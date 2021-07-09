Озвучены 9 этапов WRC-2022 и даты двух из них

Организаторы чемпионата мира по ралли озвучили места проведения и даты двух первых этапов следующего сезона. Пока первые строчки календаря выглядят так, как они обычно выглядели до начала пандемии: сезон открывает Ралли Монте-Карло в предпоследние выходные января, следом идет Ралли Швеция в последние выходные февраля.

Помимо этого названы (без привязки к датам) места проведения еще 7-ми этапов. Все 9 уже запланированных на следующий год гонок можно найти и в календаре нынешнего сезона.

При этом всего календарь чемпионата мира в следующем году должен состоять из 13-ти этапов. Из проводившихся или запланированных на этот год ралли в расписании на 2022 год нет соревнований в Финляндии (ни зимней, ни летней гонки), Бельгии и Хорватии. Впрочем, стоит вспомнить, что три из четырех этих гонок (за исключением летнего Ралли Финляндия) попали в календарь, по сути, благодаря пандемии коронавируса. В то время как в привычном расписании чемпионата ежегодно присутствовали, к примеру, до трех американских этапов и этап в Австралии или Новой Зеландии.

Предварительный список этапов чемпионата мира по ралли 2022 года

Ралли Покрытие Дата Монте Карло Асфальт 20-23 января Швеция Лед (грунт) 24-27 февраля Португалия Грунт н/д Италия Грунт н/д Кения Грунт н/д Япония Асфальт н/д Испания Асфальт н/д Эстония Грунт н/д Греция Грунт н/д