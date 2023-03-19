Ожье выиграл Ралли Мексика и вернулся в лидеры WRC
Восьмикратный чемпион мира в нынешнем сезоне провел две гонки за рулем Toyota – и стал сильнейшим в обеих
Даже не выступая в мировом ралли на постоянной основе с 2021 года и находясь на пороге 40-летия, Себастьен Ожье остается очень серьезным соперником для любого, кто выходит на старт в WRC. Француз убедительно доказал это на третьем этапе нынешнего сезона в Мексике, где одержал за рулем Toyota свою 57-ю победу в карьере.
Всю пятницу Ожье вел отчаянный поединок с Эсапеккой Лаппи: два гонщика по очереди выигрывали спецучастки, сражаясь за каждую секунду. Финн закончил день с минимальным перевесом, но на первом же допе субботы попал в аварию, зацепив обочину и влетев в телеграфный столб, который упал на его Hyundai сверху.
После этого Себу осталось лишь спокойно довести гонку до уверенной победы, а вишенкой на торте для него стало лучшее время на бонусном участке. Пока что обладатель восьми титулов стал сильнейшим на всех этапах этого сезона, где выходил на старт.
Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1
Фото: Austral / Hyundai Motorsport
Главной интригой второй половины гонки стало сражение Элвина Эванса на Toyota и Тьерри Невилля на Hyundai за второе место. И хотя бельгийский гонщик чаще становился быстрейшим на спецучастках, его сопернику долгое время удерживать небольшой перевес, созданный в дебюте гонки.
Перед заключительным СУ23 Эванс был на 2,7 секунды впереди – однако на его машине к тому времени погнуло один из рычагов подвески. Элфин проехал на 3,1 секунды медленнее соперника, из-за чего откатился на третье место.
Действующий чемпион мира Калле Рованпера потерял много времени в первый день, открывая гравийные допы и расчищая их для соперников. Но и в дальнейшем финн не был особенно быстр из-за ошибки с выбором шин. Он ни разу не показал лучшее время, а в попытке показать хорошее время на бонусном участке задел дерево и вообще едва не выбыл из гонки. Гонщик Toyota второй этап подряд не попал на подиум, оставшись четвертым.
Пятерку лидеров замкнул Дани Сордо, который в пятницу потерял время из-за прокола.
Полным провалом гонка закончилась для M-Sport Ford. Уже в начале первого дня два ее пилота попали в аварии, а у Отта Тянака, который на тот момент лидировал после пары зрительских спецучастков, отказала турбина. Эстонец потерял 14 минут и в итоге смог финишировать только девятым.
Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1
Фото: Red Bull Content Pool
Такое количество проблем у лидеров позволило блеснуть Гусу Гринсмиту. Уволенный из M-Sport британец привел свою Skoda Fabia «младшего» зачета RC2 на шеcтую финишную позицию – даже на топовой технике такое удавалось ему нечасто.
Для российского экипажа Николая Грязина гонка в этот раз закончилась уже на СУ4, где россиянин попал в аварию и серьезно повредил машину, что лишило его возможности продолжать борьбу.
Победа в Мексике стала для Ожье уже седьмой за карьеру – Себ перекрыл рекорд своего знаменитого соотечественника Леба, который выигрывал этап в этой стране шесть раз. Кроме того, даже пропустив шведскую гонку, Ожье вернулся в лидеры общего зачета WRC.
Сезон мирового ралли продолжится в конце апреля на асфальтовых дорогах Хорватии.
Результаты бонусного СУ23 и всей гонки готовятся
Положение в Ралли Мексика после СУ22 (Невилль еще позади Эванса)
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Себастьен Ожье
Венсан Ландэ
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3:10'54.6
|2
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3:11'17.1
|22.5
|3
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3:11'19.8
|25.2
|4
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3:12'45.4
|1'50.8
|5
| Дани Сордо
Кандидо Каррера
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3:13'48.7
|2'54.1
|6
| Гус Гринсмит
Йонас Андерссон
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|3:22'56.5
|12'01.9
|7
| Эмиль Линдхольм
Реета Хямяляйнен
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|3:23'30.1
|12'35.5
|8
| Оливер Сольберг
Эллиотт Эдмондсон
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|3:23'48.2
|12'53.6
|9
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Ford Puma Rally1
|RC1
|3:26'12.1
|15'17.5
|10
| Каетан Каетанович
Мацек Щепаняк
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|3:26'12.6
|15'18.0
|Полные результаты
Ожье вышел в лидеры Ралли Мексика после аварии Лаппи
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