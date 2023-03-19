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Ожье вышел в лидеры Ралли Мексика после аварии Лаппи

Уже у самом начале субботней программы финский пилот Hyundai влетел в телеграфный столб, лишив третий этап WRC интриги

Том Ховард
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Ожье вышел в лидеры Ралли Мексика после аварии Лаппи
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Мексиканское ралли началось под знаком острой дуэли Эсапекки Лаппи и Себастьена Ожье. Всю пятницу два гонщика обменивались победами на спецучастках, оставаясь в нескольких секундах между собой. 

Но на СУ11, открывавшем субботнюю программу, Лаппи допустил ошибку на быстром участке трассы, зацепил обочину, и его Hyundai придавило сверху упавшим телеграфным столбом. Из-за этого организаторам даже пришлось отменить повторное прохождение этого участка. 

Расстроенный финн вынужден был расстаться с мечтами о второй победе в карьере, а Ожье, дважды став быстрейшим по ходу дня, завершил его с перевесом в 35 секунд над партнером по Toyota Элфином Эвансом. 

 

Главным же героем субботы можно назвать Тьерри Невилля. Бельгиец четырежды показал лучшее время и почти догнал Эванса – перед финальным днем ралли их разделяют всего четыре секунды в споре за второе место. 

Калле Рованпера и Дани Сордо остаются в гонке, но их отрывы едва ли позволят подняться выше четвертого и пятого места соответственно. 

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Фото: M-Sport

Отт Тянак, потерявший в пятницу 14 минут из-за проблем с турбиной, завершил день двумя выигранными допами и поднялся до 11-го места в классификации. В воскресенье эстонец попробует обогнать как можно больше соперников на технике RC2, чтобы заработать очки в зачет чемпионата. 

Тем временем лидер «младшей» категории Гус Гринсмит поднялся уже до шестой строчки в генеральной классификации. 

Участникам Ралли Мексика осталось преодолеть четыре скоростных участка общей протяженностью 36 км.

Положение в Ралли Мексика после СУ19

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 France Себастьен Ожье
France Венсан Ландэ 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:35'37.6  
2 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:36'13.4 35.8
3 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:36'17.7 40.1
4 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:37'11.6 1'34.0
5 Spain Дани Сордо
Кандидо Каррера 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:37'58.8 2'21.2
6 United Kingdom Гус Гринсмит
Sweden Йонас Андерссон 		Škoda Fabia RS Rally2 RC2 2:46'11.0 10'33.4
7 France Адриан Фурмо
France Александр Кория 		Ford Fiesta Rally2 RC2 2:46'32.6 10'55.0
8 Finland Эмиль Линдхольм
Реета Хямяляйнен 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 2:46'48.6 11'11.0
9 Sweden Оливер Сольберг
United Kingdom Эллиотт Эдмондсон 		Škoda Fabia RS Rally2 RC2 2:47'29.8 11'52.2
10 Poland Каетан Каетанович
Poland Мацек Щепаняк 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 2:48'31.9 12'54.3
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