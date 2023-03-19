Ожье вышел в лидеры Ралли Мексика после аварии Лаппи
Уже у самом начале субботней программы финский пилот Hyundai влетел в телеграфный столб, лишив третий этап WRC интриги
Мексиканское ралли началось под знаком острой дуэли Эсапекки Лаппи и Себастьена Ожье. Всю пятницу два гонщика обменивались победами на спецучастках, оставаясь в нескольких секундах между собой.
Но на СУ11, открывавшем субботнюю программу, Лаппи допустил ошибку на быстром участке трассы, зацепил обочину, и его Hyundai придавило сверху упавшим телеграфным столбом. Из-за этого организаторам даже пришлось отменить повторное прохождение этого участка.
Расстроенный финн вынужден был расстаться с мечтами о второй победе в карьере, а Ожье, дважды став быстрейшим по ходу дня, завершил его с перевесом в 35 секунд над партнером по Toyota Элфином Эвансом.
Главным же героем субботы можно назвать Тьерри Невилля. Бельгиец четырежды показал лучшее время и почти догнал Эванса – перед финальным днем ралли их разделяют всего четыре секунды в споре за второе место.
Калле Рованпера и Дани Сордо остаются в гонке, но их отрывы едва ли позволят подняться выше четвертого и пятого места соответственно.
Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1
Фото: M-Sport
Отт Тянак, потерявший в пятницу 14 минут из-за проблем с турбиной, завершил день двумя выигранными допами и поднялся до 11-го места в классификации. В воскресенье эстонец попробует обогнать как можно больше соперников на технике RC2, чтобы заработать очки в зачет чемпионата.
Тем временем лидер «младшей» категории Гус Гринсмит поднялся уже до шестой строчки в генеральной классификации.
Участникам Ралли Мексика осталось преодолеть четыре скоростных участка общей протяженностью 36 км.
Положение в Ралли Мексика после СУ19
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Себастьен Ожье
Венсан Ландэ
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:35'37.6
|2
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:36'13.4
|35.8
|3
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:36'17.7
|40.1
|4
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:37'11.6
|1'34.0
|5
| Дани Сордо
Кандидо Каррера
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:37'58.8
|2'21.2
|6
| Гус Гринсмит
Йонас Андерссон
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|2:46'11.0
|10'33.4
|7
| Адриан Фурмо
Александр Кория
|Ford Fiesta Rally2
|RC2
|2:46'32.6
|10'55.0
|8
| Эмиль Линдхольм
Реета Хямяляйнен
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|2:46'48.6
|11'11.0
|9
| Оливер Сольберг
Эллиотт Эдмондсон
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|2:47'29.8
|11'52.2
|10
| Каетан Каетанович
Мацек Щепаняк
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|2:48'31.9
|12'54.3
|Полные результаты
Лаппи переиграл Ожье по итогам пятницы на Ралли Мексика
Ожье выиграл Ралли Мексика и вернулся в лидеры WRC
Самое важное:
Галерея: команда RNF показала ливрею для первого сезона в MotoGP на технике Aprilia
Галерея: команда RNF показала ливрею для первого сезона в MotoGP на технике Aprilia Галерея: команда RNF показала ливрею для первого сезона в MotoGP на технике Aprilia
Став лидером WRC, Ожье решил выступить в Ралли Хорватия
Став лидером WRC, Ожье решил выступить в Ралли Хорватия Став лидером WRC, Ожье решил выступить в Ралли Хорватия
5 часов и 12 минут, которые ничего не изменили. Как FIA наказала и простила Алонсо
5 часов и 12 минут, которые ничего не изменили. Как FIA наказала и простила Алонсо 5 часов и 12 минут, которые ничего не изменили. Как FIA наказала и простила Алонсо
Росберг раскритиковал Ферстаппена за отношение к своей команде
Росберг раскритиковал Ферстаппена за отношение к своей команде Росберг раскритиковал Ферстаппена за отношение к своей команде
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.