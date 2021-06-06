Ожье выиграл Ралли Италия на фоне провала Hyundai

Себастьен Ожье и Элфин Эванс, представляющие команду Toyota, заняли два первых места по итогам Ралли Италия. Для семикратного чемпиона мира победа стала уже 3-й в 5-ти состоявшихся этапах чемпионата мира и позволила французу немного укрепить лидерство в общем зачете. Отрыв Ожье от все того же Эванса вырос с 2-х очков до 11-ти.

Напомним, что гонщики Toyota оказались в лидерах после субботнего провала соперников из команды Hyundai: начавшие день на двух первых позициях Отт Тянак и Дани Сордо разбили свои автомобили (испанец до этого успел проиграть Ожье больше чем полминуты и уступить французу вторую строчку протокола). Примечательно, что в целом в топовой категории количество экипажей, которые по ходу гонки были вынуждены воспользоваться опцией «супер-ралли», превысило количество тех, кто в течение трех дней обошелся без сходов (5 против 4-х).

К моменту старта первого воскресного спецучастка Ожье опережал Эванса почти на 40 секунд, поэтому ждать особой борьбы среди лидеров не стоило. Тьерри Невилль на Hyundai, отстававший от Ожье более чем на минуту, также предпочел спокойно до финиша и хотя бы немного подсластить корейской марке пилюлю очередного поражения.

Впрочем, по количеству набранных за этап очков лучшим после Ожье оказался именно Невилль: к 15 баллам за финиш на 3-й позиции бельгиец прибавил 5 призовых очков за лучшее время на призовом спецучастке. Эванс же на этом допе, наоборот, потерял немало времени, когда мотор его Yaris заглох при проезде брода.

В зачете WRC 2 победителем гонки стал Яри Хуттунен на Hyundai, в зачете WRC 3 – лидирующий в общем зачете Йоан Россель на Citroen. Россиянин Николай Грязин еще в пятницу был вынужден сойти из-за повреждения радиатора и после изучения данных принял решение не возвращаться в гонку.