Пилот Ford 2-й раз за год вылетел на первом же допе WRC

Теему Сунинен, управляющий автомобилем Ford Fiesta команды M-Sport, попал в аварию на первом же спецучастке стартовавшего сегодня Ралли Италия – 5-го этапа чемпионата мира.

По сообщениям с трассы, финский пилот потерял контроль над задней осью автомобиля, после чего машина соскользнула на земляной откос дорожной насыпи. Автомобиль, судя по всему, не был поврежден, однако застрял в кустарнике – и вновь выбраться на дорогу экипаж уже не смог.

Скорее всего, пилот сможет вернуться в гонку в субботу – однако 40-минутный штраф за отсутствие финиша на 8-ми пятничных спецучастках (по 5 минут за каждый) наверняка лишит Сунинена шансов на хороший результат.

Напомним, что в этом году гонщик M-Sport уже вылетал на первом допе – это произошло по ходу открывавшего сезон Ралли Монте-Карло.

Оба состоявшихся к моменту публикации материала спецучастка Ралли Италия выиграл Отт Тянак на Hyundai. После этого эстонец возглавляет общий зачет с преимуществом в 4 секунды над Калле Рованперой из Toyota. Россиянин Николай Грязин занимает 2-е место в категории WRC 2, уступая около 15-ти секунд лидирующему Мадс Отсбергу.