддверии скорого старта нового сезона.

«Фактически, за эти три для мы увидели полноценное ралли, главным итогом которого стало полное отсутствие серьезных проблем, – заметил Маттон. – Монте-Карло станет первым шагом, после которого команды смогут дорабатывать машины, повышая их скорость и надежность.

И теперь, похоже, не осталось сомнений, что команды успеют подготовить технику к Монте-Карло и смогут показать там что-то интересное».

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Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, тесты Hyundai i20 Rally1 Фото: Том Говард

Гонщикам необычный подход Hyundai дал возможность лучше подготовиться к первому этапу чемпионата благодаря возможности потренировать всевозможные соревновательные аспекты. Это и переключение с гибридного режима на электрический, и активация дополнительной мощности на спецучастках, и знакомство с особенностями поведения машины на торможениях, когда включается система регенерации. На узких и извилистых альпийских дорожках в январе времени задумываться об этом не будет.

«Мы рано начинали дни и поздно заканчивали их, но опыт оказался крайне полезным, – рассказал Тьерри Невилль, проехавший 698 км. – В особенности потому, что получалось проехать на гибриде по трем разным участкам за день.

Когда постоянно ездишь по одной и той же дороге, сложно обрести верные ощущения. Здесь же у нас есть разнообразие. Мы понимаем все больше [в работе гибридной системы], сейчас можно сказать, что получается уже работать с ней довольно неплохо. Это важный шаг вперед».

Адамо считает прошедшие испытания первой победой Hyundai на технике 2022 года – и даже если не соглашаться с ним, накопленный опыт точно останется с командой.

Что бы ни принесла январская гонка в Монте-Карло, усилия, которые в Hyundai затратили на подготовку к новому сезону, заслуживают уважения

Но какая же информация,с тестов по мнению самого Адамо, оказалась наиболее полезной?

«Мы научились не бояться, когда у едущей машины внезапно пропадает звук мотора, – улыбнулся Андреа. – Прежде это значило только одно: двигатель отказал. Теперь же он просто перешел в электрический режим.

Со мной такой случалось уже дважды. Я старался освоиться с новым порядком, но всякий раз забывал о нем.

Отт [Тянак] первым работал за рулем, мы много занимались именно режимами работы автомобиля. На следующий день его сменил Тьерри, который смог использовать собранные данные».

Переход на правила Rally1 стал серьезной задачей для всех производителей, которую, помимо прочего, пришлось решать в непростое время коронавирусных ограничений. Это заставляет иначе взглянуть на ту колоссальную работу, которую проделали в командах.

Что бы ни принесла январская гонка в Монте-Карло, усилия, которые в Hyundai затратили на подготовку к новому сезону, заслуживают уважения.

Только время ответит, насколько успешным окажется подход Hyundai. Но сама эта история, которая коренным образом отличается от всего того, что было раньше, наглядно отражает желание корейского бренда преуспеть в новой исторической эпохе WRC.

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, тесты Hyundai i20 Rally1 Фото: Hyundai

Когда этот материал готовился к публикации, стало известно, что Андреа Адамо неожиданно ушел с должности гоночного босса Hyundai.