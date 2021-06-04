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WRC / Ралли Италия Новость

Пилот Ford 2-й раз за год вылетел на первом же допе WRC

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, Главный редактор

Даже если финский пилот сможет вернуться в гонку, 40-минутный штраф лишает его надежд на хороший результат

Пилот Ford 2-й раз за год вылетел на первом же допе WRC

Теему Сунинен, управляющий автомобилем Ford Fiesta команды M-Sport, попал в аварию на первом же спецучастке стартовавшего сегодня Ралли Италия – 5-го этапа чемпионата мира.

По сообщениям с трассы, финский пилот потерял контроль над задней осью автомобиля, после чего машина соскользнула на земляной откос дорожной насыпи. Автомобиль, судя по всему, не был поврежден, однако застрял в кустарнике – и вновь выбраться на дорогу экипаж уже не смог. 

 

Скорее всего, пилот сможет вернуться в гонку в субботу – однако 40-минутный штраф за отсутствие финиша на 8-ми пятничных спецучастках (по 5 минут за каждый) наверняка лишит Сунинена шансов на хороший результат.

Напомним, что в этом году гонщик M-Sport уже вылетал на первом допе – это произошло по ходу открывавшего сезон Ралли Монте-Карло.

Оба состоявшихся к моменту публикации материала спецучастка Ралли Италия выиграл Отт Тянак на Hyundai. После этого эстонец возглавляет общий зачет с преимуществом в 4 секунды над Калле Рованперой из Toyota. Россиянин Николай Грязин занимает 2-е место в категории WRC 2, уступая около 15-ти секунд лидирующему Мадс Отсбергу.

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Машины WRC могут попасть на старт и после смены правил

Предыдущая новость

Машины WRC могут попасть на старт и после смены правил
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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Италия
Пилоты Теему Сунинен
Команды M-Sport
Автор Кирилл Качнов

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