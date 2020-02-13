Первый спецучасток Ралли Швеция отменен

Организаторы Ралли Швеция, которое должно было стартовать сегодня, приняли решение об отмене первого спецучастка ралли. Зрительский спецучасток длиной меньше двух километров, проложенный по территории ипподрома в городе Карлстад, должен был пройти вечером и стать единственным в программе четверга.

Точнее, экипажи должны будут проехать по допу – но показанные ими времена не пойдут в зачет соревнований. По сути речь будет идти о втором шейкдауне, как называют обязательные для участников чемпионата мира тренировочные проезды по короткому отрезку дороги перед стратом ралли.

Генеральный директор Ралли Швеция Гленн Олссон сообщил, что решение было принято в интересах честной спортивной борьбы и является наилучшим вариантом на фоне того, насколько трасса гонки будет требовательна к шинам (чрезвычайно малое количество снега неизбежно приведет к более высоким, чем ожидалось, нагрузкам на изготовленные для этого ралли покрышки).

Ранее программа гонки уже была сокращена больше чем на треть, с 18-ти изначально запланированных спецучастков до 11-ти. Общая боевая дистанция ралли при этом уменьшилась с традиционных для этапов чемпионата мира 300 км до 170-ти.