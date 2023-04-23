Победа на Ралли Хорватия прервала безвыигрышную серию Эванса в WRC
Гонщик Toyota не выигрывал в чемпионате мира с осени 2021 года – но стал сильнейшим на асфальтовых дорожках в окрестностях Загреба после аварии Тьерри Невилля
Гонка, которая прошла под знаком смертельной аварии Крейга Брина на тестах, началась с преимуществом другого представителя Hyundai Тьерри Невилля. Тот закончил лидером пятницу и смог нарастить отрыв утром субботу, однако на СУ11, который стал новым в программе гонки, разбил машину.
В среднескоростной правой дуге хэтчбек бельгийца стащило на обочину именно в том месте, где находился бетонный фрагмент старого ограждения. Удар о него задним левым колесом лишил Невилля надежд на победу.
Тьерри вернулся в гонку и стал быстрейшим на бонусном СУ, но оказался невероятно расстроен таким исходом.
«Я очень огорчен случившимся, – признался он. – Для всей нашей команды это очень сложный момент. Нам очень нужна была эта победа в память о Крейге, чтобы он мог нами гордиться. Очень жаль, но мы упустили эту возможность.
Нам всегда приходится ехать даже больше, чем на 100 процентов. Когда ты на пределе, невозможно избежать подобных ошибок. Вернувшись в гонку я сделал все возможное и победу на бонусном СУ, конечно, посвящаю Крейгу».
Момент аварии Невилля снял один из болельщиков:
После его схода особой борьбы за победу уже не было. Элфин Эванс захватил лидерство, и хотя ни разу не одержал победу на спецучастке, ехал достаточно надежно – и одержал пятую в карьере победу с перевесом в 27 секунд.
Это первый успех валлийского пилота Toyota с начала октября 2021 года – при том, что за это время он завершил шесть гонок WRC на втором месте.
Отт Тянак показал за рулем Ford второй результат – всю субботу эстонец гнался за Эвансом и заметно сократил отставание, пока его не сдержали проблемы с трансмиссией и ручным тормозом, после чего отрыв вновь стал расти и достиг в итоге 27 секунд.
При этом для команды M-Sport гонка Тянака все равно стала победной. Этот казус произошел по той причине, что из солидарности с Hyundai в Toyota решили заявить на этап не трех, как планировали изначально, а только двух гонщиков.
Из-за этого результат Эванса не засчитали в командный зачет, и максимальные баллы достались именно M-Sport.
Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1
Фото: M-Sport
Подиум дополнил сильнейший представитель Hyunda Эсапекка Лаппи, опередив двух чемпионов мира, из Toyota, Калле Рованперу и Себастьена Ожье. На двоих они выиграли 13 спецучастков, но остались без призового шампанского.
Француз стал первым лидером гонки, но почти сразу откатился назад после прокола на СУ2. Позже его экипажу добавили минуту штрафа за не застегнутый после смены колеса ремень безопасности – и еще 10 секунд за опоздание на старт СУ9 из-за ремонта на дорожной секции.
Рованпера тоже «поймал» прокол на СУ2, откатился назад, но под конец субботы смог-таки отобрать четвертое место у титулованного партнера по команде.
Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2
Фото: McKlein / Motorsport Images
В зачете WRC2 сильнейшим стал Иоан Россель на Citroen, завершивший гонку восьмым в «абсолюте». 16 секунд французу уступил экипаж Николая Грязина и Константина Александрова. По словам российского гонщика, порой он слишком увлекался высокими прыжками на трамплинах, но в целом остался доволен своей гонкой за рулем Skoda Fabia.
После четырех этапов в общем зачете сформировался выраженный квартет лидеров: у Ожье и Эванса по 69 очков, совсем немного им уступают Рованпера (68) и Тянак (65).
Сезон мирового ралли продолжится в середине мая в Португалии.
Результаты бонусного СУ20 Ралли Хорватия
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Время
|Отрыв
|1
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|8'06.4
|2
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|8'07.4
|1.0
|3
| Себастьен Ожье
Венсан Ландэ
|Toyota GR Yaris Rally1
|8'10.8
|4.4
|4
| Такамото Кацута
Аарон Джонстон
|Toyota GR Yaris Rally1
|8'13.7
|7.3
|5
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Hyundai i20 N Rally1
|8'15.2
|8.8
|Полные результаты
Результаты Ралли Хорватия
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Пенализация
|Общее время
|Отрыв
|1
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:50'54.3
|2
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Ford Puma Rally1
|RC1
|2:51'21.3
|27.0
|3
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:51'52.9
|58.6
|4
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:52'12.6
|1'18.3
|5
| Себастьен Ожье
Венсан Ландэ
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1'10
|2:52'22.3
|1'28.0
|6
| Такамото Кацута
Аарон Джонстон
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:53'16.8
|2'22.5
|7
| Пьер-Луи Лубе
Николя Жильсуль
|Ford Puma Rally1
|RC1
|2:55'16.9
|4'22.6
|8
| Иоан Россель
Arnaud Dunand
|Citroën C3 Rally2
|RC2
|2:58'45.6
|7'51.3
|9
| Николай Грязин
Konstantin Aleksandrov
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|2:59'01.7
|8'07.4
|10
| Оливер Сольберг
Эллиотт Эдмондсон
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|3:00'11.0
|9'16.7
|Полные результаты
Эванс досрочно завершил Ралли Швеция из-за аварии
Эванс досрочно завершил Ралли Швеция из-за аварии Эванс досрочно завершил Ралли Швеция из-за аварии
Видео: «Гибридный» привод возвращает Эванса в Ралли Монте-Карло
Видео: «Гибридный» привод возвращает Эванса в Ралли Монте-Карло Видео: «Гибридный» привод возвращает Эванса в Ралли Монте-Карло
Ралли Сафари только началось, а у Ожье и Эванса уже проблемы
Ралли Сафари только началось, а у Ожье и Эванса уже проблемы Ралли Сафари только началось, а у Ожье и Эванса уже проблемы
Самое важное:
Главреда журнала уволили за поддельное интервью с Михаэлем Шумахером
Главреда журнала уволили за поддельное интервью с Михаэлем Шумахером Главреда журнала уволили за поддельное интервью с Михаэлем Шумахером
Льюис тайком приехал на гонки, чтобы поддержать брата
Льюис тайком приехал на гонки, чтобы поддержать брата Льюис тайком приехал на гонки, чтобы поддержать брата
Первый поворот в Сильверстоуне переделали после аварии Чжоу
Первый поворот в Сильверстоуне переделали после аварии Чжоу Первый поворот в Сильверстоуне переделали после аварии Чжоу
Что позволит Леклеру досрочно покинуть Ferrari? Марко объяснил
Что позволит Леклеру досрочно покинуть Ferrari? Марко объяснил Что позволит Леклеру досрочно покинуть Ferrari? Марко объяснил
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.