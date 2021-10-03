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WRC / Ралли Финляндия Отчет о гонке

Победа в Финляндии сохранила Эвансу шансы на титул в WRC

Автор:
, Ответственный редактор

Гонщик Toyota в непростой борьбе с Оттом Тянаком стал сильнейшим на десятом этапе мирового ралли, лидер сезона Себастьен Ожье финишировал лишь пятым

Победа в Финляндии сохранила Эвансу шансы на титул в WRC

В раллийных гонках нередко бывает так, что уже примерно к середине дистанции отрывы становятся слишком большими, и все просто стараются добраться до финиша, не пытаясь отыграть позиции. Но в этот уик-энд в Финляндии сценарий получился куда более напряженным.

Поначалу лидерство ненадолго захватил Такамото Кацута, но уже на втором спецучастке японец, сменивший перед этим этапом штурмана, попал в аварию. После этого гонку возглавил Отт Тянак, но уже к концу пятницы его опередил другой представитель Hyundai Крейг Брин.

Суббота началась с четырех подряд побед Элфина Эванса на Toyota, однако Тянак явно не собирался уступать без борьбы и вновь начал сокращать отставание. В итоге к утру воскресенья между соперниками не было и десяти секунд, а чуть отставший Брин также держался довольно близко. 

Финальный день вновь сложился в пользу Эванса. Лишь на первом СУ Тянак отыграл у него 0,4 секунды, зато потом валлиец дважды подряд стал лучшим. 

На завершавшем гонку бонусном спецучастке Элфин доказал, что в этот уик-энд именно он быстрее всех: пять дополнительных очков позволили пилоту добиться максимально возможного результата и значительно улучшить свои позиции в общем зачете.

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Фото: Austral / Hyundai Motorsport

Тянак проиграл еще 1,7 секунды и остался вторым – общее отставание эстонца в итоге составило 14,2 секунды. Брин завершил дистанцию третьим, поднявшись на подиум в третий раз за четыре последних гонки.

Удивительно, но никому из финских гонщиков не удалось порадовать болельщиков – сильнейшим стал выступавший по «уайдл-кард» за Toyota Эсапекка Лаппи, показавший четвертый результат. Пьедестал остался вообще без финнов впервые с 2013 года. 

Лидер общего зачета WRC Себастьен Ожье мог уже в этой гонке досрочно оформить восьмой чемпионский титул, но с самого начала темп пилота Toyota был не особенно высоким. За все 19 СУ француз всего раз смог войти в тройку быстрейших. Однако на руку Себу сыграли проблемы и сходы соперников – даже получив штраф за расстегнувшийся шлем, он финишировал пятым. 

Себастьен Ожье, Жюльен Инграссия, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Себастьен Ожье, Жюльен Инграссия, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Фото: Toyota Racing

Гонщики M-Sport Ford Гас Гринсмит и Адриен Фурмо в этот раз могли соперничать только между собой, однако Фурмо стал победителем в неофициальной номинации на самый длинный прыжок – с одного из трамплинов француз улетел на 68 метров. Восьмым финишировал Теему Сунинен на VW «младшей» категории RC2.

Первый лидер ралли Кацута напомнил о себе четвертым временем на бонусном СУ, а вот для Калле Рованперы попытка продолжить гонку после субботней аварии сложилась неудачно: 210летний финн вынужден был сойти повторно из-за сильных болей в спине.

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Для российского экипажа Николая Грязина гонка по сути закончилась в субботу после двух проколов подряд. Так как в машине была всего одна запаска, продолжать борьбу оказалось не на чем.

Москвич вернулся в гонку воскресным утром и добрался до финиша с большим штрафным отставанием, однако заработал очки за шестое место в своем классе WRC2.

Сезон мирового ралли продолжится через две недели в Испании. Ожье по-прежнему возглавляет таблицу общего зачета, но Эванс теперь проигрывает ему только 24 очка. 

Положение после СУ18 (будет обновлено по итогам СУ19):

(Порядок экипажей в первой десятке не изменится)

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Пенализация Общее время Отрыв
1 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota Yaris WRC RC1   2:13'54.800  
2 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1   2:14'07.200 12.400
3 Ireland Крейг Брин
Ireland Пол Нэгл 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1   2:14'30.300 35.500
4 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Toyota Yaris WRC RC1   2:14'50.700 55.900
5 France Себастьен Ожье
France Жюльен Инграссиа 		Toyota Yaris WRC RC1 1'00 2:16'39.400 2'44.600
6 United Kingdom Гус Гринсмит
United Kingdom Крис Паттерсон 		Ford Fiesta WRC RC1   2:18'47.000 4'52.200
7 France Адриан Фурмо
Alexandre Coria		 Ford Fiesta WRC RC1   2:20'06.000 6'11.200
8 Finland Теему Сунинен
Finland Микко Марккула 		Volkswagen Polo GTI R5 RC2   2:23'21.500 9'26.700
9 Norway Мадс Остберг
Norway Торстейн Эриксен 		Citroën C3 Rally2 RC2   2:23'35.600 9'40.800
10 Finland Эмиль Линдхольм
Reeta Hämäläinen		 Škoda Fabia Rally2 evo RC2   2:24'15.400 10'20.600
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