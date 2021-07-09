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WRC / Ралли Эстония Новость

Озвучены 9 этапов WRC-2022 и даты двух из них

Автор:
, главный редактор

Пока список гонок чемпионата мира состоит из 9 этапов, все из которых можно найти в календаре нынешнего сезона

Озвучены 9 этапов WRC-2022 и даты двух из них

Организаторы чемпионата мира по ралли озвучили места проведения  и даты двух первых этапов следующего сезона. Пока первые строчки календаря выглядят так, как они обычно выглядели до начала пандемии: сезон открывает Ралли Монте-Карло в предпоследние выходные января, следом идет Ралли Швеция в последние выходные февраля.

Помимо этого названы (без привязки к датам) места проведения еще 7-ми этапов. Все 9 уже запланированных на следующий год гонок можно найти и в календаре нынешнего сезона.

При этом всего календарь чемпионата мира в следующем году должен состоять из 13-ти этапов. Из проводившихся или запланированных на этот год ралли в расписании на 2022 год нет соревнований в Финляндии (ни зимней, ни летней гонки), Бельгии и Хорватии. Впрочем, стоит вспомнить, что три из четырех этих гонок (за исключением летнего Ралли Финляндия) попали в календарь, по сути, благодаря пандемии коронавируса. В то время как в привычном расписании чемпионата ежегодно присутствовали, к примеру, до трех американских этапов и этап в Австралии или Новой Зеландии. 

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 Предварительный список этапов чемпионата мира по ралли 2022 года

Ралли

Покрытие 

Дата

Монте Карло

Асфальт

20-23 января

Швеция

Лед (грунт)

24-27 февраля

Португалия

Грунт

н/д

Италия

Грунт

н/д

Кения

Грунт

н/д

Япония

Асфальт

н/д

Испания

Асфальт

н/д

Эстония

Грунт

н/д

Греция

Грунт

н/д
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Раллийный Ford нового поколения показали миру. Это не Fiesta

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Раллийный Ford нового поколения показали миру. Это не Fiesta
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