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После богатого на перестановки первого дня асфальтовая гонка по дорогам Каталонии стала практически статичной. На протяжении всей субботы и всего воскресенья в шестерке лидеров случился всего один обмен позициями.

При этом нельзя сказать, что счет шел на минуты, и никакой борьбы не было: отрывы оставались небольшими, но вот положение оставалось неизменным.

Себастьен Ожье, который возглавил ралли после СУ5, больше не уступил лидерства. В воскресенье восьмикратного чемпиона мира догонял Тьерри Невилль на Hyundai, однако из 20 секунд преимущества француз отдал лишь четыре и стал сильнейшим впервые в сезоне и в 55-й раз в карьере. Кроме того, это его первый успех со штурманом Бенжаменом Вейя, который занял место многолетнего напарника Ожье Жюльена Инграссии.

Вдобавок, Себ за рулем Toyota стал быстрейшим на бонусном спецучастке – это гарантировало японской марке второй подряд титул в зачете производителей. Прежде компания побеждала в WRC пять раз (1993-94, 1999, 2018, 2021, 2022).

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Фото: Austral / Hyundai Motorsport

От финального дня ралли ждали дуэли за второе место между Невиллем и новым чемпионом мира Калле Рованперой, который отставал всего на пару секунд. Однако на втором воскресном допе финн проколол левое переднее колесо и остался позади.

После этого Калле едва не нагнал Отт Тянак – после пятничных проблем в гибридной системе эстонский гонщик смог избежать схода, но так и не отыграл потерянное время, финишировав четвертым.

Местный герой Дани Сордо, также выступающий за Hyundai, проколол колесо в первый день, дважды показывал лучшее время на скоростных участках, однако в целом был далеко от борьбы за победу и финишировал пятым.

Элфин Эванс на Toyota закончил дистанцию шестым, а лидер M-Sport Ford Крейг Брин стал главным неудачником финального дня: он тоже проколол колесо на СУ17 и откатился из-за этого с седьмого места на девятое.

На том же спецучастке Адриен Фурмо жестко влетел в ограждение, но сумел продолжить движение, избежав серьезных повреждений машины, и добраться до финиша восьмым.

Всю десятку – в последнее время таких случаев почти не было – заняли гонщики топового класса RC1. Лишь Гус Гринсмит разбил машину в субботу, но и он вернулся в гонку днем позже.

Теему Суннинен повторил результат Ожье и одержал уверенную победу в зачете RC2, опередив Иоана Росселя и Николая Грязина.

Сезон мирового ралли финиширует 11-13 ноября в Японии.

Результаты бонусного СУ Ралли Испания

Результаты Ралли Испания