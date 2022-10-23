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WRC / Ралли Испания Отчет об этапе

Ожье выиграл Ралли Испания, Toyota завоевала титул среди производителей

Предпоследний этап сезона WRC обошелся практически без интриги – Себастьен Ожье напомнил о временах своего доминирования в чемпионате

Том Ховард
Автор:
, News editor
Ожье выиграл Ралли Испания, Toyota завоевала титул среди производителей
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После богатого на перестановки первого дня асфальтовая гонка по дорогам Каталонии стала практически статичной. На протяжении всей субботы и всего воскресенья в шестерке лидеров случился всего один обмен позициями. 

При этом нельзя сказать, что счет шел на минуты, и никакой борьбы не было: отрывы оставались небольшими, но вот положение оставалось неизменным. 

Себастьен Ожье, который возглавил ралли после СУ5, больше не уступил лидерства. В воскресенье восьмикратного чемпиона мира догонял Тьерри Невилль на Hyundai, однако из 20 секунд преимущества француз отдал лишь четыре и стал сильнейшим впервые в сезоне и в 55-й раз в карьере. Кроме того, это его первый успех со штурманом Бенжаменом Вейя, который занял место многолетнего напарника Ожье Жюльена Инграссии.

Вдобавок, Себ за рулем Toyota стал быстрейшим на бонусном спецучастке – это гарантировало японской марке второй подряд титул в зачете производителей. Прежде компания побеждала в WRC пять раз (1993-94, 1999, 2018, 2021, 2022).  

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Фото: Austral / Hyundai Motorsport

От финального дня ралли ждали дуэли за второе место между Невиллем и новым чемпионом мира Калле Рованперой, который отставал всего на пару секунд. Однако на втором воскресном допе финн проколол левое переднее колесо и остался позади.

После этого Калле едва не нагнал Отт Тянак – после пятничных проблем в гибридной системе эстонский гонщик смог избежать схода, но так и не отыграл потерянное время, финишировав четвертым. 

Местный герой Дани Сордо, также выступающий за Hyundai, проколол колесо в первый день, дважды показывал лучшее время на скоростных участках, однако в целом был далеко от борьбы за победу и финишировал пятым.  

Элфин Эванс на Toyota закончил дистанцию шестым, а лидер M-Sport Ford Крейг Брин стал главным неудачником финального дня: он тоже проколол колесо на СУ17 и откатился из-за этого с седьмого места на девятое.

На том же спецучастке Адриен Фурмо жестко влетел в ограждение, но сумел продолжить движение, избежав серьезных повреждений машины, и добраться до финиша восьмым. 

Всю десятку – в последнее время таких случаев почти не было – заняли гонщики топового класса RC1. Лишь Гус Гринсмит разбил машину в субботу, но и он вернулся в гонку днем позже. 

Теему Суннинен повторил результат Ожье и одержал уверенную победу в зачете RC2, опередив Иоана Росселя и Николая Грязина. 

Сезон мирового ралли финиширует 11-13 ноября в Японии.

Результаты бонусного СУ Ралли Испания

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Время Отрыв
1 France Себастьен Ожье
France Бенжамен Вейя 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 10'06.4  
2 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 10'07.6 1.2
3 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 10'08.2 1.8
4 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 10'08.9 2.5
5 Spain Дани Сордо
Кандидо Каррера 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 10'10.1 3.7
Полные результаты

Результаты Ралли Испания

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 France Себастьен Ожье
France Бенжамен Вейя 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:44'43.9  
2 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:45'00.3 16.4
3 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:45'18.4 34.5
4 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:45'27.9 44.0
5 Spain Дани Сордо
Кандидо Каррера 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:46'00.4 1'16.5
6 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:46'35.0 1'51.1
7 Japan Такамото Катсута
Ireland Аарон Джонстон 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:47'03.0 2'19.1
8 France Адриан Фурмо
France Александр Кория 		Ford Puma Rally1 RC1 2:47'22.3 2'38.4
9 Ireland Крейг Брин
Ireland Пол Нэгл 		Ford Puma Rally1 RC1 2:47'26.9 2'43.0
10 France Пьер-Луи Лубе
France Венсан Ландэ 		Ford Puma Rally1 RC1 2:48'09.0 3'25.1
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