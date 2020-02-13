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WRC / Ралли Швеция / Новость

Первый спецучасток Ралли Швеция отменен

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Первый спецучасток Ралли Швеция отменен
13 февр. 2020 г., 14:55

О причинах внесения очередных изменений в график второго этапа чемпионата мира несложно догадаться. В очередной раз речь идет о неблагоприятной погоде.

Организаторы Ралли Швеция, которое должно было стартовать сегодня, приняли решение об отмене первого спецучастка ралли. Зрительский спецучасток длиной меньше двух километров, проложенный по территории ипподрома в городе Карлстад, должен был пройти вечером и стать единственным в программе четверга. 

Точнее, экипажи должны будут проехать по допу – но показанные ими времена не пойдут в зачет соревнований. По сути речь будет идти о втором шейкдауне, как называют обязательные для участников чемпионата мира тренировочные проезды по короткому отрезку дороги перед стратом ралли.

Генеральный директор Ралли Швеция Гленн Олссон сообщил, что решение было принято в интересах честной спортивной борьбы и является наилучшим вариантом на фоне того, насколько трасса гонки будет требовательна к шинам (чрезвычайно малое количество снега неизбежно приведет к более высоким, чем ожидалось, нагрузкам на изготовленные для этого ралли покрышки). 

Ранее программа гонки уже была сокращена больше чем на треть, с 18-ти изначально запланированных спецучастков до 11-ти. Общая боевая дистанция ралли при этом уменьшилась с традиционных для этапов чемпионата мира 300 км до 170-ти.

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Серия WRC
Этап Ралли Швеция

База данных

Ралли Швеция

Ралли Швеция

12 февр. - 16 февр.
Первый день Старт через
03 Часов
:
37 Минут
:
55 Секунд
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Шейкдаун
чт 13 февр.
чт 13 февр.
11:01
09:01
Первый день
чт 13 февр.
чт 13 февр.
22:08
20:08
Второй день
пт 14 февр.
пт 14 февр.
10:00
08:00
Третий день
сб 15 февр.
сб 15 февр.
10:13
08:13
Четвертый день
вс 16 февр.
вс 16 февр.
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