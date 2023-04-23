Победа на Ралли Хорватия прервала безвыигрышную серию Эванса в WRC

Гонка, которая прошла под знаком смертельной аварии Крейга Брина на тестах, началась с преимуществом другого представителя Hyundai Тьерри Невилля. Тот закончил лидером пятницу и смог нарастить отрыв утром субботу, однако на СУ11, который стал новым в программе гонки, разбил машину.

В среднескоростной правой дуге хэтчбек бельгийца стащило на обочину именно в том месте, где находился бетонный фрагмент старого ограждения. Удар о него задним левым колесом лишил Невилля надежд на победу.

Тьерри вернулся в гонку и стал быстрейшим на бонусном СУ, но оказался невероятно расстроен таким исходом.

«Я очень огорчен случившимся, – признался он. – Для всей нашей команды это очень сложный момент. Нам очень нужна была эта победа в память о Крейге, чтобы он мог нами гордиться. Очень жаль, но мы упустили эту возможность.

Нам всегда приходится ехать даже больше, чем на 100 процентов. Когда ты на пределе, невозможно избежать подобных ошибок. Вернувшись в гонку я сделал все возможное и победу на бонусном СУ, конечно, посвящаю Крейгу».

Момент аварии Невилля снял один из болельщиков:

После его схода особой борьбы за победу уже не было. Элфин Эванс захватил лидерство, и хотя ни разу не одержал победу на спецучастке, ехал достаточно надежно – и одержал пятую в карьере победу с перевесом в 27 секунд.

Это первый успех валлийского пилота Toyota с начала октября 2021 года – при том, что за это время он завершил шесть гонок WRC на втором месте.

Отт Тянак показал за рулем Ford второй результат – всю субботу эстонец гнался за Эвансом и заметно сократил отставание, пока его не сдержали проблемы с трансмиссией и ручным тормозом, после чего отрыв вновь стал расти и достиг в итоге 27 секунд.

При этом для команды M-Sport гонка Тянака все равно стала победной. Этот казус произошел по той причине, что из солидарности с Hyundai в Toyota решили заявить на этап не трех, как планировали изначально, а только двух гонщиков.

Из-за этого результат Эванса не засчитали в командный зачет, и максимальные баллы достались именно M-Sport.

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1 Фото: M-Sport

Подиум дополнил сильнейший представитель Hyunda Эсапекка Лаппи, опередив двух чемпионов мира, из Toyota, Калле Рованперу и Себастьена Ожье. На двоих они выиграли 13 спецучастков, но остались без призового шампанского.

Француз стал первым лидером гонки, но почти сразу откатился назад после прокола на СУ2. Позже его экипажу добавили минуту штрафа за не застегнутый после смены колеса ремень безопасности – и еще 10 секунд за опоздание на старт СУ9 из-за ремонта на дорожной секции.

Рованпера тоже «поймал» прокол на СУ2, откатился назад, но под конец субботы смог-таки отобрать четвертое место у титулованного партнера по команде.

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2 Фото: McKlein / Motorsport Images

В зачете WRC2 сильнейшим стал Иоан Россель на Citroen, завершивший гонку восьмым в «абсолюте». 16 секунд французу уступил экипаж Николая Грязина и Константина Александрова. По словам российского гонщика, порой он слишком увлекался высокими прыжками на трамплинах, но в целом остался доволен своей гонкой за рулем Skoda Fabia.

После четырех этапов в общем зачете сформировался выраженный квартет лидеров: у Ожье и Эванса по 69 очков, совсем немного им уступают Рованпера (68) и Тянак (65).

Сезон мирового ралли продолжится в середине мая в Португалии.

Результаты бонусного СУ20 Ралли Хорватия

Результаты Ралли Хорватия