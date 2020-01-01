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Парагвай заявил о готовности принять этап WRC

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Парагвай заявил о готовности принять этап WRC
Автор:
1 янв. 2020 г., 05:00

Автомобильная федерация южноамериканской страны уже несколько лет прорабатывает возможность провести гонку в рамках мирового раллийного первенства.

TACPY – национальная автоспортивная федерация Парагвая – выступила с заявлением, что готова стать организатором одного из этапов чемпионата мира по ралли. По словам представителей общественной организации, в этом ее поддерживает правительство страны.

Нетрудно предположить, что опубликованное на днях заявление напрямую связано с недавней отменой этапа в Чили из-за нестабильной политической ситуации в стране. Ралли Чили планировалось провести между этапами в Мексике и Аргентине – и если поставить целью сохранить изначальное число этапов, наиболее удобным вариантом для организаторов стало бы проведение еще одной гонки в Южной Америке. Это позволило бы избежать радикальной перестройки логистических схем.

Самое престижное ралли из проводящихся на территории Парагвая – «Транситапуа», являющееся этапом южноамериканского чемпионата – в 2020 году предварительно запланировано на последние выходные марта. В то время как Ралли Чили планировалось провести с 16 по 19 апреля. Таким образом, с точки зрения логистики «Транситапуа» неплохо подходит на роль четвертого этапа чемпионата мира.

С другой стороны, самыми быстрыми машинами из выступающих на парагвайской гонке являются автомобили категории R5 – а они уступают по скорости автомобилям лидеров чемпионата мира. Таким образом, готовящаяся к гонке этого года трасса «Транситапуа» может оказаться недостаточно безопасной для машин WRC.

Тем временем организаторы Ралли Чили заявили, что их гонка все-таки состоится, и озвучили новые даты проведения соревнований – с 9 по 13 декабря. Это должно стать важным шагом на пути к возвращению гонки в календарь WRC в 2020 году.  

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Серия WRC
Автор Джакомо Раули

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