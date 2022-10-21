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Пока участники Формулы 1 отправились в Америку, а MotoGP – в Малайзию, в опустевшей от гонок Европе предпоследний этап своего сезона проводит WRC. Асфальтовые дорожки в окрестностях Барселоны считаются классикой мирового ралли, и в этот раз квартет лидеров по итогам первого для уложился в 20 секунд.

Несмотря на это, все победы на спецучастках, за исключением одной, достались партнерам по Toyota – свежеиспеченному чемпиону Калле Рованпере и обладателю восьми титулов Себастьену Ожье.

Финн лучше начал гонку, потом вперед на короткое время вышел прошлогодний победитель Ралли Испания Тьерри Невилль, но после дневного перерыва Ожье ускорился под заморосившим дождем и стал понемногу уезжать от соперников. В итоге его преимущество над Рованперой достигло 4,8 секунд. При этом Калле едва не улетел с трассы в самом конце последнего спецучастка, но все же удержал машину под контролем.

Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Фото: Red Bull Content Pool

Преследователи Toyota, впрочем, совсем близко – Невилль уступает лидеру 12,5 сеунды, Отт Тянак – 20. Эстонцу на дневном сервисе пришлось заменить генератор.

Местный герой Дани Сордо оказался единственным, кто смог отобрать победу на допе у двух лидеров, но стал одним из множества пилотов, пострадавших от проколов. Эта же неприятность помешала в пятницу Элфину Эвансу и Такамото Кацуте – у японца, вдобавок, барахлила гибридная система.

При этом в топовой категории чемпионата все 12 стартовавших экипажей продолжают борьбу. Пьеру-Луи Лубе пришлось остановиться на дорожной секции из-за проблем с выхлопом, но смог продолжить движение.

В зачете RC2 отлично провел день Николай Грязин – в очень сильной компании россиянин за рулем Skoda Fabia идет вторым, уступая лишь Теему Сунинену.

Положение после СУ5 (будет обновлено после СУ8)