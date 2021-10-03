Победа в Финляндии сохранила Эвансу шансы на титул в WRC

В раллийных гонках нередко бывает так, что уже примерно к середине дистанции отрывы становятся слишком большими, и все просто стараются добраться до финиша, не пытаясь отыграть позиции. Но в этот уик-энд в Финляндии сценарий получился куда более напряженным.

Поначалу лидерство ненадолго захватил Такамото Кацута, но уже на втором спецучастке японец, сменивший перед этим этапом штурмана, попал в аварию. После этого гонку возглавил Отт Тянак, но уже к концу пятницы его опередил другой представитель Hyundai Крейг Брин.

Суббота началась с четырех подряд побед Элфина Эванса на Toyota, однако Тянак явно не собирался уступать без борьбы и вновь начал сокращать отставание. В итоге к утру воскресенья между соперниками не было и десяти секунд, а чуть отставший Брин также держался довольно близко.

Финальный день вновь сложился в пользу Эванса. Лишь на первом СУ Тянак отыграл у него 0,4 секунды, зато потом валлиец дважды подряд стал лучшим.

На завершавшем гонку бонусном спецучастке Элфин доказал, что в этот уик-энд именно он быстрее всех: пять дополнительных очков позволили пилоту добиться максимально возможного результата и значительно улучшить свои позиции в общем зачете.

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Фото: Austral / Hyundai Motorsport

Тянак проиграл еще 1,7 секунды и остался вторым – общее отставание эстонца в итоге составило 14,2 секунды. Брин завершил дистанцию третьим, поднявшись на подиум в третий раз за четыре последних гонки.

Удивительно, но никому из финских гонщиков не удалось порадовать болельщиков – сильнейшим стал выступавший по «уайдл-кард» за Toyota Эсапекка Лаппи, показавший четвертый результат. Пьедестал остался вообще без финнов впервые с 2013 года.

Лидер общего зачета WRC Себастьен Ожье мог уже в этой гонке досрочно оформить восьмой чемпионский титул, но с самого начала темп пилота Toyota был не особенно высоким. За все 19 СУ француз всего раз смог войти в тройку быстрейших. Однако на руку Себу сыграли проблемы и сходы соперников – даже получив штраф за расстегнувшийся шлем, он финишировал пятым.

Себастьен Ожье, Жюльен Инграссия, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Фото: Toyota Racing

Гонщики M-Sport Ford Гас Гринсмит и Адриен Фурмо в этот раз могли соперничать только между собой, однако Фурмо стал победителем в неофициальной номинации на самый длинный прыжок – с одного из трамплинов француз улетел на 68 метров. Восьмым финишировал Теему Сунинен на VW «младшей» категории RC2.

Первый лидер ралли Кацута напомнил о себе четвертым временем на бонусном СУ, а вот для Калле Рованперы попытка продолжить гонку после субботней аварии сложилась неудачно: 210летний финн вынужден был сойти повторно из-за сильных болей в спине.

Для российского экипажа Николая Грязина гонка по сути закончилась в субботу после двух проколов подряд. Так как в машине была всего одна запаска, продолжать борьбу оказалось не на чем.

Москвич вернулся в гонку воскресным утром и добрался до финиша с большим штрафным отставанием, однако заработал очки за шестое место в своем классе WRC2.

Сезон мирового ралли продолжится через две недели в Испании. Ожье по-прежнему возглавляет таблицу общего зачета, но Эванс теперь проигрывает ему только 24 очка.

Положение после СУ18 (будет обновлено по итогам СУ19):

(Порядок экипажей в первой десятке не изменится)