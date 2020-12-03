Ожье захватил лидерство в дебюте Ралли Монца

В первые дни декабря окрестности Милана завалило снегом, что добавило сложности участникам заключительной гонки мирового ралли. В первый день им предстояло преодолеть всего 4,33 гоночных километра – и лучше всех с этой дистанцией справился Себастьен Ожье.

Французский гонщик Toyota – и единственный, кто имеет реальные шансы отобрать титул у своего партнера по команде Элфина Эванса – сделал верные выводы из разворота на утреннем тестовом спецучастке. В тумане Ожье стал сильнейшим на СУ1, опередив дуэт Hyundai – Тьерри Невилля и Отта Тянака.

Эванс, отстав на 2,7 секунды, обосновался на четвертой позиции – именно она гарантирует валлийцу титул вне зависимости от всех остальных результатов.

Автором единственной аварии в четверг стал Такамото Кацута: японец не успел затормозить перед медленным поворотом и врезался в ограждение трассы Ф1, после чего не смог продолжить движение.

Настоящая борьба на Ралли Монца начнется в пятницу, когда участники гонки проведут еще пять скоростных участков, проложенных по автодрому и узким дорожкам знаменитого парка, окружающего его.