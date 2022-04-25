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WRC / Ралли Португалия Новости

Ожье выступит на этапе WRC в Португалии

Восьмикратный чемпион подтвердил свое участие в еще одном этапе чемпионата мира по ралли

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Ожье выступит на этапе WRC в Португалии
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Команда WRC Toyota официально подтвердила, что восьмикратный чемпион WRC Себастьен Ожье примет участие в Ралли Португалия, который пройдет с 19 по 22 мая. Француз вновь сядет за руль машины GR Yaris, которую они делят вместе с Эсапеккой Лаппи. 

В нынешнем сезоне Ожье также выступал на этапе чемпионата мира по ралли в Монте-Карло, где в напряженной борьбе в последний день соревнования проиграл другой легенде WRC – соотечественнику Себастьену Лебу. Напомним, что Леб тоже проедет этап в Португалии вместе с командой M-Sport.

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Также в 2022 году Ожье выступает на полном расписании в WEC с коллективом Richard Mille Racing, за который француз дебютировал еще в марте. Тогда, по итогам гонки в Себринге, Ожье вместе со своим экипажем финишировал 12-м в категории LMP2.

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