Ожье вышел в лидеры Ралли Мексика после аварии Лаппи

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Мексиканское ралли началось под знаком острой дуэли Эсапекки Лаппи и Себастьена Ожье. Всю пятницу два гонщика обменивались победами на спецучастках, оставаясь в нескольких секундах между собой.

Но на СУ11, открывавшем субботнюю программу, Лаппи допустил ошибку на быстром участке трассы, зацепил обочину, и его Hyundai придавило сверху упавшим телеграфным столбом. Из-за этого организаторам даже пришлось отменить повторное прохождение этого участка.

Расстроенный финн вынужден был расстаться с мечтами о второй победе в карьере, а Ожье, дважды став быстрейшим по ходу дня, завершил его с перевесом в 35 секунд над партнером по Toyota Элфином Эвансом.

Главным же героем субботы можно назвать Тьерри Невилля. Бельгиец четырежды показал лучшее время и почти догнал Эванса – перед финальным днем ралли их разделяют всего четыре секунды в споре за второе место.

Калле Рованпера и Дани Сордо остаются в гонке, но их отрывы едва ли позволят подняться выше четвертого и пятого места соответственно.

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Фото: M-Sport

Отт Тянак, потерявший в пятницу 14 минут из-за проблем с турбиной, завершил день двумя выигранными допами и поднялся до 11-го места в классификации. В воскресенье эстонец попробует обогнать как можно больше соперников на технике RC2, чтобы заработать очки в зачет чемпионата.

Тем временем лидер «младшей» категории Гус Гринсмит поднялся уже до шестой строчки в генеральной классификации.

Участникам Ралли Мексика осталось преодолеть четыре скоростных участка общей протяженностью 36 км.

Положение в Ралли Мексика после СУ19