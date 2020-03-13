Ожье захватил лидерство в начале Ралли Мексика

Себастьен Ожье, представляющий команду Toyota, возглавил протокол Ралли Мексика – третьего этапа чемпионата мира – после утренней пятничной секции.

Многие соперники француза за четыре утренних допа столкнулись с проблемами. Действующий чемпион Отт Тянак на втором спецучастке дня повредил заднюю часть автомобиля и разом потерял 45 секунд. Товарищ эстонца по команде Тьерри Невилль жаловался на нестабильное поведение задней оси своего автомобиля. Молодого финна Калле Рованперу притормозил медленный прокол.

В результате в первой четверке общего зачета в настоящий момент находятся сразу два Ford Fiesta команды M-Sport, хотя эти машины считаются наименее быстрыми из техники WRC. Теему Сунинен, отставая чуть меньше чем на 10 секунд, является ближайшим преследователем Ожье. Меньше секунды финну проигрывает Невилль на Hyundai.

Россиянин Николай Грязин, выступающий на автомобиле Hyundai i20 категории R5, по ходу утренней секции жаловался на нестабильность зацепа, наличие на дороге крупных камней и нехватку мощности. Однако к обеду Грязин вышел на второе место в своей категории (с отставанием в 20 с от лидера. Этому, в частности, помогли проблемы у товарища россиянина по команде: норвежец Оле-Кристиан Вейбю потерял много времени из-за некорректной работы тормозов.

Дневная пятничная секция, состоящая из 6-ти допов, пройдет этой ночью – с 0:15 до примерно 6:00 по московскому времени.