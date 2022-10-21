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WRC / Ралли Испания Отчет о секции

Ожье захватил лидерство на Ралли Испания после множества проколов

Восьмикратный чемпион мира напомнил о своей скорости, опередив в пятницу действующего чемпиона мира Калле Рованперу и Тьерри Невилля

Том Ховард
Автор:
, News editor
Ожье захватил лидерство на Ралли Испания после множества проколов
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Пока участники Формулы 1 отправились в Америку, а MotoGP – в Малайзию, в опустевшей от гонок Европе предпоследний этап своего сезона проводит WRC. Асфальтовые дорожки в окрестностях Барселоны считаются классикой мирового ралли, и в этот раз квартет лидеров по итогам первого для уложился в 20 секунд. 

Несмотря на это, все победы на спецучастках, за исключением одной, достались партнерам по Toyota – свежеиспеченному чемпиону Калле Рованпере и обладателю восьми титулов Себастьену Ожье.

Финн лучше начал гонку, потом вперед на короткое время вышел прошлогодний победитель Ралли Испания Тьерри Невилль, но после дневного перерыва Ожье ускорился под заморосившим дождем и стал понемногу уезжать от соперников. В итоге его преимущество над Рованперой достигло 4,8 секунд. При этом Калле едва не улетел с трассы в самом конце последнего спецучастка, но все же удержал машину под контролем.

Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Фото: Red Bull Content Pool

Преследователи Toyota, впрочем, совсем близко – Невилль уступает лидеру 12,5 сеунды, Отт Тянак – 20. Эстонцу на дневном сервисе пришлось заменить генератор.

Местный герой Дани Сордо оказался единственным, кто смог отобрать победу на допе у двух лидеров, но стал одним из множества пилотов, пострадавших от проколов. Эта же неприятность помешала в пятницу Элфину Эвансу и Такамото Кацуте – у японца, вдобавок, барахлила гибридная система. 

При этом в топовой категории чемпионата все 12 стартовавших экипажей продолжают борьбу. Пьеру-Луи Лубе пришлось остановиться на дорожной секции из-за проблем с выхлопом, но смог продолжить движение.

В зачете RC2 отлично провел день Николай Грязин – в очень сильной компании россиянин за рулем Skoda Fabia идет вторым, уступая лишь Теему Сунинену.

Положение после СУ5 (будет обновлено после СУ8)

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 France Себастьен Ожье
France Бенжамен Вейя 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 38'25.9  
2 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 38'29.1 3.2
3 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 38'32.4 6.5
4 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 38'32.8 6.9
5 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 38'39.0 13.1
6 Spain Дани Сордо
Кандидо Каррера 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 38'52.9 27.0
7 Japan Такамото Катсута
Ireland Аарон Джонстон 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 39'07.7 41.8
8 Ireland Крейг Брин
Ireland Пол Нэгл 		Ford Puma Rally1 RC1 39'13.4 47.5
9 France Адриан Фурмо
France Александр Кория 		Ford Puma Rally1 RC1 39'27.2 1'01.3
10 United Kingdom Гус Гринсмит
Sweden Йонас Андерссон 		Ford Puma Rally1 RC1 39'32.8 1'06.9
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