Ожье выступит на этапе WRC в Португалии
Восьмикратный чемпион подтвердил свое участие в еще одном этапе чемпионата мира по ралли
Команда WRC Toyota официально подтвердила, что восьмикратный чемпион WRC Себастьен Ожье примет участие в Ралли Португалия, который пройдет с 19 по 22 мая. Француз вновь сядет за руль машины GR Yaris, которую они делят вместе с Эсапеккой Лаппи.
В нынешнем сезоне Ожье также выступал на этапе чемпионата мира по ралли в Монте-Карло, где в напряженной борьбе в последний день соревнования проиграл другой легенде WRC – соотечественнику Себастьену Лебу. Напомним, что Леб тоже проедет этап в Португалии вместе с командой M-Sport.
Также в 2022 году Ожье выступает на полном расписании в WEC с коллективом Richard Mille Racing, за который француз дебютировал еще в марте. Тогда, по итогам гонки в Себринге, Ожье вместе со своим экипажем финишировал 12-м в категории LMP2.
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