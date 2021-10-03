Победа в Финляндии сохранила Эвансу шансы на титул в WRC
Гонщик Toyota в непростой борьбе с Оттом Тянаком стал сильнейшим на десятом этапе мирового ралли, лидер сезона Себастьен Ожье финишировал лишь пятым
В раллийных гонках нередко бывает так, что уже примерно к середине дистанции отрывы становятся слишком большими, и все просто стараются добраться до финиша, не пытаясь отыграть позиции. Но в этот уик-энд в Финляндии сценарий получился куда более напряженным.
Поначалу лидерство ненадолго захватил Такамото Кацута, но уже на втором спецучастке японец, сменивший перед этим этапом штурмана, попал в аварию. После этого гонку возглавил Отт Тянак, но уже к концу пятницы его опередил другой представитель Hyundai Крейг Брин.
Суббота началась с четырех подряд побед Элфина Эванса на Toyota, однако Тянак явно не собирался уступать без борьбы и вновь начал сокращать отставание. В итоге к утру воскресенья между соперниками не было и десяти секунд, а чуть отставший Брин также держался довольно близко.
Финальный день вновь сложился в пользу Эванса. Лишь на первом СУ Тянак отыграл у него 0,4 секунды, зато потом валлиец дважды подряд стал лучшим.
На завершавшем гонку бонусном спецучастке Элфин доказал, что в этот уик-энд именно он быстрее всех: пять дополнительных очков позволили пилоту добиться максимально возможного результата и значительно улучшить свои позиции в общем зачете.
Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Фото: Austral / Hyundai Motorsport
Тянак проиграл еще 1,7 секунды и остался вторым – общее отставание эстонца в итоге составило 14,2 секунды. Брин завершил дистанцию третьим, поднявшись на подиум в третий раз за четыре последних гонки.
Удивительно, но никому из финских гонщиков не удалось порадовать болельщиков – сильнейшим стал выступавший по «уайдл-кард» за Toyota Эсапекка Лаппи, показавший четвертый результат. Пьедестал остался вообще без финнов впервые с 2013 года.
Лидер общего зачета WRC Себастьен Ожье мог уже в этой гонке досрочно оформить восьмой чемпионский титул, но с самого начала темп пилота Toyota был не особенно высоким. За все 19 СУ француз всего раз смог войти в тройку быстрейших. Однако на руку Себу сыграли проблемы и сходы соперников – даже получив штраф за расстегнувшийся шлем, он финишировал пятым.
Себастьен Ожье, Жюльен Инграссия, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
Фото: Toyota Racing
Гонщики M-Sport Ford Гас Гринсмит и Адриен Фурмо в этот раз могли соперничать только между собой, однако Фурмо стал победителем в неофициальной номинации на самый длинный прыжок – с одного из трамплинов француз улетел на 68 метров. Восьмым финишировал Теему Сунинен на VW «младшей» категории RC2.
Первый лидер ралли Кацута напомнил о себе четвертым временем на бонусном СУ, а вот для Калле Рованперы попытка продолжить гонку после субботней аварии сложилась неудачно: 210летний финн вынужден был сойти повторно из-за сильных болей в спине.
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Для российского экипажа Николая Грязина гонка по сути закончилась в субботу после двух проколов подряд. Так как в машине была всего одна запаска, продолжать борьбу оказалось не на чем.
Москвич вернулся в гонку воскресным утром и добрался до финиша с большим штрафным отставанием, однако заработал очки за шестое место в своем классе WRC2.
Сезон мирового ралли продолжится через две недели в Испании. Ожье по-прежнему возглавляет таблицу общего зачета, но Эванс теперь проигрывает ему только 24 очка.
Положение после СУ18 (будет обновлено по итогам СУ19):
(Порядок экипажей в первой десятке не изменится)
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Пенализация
|Общее время
|Отрыв
|1
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|2:13'54.800
|2
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|2:14'07.200
|12.400
|3
| Крейг Брин
Пол Нэгл
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|2:14'30.300
|35.500
|4
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|2:14'50.700
|55.900
|5
| Себастьен Ожье
Жюльен Инграссиа
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|1'00
|2:16'39.400
|2'44.600
|6
| Гус Гринсмит
Крис Паттерсон
|Ford Fiesta WRC
|RC1
|2:18'47.000
|4'52.200
|7
| Адриан Фурмо
Alexandre Coria
|Ford Fiesta WRC
|RC1
|2:20'06.000
|6'11.200
|8
| Теему Сунинен
Микко Марккула
|Volkswagen Polo GTI R5
|RC2
|2:23'21.500
|9'26.700
|9
| Мадс Остберг
Торстейн Эриксен
|Citroën C3 Rally2
|RC2
|2:23'35.600
|9'40.800
|10
| Эмиль Линдхольм
Reeta Hämäläinen
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|2:24'15.400
|10'20.600
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