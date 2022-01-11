Pirelli изменила шины для WRC. Но дело не в гибридном приводе

С 2022 года в чемпионате мира по ралли в топ-классе гонщики будут выступать на совершенно новых машинах с гибридными силовыми установками. Это потребовало, в частности, разработки новых шин, поставщиком которых выступает итальянский концерн Pirelli.

На первый взгляд потребность в новой резине должна быть вызвана возросшей мощностью автомобилей. Однако, по словам представителя шинной марки в WRC Теренцио Тестони, главной сложностью было вовсе не это.

«Определенно, главным вызовом, который стоял перед нами при разработке шин для автомобилей, построенных по регламенту Ралли1, является их возросший вес, – заявил Тестони. – По сравнению с прошлым поколением раллийных автомобилей, их максимальный вес увеличился на 80-120 килограммов.

Так что для сезона 2022 года нам пришлось делать более прочную резину.

Дело не только в возросшем давлении шин на грунт. Из-за повышенного веса автомобилей гонщики станут иначе ими управлять. Так что весь 2021 год мы работали в тесном контакте с командами, чтобы собрать их отзывы и разработать правильные шины.

Это правда, что новые машины получили дополнительные 136 л.с. электротяги. Но она доступна только на старте и на некоторых отдельных отрезках трассы, не более чем на 4-5 секунд, так что на состоянии шин это вряд ли как-то существенно отразится».

Дополнительная информация: Джакомо Раули