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WRC / Ралли Монца / Отчет о секции

Ожье захватил лидерство в дебюте Ралли Монца

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Ожье захватил лидерство в дебюте Ралли Монца
Автор:
, журналист (Autosport)

В четверг участники финального этапа WRC провели всего один короткий спецучасток

В первые дни декабря окрестности Милана завалило снегом, что добавило сложности участникам заключительной гонки мирового ралли. В первый день им предстояло преодолеть всего 4,33 гоночных километра – и лучше всех с этой дистанцией справился Себастьен Ожье.

Французский гонщик Toyota – и единственный, кто имеет реальные шансы отобрать титул у своего партнера по команде Элфина Эванса – сделал верные выводы из разворота на утреннем тестовом спецучастке. В тумане Ожье стал сильнейшим на СУ1, опередив дуэт Hyundai – Тьерри Невилля и Отта Тянака. 

Эванс, отстав на 2,7 секунды, обосновался на четвертой позиции – именно она гарантирует валлийцу титул вне зависимости от всех остальных результатов. 

Автором единственной аварии в четверг стал Такамото Кацута: японец не успел затормозить перед медленным поворотом и врезался в ограждение трассы Ф1, после чего не смог продолжить движение. 

Настоящая борьба на Ралли Монца начнется в пятницу, когда участники гонки проведут еще пять скоростных участков, проложенных по автодрому и узким дорожкам знаменитого парка, окружающего его. 

 

 

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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Монца
Автор Ник Гартон

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