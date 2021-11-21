Ожье выиграл Ралли Монца и завоевал 8-й титул в WRC

Себастьен Ожье и его штурман Жюльен Инграссиа стали 8-кратными чемпионами мира по ралли. Свой очередной титул экипаж отметил победой на Ралли Монца, которое во второй раз подряд стало и финальным этапом WRC, и решающей гонкой сезона.

Как и год назад. судьба титула решилась в противоборстве Ожье с еще одним пилотом Toyota, Элфином Эвансом. Напомним, год назад события на итальянской гонке развивались весьма драматично: Эванс приехал на последний этап с определенным запасом по очкам и имел высокие шансы на титул, не слишком агрессивно атакуя – но в итоге не удержал машину на присыпанной снегом трассе и подарил чемпионство Ожье.

В этот же раз в общем зачете с хорошим запасом лидировал француз, а погода во время гонки была не столь экстремальной. И хотя ралли прошло весьма увлекательно, вопрос о чемпионе по сути был решен чуть ли не в пятницу.

Ожье для завоевания титула было достаточно 2-го места, и француз по ходу гонки ни разу не опускался ниже этой позиции. Пилоты команды Hyundai заметно уступали гонщикам Toyota по темпу (к тому же, чемпион прошлого года Отт Тянак пропустил этап по семейным обстоятельствам) – и уже к вечеру пятницы Эванс и Ожье оторвались от представителей корейской марки больше чем на 20 секунд. Это позволяло французу обеспечить себе титул, избегая чрезмерного риска.

В субботу Ожье заявил, что не ставит себе целью выиграть гонку и полностью сосредоточен на том, чтобы избегать ошибок и помарок. При этом борьба за лидерство выглядела невероятно плотной: из 6-ти субботних спецучастков 5 привели к смене лидера, и к моменту начала воскресной секции разрыв между лидировавшим Ожье и преследовавшим его Эвансом составлял полсекунды. А на первом воскресном допе два претендента на титул показали одинаковое время. При этом Ожье зацепил передним колесом бетонный блок – такой контакт вполне мог привести к повреждению подвески и привода, но на этот раз французу повезло.

Судьбу победы решил предпоследний доп, где машина Эванса дважды заглохла при прохождении медленных поворотов. Это позволило Ожье разом оторваться от британца почти на 10 секунд и довести дело до победы.

Таким образом, на счету Ожье теперь на один титул меньше, чем у соотечественника и тезки Леба, который с 9-ю титулами является самым успешным раллистом в истории. И, похоже, в обозримом будущем сохранит единоличное лидерство: Ожье ранее не раз заявлял, что по окончании сезона будет выступать в ралли лишь эпизодически. Главной сферой приложения усилий для француза теперь станут гонки на выносливость (недавно он протестировал в Бахрейне гиперкар заводской команды Toyota).

Третьим гонку закончил Дани Сордо на Hyundai, отставший от победителя на 20 с лишним секунд. В общем зачете 3-м стал другой пилот корейской марки, Тьерри Невилль.

Лучшей командой сезона в пятый раз в истории стала Toyota. Японская марка выиграла командный зачет после двухлетней паузы, когда уступала первенство Hyundai.

Гонка также решила судьбу чемпионского титула в младшей категории WRC 3 (в WRC 2 чемпионом досрочно стал Андреас Миккельсен на Skoda) – и в этом случае любителям увлекательных гонок пожаловаться было не на что. Француз Йоан Россель на Citroen и поляк Каэтан Каэтанович на Skoda приехали на гонку, имея поровну очков – и в течение всей гонки находились в считанных секундах друг от друга. К моменту начала последнего дня гонки Россель был впереди с преимуществом в 2,5 секунды. На предпоследнем допе Каэтанович вышел вперед – но удержать нужную для победы в чемпионате позицию не смог: Россель проехал последний спецучасток на 5 секунд быстрее соперника и добился первого серьезного успеха на международном уровне.

Николай Грязин закончил гонку 4-м среди пилотов, выступающих на автомобилях группы R5 (они используются в категориях WRC 2 и WRC 3). Пилоты младших категорий могут набирать очки только в 7-ми этапах за год (заявляя эти этапы заранее) – и для россиянина, выступающего в этом году в WRC 2, последний этап сезона был незачетным. Сезон Николай закончил на 6-м месте в своем классе.