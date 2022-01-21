Первая авария нового сезона WRC: Фурмо улетел с обрыва

Гонщик M-Sport Адриен Фурмо утром в субботу попал в аварию по ходу Ралли Монте-Карло – первого этапа чемпионата мира, который проходит в эти выходные на юге Франции. Инцидент произошел в самом начале спецучастка Рур/Бей – первого субботнего допа.

На подходе к достаточно быстрому правому повороту автомобиль Ford Puma зацепил земляной откос на внутренней стороне трассы – и отлетел на противоположную сторону дороги. Стандартное ограждение мало помогло в этой ситуации: машина, перевернувшаяся сразу после контакта с откосом, легко перелетела через отбойник и улетела вниз по склону.

К счастью, по сообщениям с трассы, ни сам экипаж, ни находившиеся в районе инцидента зрители не пострадали. Однако шанс на возвращение француза в число участников гонки крайне невелик.

Теоретически Фурмо может продолжить ралли утром в субботу, но для этого судьи должны подтвердить, что пространственная рама (которая отныне лежит в основе конструкции автомобилей WRC и выполняет в том числе функции каркаса безопасности) сохранила свою целостность. Однако риск серьезного повреждения этой структуры в ходе такого инцидента весьма высок.

По итогам первого дня этапа, который состоялся вчера, 20 января, Фурмо занял четвертую позицию. Первым стал Себастьен Ожье, вторым – Себастьен Леб, а тройку замкнул Элфин Эванс.