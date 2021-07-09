Озвучены 9 этапов WRC-2022 и даты двух из них
Пока список гонок чемпионата мира состоит из 9 этапов, все из которых можно найти в календаре нынешнего сезона
Организаторы чемпионата мира по ралли озвучили места проведения и даты двух первых этапов следующего сезона. Пока первые строчки календаря выглядят так, как они обычно выглядели до начала пандемии: сезон открывает Ралли Монте-Карло в предпоследние выходные января, следом идет Ралли Швеция в последние выходные февраля.
Помимо этого названы (без привязки к датам) места проведения еще 7-ми этапов. Все 9 уже запланированных на следующий год гонок можно найти и в календаре нынешнего сезона.
При этом всего календарь чемпионата мира в следующем году должен состоять из 13-ти этапов. Из проводившихся или запланированных на этот год ралли в расписании на 2022 год нет соревнований в Финляндии (ни зимней, ни летней гонки), Бельгии и Хорватии. Впрочем, стоит вспомнить, что три из четырех этих гонок (за исключением летнего Ралли Финляндия) попали в календарь, по сути, благодаря пандемии коронавируса. В то время как в привычном расписании чемпионата ежегодно присутствовали, к примеру, до трех американских этапов и этап в Австралии или Новой Зеландии.
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Предварительный список этапов чемпионата мира по ралли 2022 года
|
Ралли
|
Покрытие
|
Дата
|
Монте Карло
|
Асфальт
|
20-23 января
|
Швеция
|
Лед (грунт)
|
24-27 февраля
|
Португалия
|
Грунт
|
н/д
|
Италия
|
Грунт
|
н/д
|
Кения
|
Грунт
|
н/д
|
Япония
|
Асфальт
|
н/д
|
Испания
|
Асфальт
|
н/д
|
Эстония
|
Грунт
|
н/д
|
Греция
|
Грунт
|
н/д