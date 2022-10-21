Ожье захватил лидерство на Ралли Испания после множества проколов
Восьмикратный чемпион мира напомнил о своей скорости, опередив в пятницу действующего чемпиона мира Калле Рованперу и Тьерри Невилля
Пока участники Формулы 1 отправились в Америку, а MotoGP – в Малайзию, в опустевшей от гонок Европе предпоследний этап своего сезона проводит WRC. Асфальтовые дорожки в окрестностях Барселоны считаются классикой мирового ралли, и в этот раз квартет лидеров по итогам первого для уложился в 20 секунд.
Несмотря на это, все победы на спецучастках, за исключением одной, достались партнерам по Toyota – свежеиспеченному чемпиону Калле Рованпере и обладателю восьми титулов Себастьену Ожье.
Финн лучше начал гонку, потом вперед на короткое время вышел прошлогодний победитель Ралли Испания Тьерри Невилль, но после дневного перерыва Ожье ускорился под заморосившим дождем и стал понемногу уезжать от соперников. В итоге его преимущество над Рованперой достигло 4,8 секунд. При этом Калле едва не улетел с трассы в самом конце последнего спецучастка, но все же удержал машину под контролем.
Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Фото: Red Bull Content Pool
Преследователи Toyota, впрочем, совсем близко – Невилль уступает лидеру 12,5 сеунды, Отт Тянак – 20. Эстонцу на дневном сервисе пришлось заменить генератор.
Местный герой Дани Сордо оказался единственным, кто смог отобрать победу на допе у двух лидеров, но стал одним из множества пилотов, пострадавших от проколов. Эта же неприятность помешала в пятницу Элфину Эвансу и Такамото Кацуте – у японца, вдобавок, барахлила гибридная система.
При этом в топовой категории чемпионата все 12 стартовавших экипажей продолжают борьбу. Пьеру-Луи Лубе пришлось остановиться на дорожной секции из-за проблем с выхлопом, но смог продолжить движение.
В зачете RC2 отлично провел день Николай Грязин – в очень сильной компании россиянин за рулем Skoda Fabia идет вторым, уступая лишь Теему Сунинену.
Положение после СУ5 (будет обновлено после СУ8)
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Себастьен Ожье
Бенжамен Вейя
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|38'25.9
|2
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|38'29.1
|3.2
|3
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|38'32.4
|6.5
|4
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|38'32.8
|6.9
|5
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|38'39.0
|13.1
|6
| Дани Сордо
Кандидо Каррера
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|38'52.9
|27.0
|7
| Такамото Катсута
Аарон Джонстон
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|39'07.7
|41.8
|8
| Крейг Брин
Пол Нэгл
|Ford Puma Rally1
|RC1
|39'13.4
|47.5
|9
| Адриан Фурмо
Александр Кория
|Ford Puma Rally1
|RC1
|39'27.2
|1'01.3
|10
| Гус Гринсмит
Йонас Андерссон
|Ford Puma Rally1
|RC1
|39'32.8
|1'06.9
|Полные результаты
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