Первый спецучасток Ралли Швеция отменен
О причинах внесения очередных изменений в график второго этапа чемпионата мира несложно догадаться. В очередной раз речь идет о неблагоприятной погоде.
Организаторы Ралли Швеция, которое должно было стартовать сегодня, приняли решение об отмене первого спецучастка ралли. Зрительский спецучасток длиной меньше двух километров, проложенный по территории ипподрома в городе Карлстад, должен был пройти вечером и стать единственным в программе четверга.
Точнее, экипажи должны будут проехать по допу – но показанные ими времена не пойдут в зачет соревнований. По сути речь будет идти о втором шейкдауне, как называют обязательные для участников чемпионата мира тренировочные проезды по короткому отрезку дороги перед стратом ралли.
Генеральный директор Ралли Швеция Гленн Олссон сообщил, что решение было принято в интересах честной спортивной борьбы и является наилучшим вариантом на фоне того, насколько трасса гонки будет требовательна к шинам (чрезвычайно малое количество снега неизбежно приведет к более высоким, чем ожидалось, нагрузкам на изготовленные для этого ралли покрышки).
Ранее программа гонки уже была сокращена больше чем на треть, с 18-ти изначально запланированных спецучастков до 11-ти. Общая боевая дистанция ралли при этом уменьшилась с традиционных для этапов чемпионата мира 300 км до 170-ти.
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Швеция
Первый спецучасток Ралли Швеция отменен
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