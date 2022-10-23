Ожье выиграл Ралли Испания, Toyota завоевала титул среди производителей
Предпоследний этап сезона WRC обошелся практически без интриги – Себастьен Ожье напомнил о временах своего доминирования в чемпионате
После богатого на перестановки первого дня асфальтовая гонка по дорогам Каталонии стала практически статичной. На протяжении всей субботы и всего воскресенья в шестерке лидеров случился всего один обмен позициями.
При этом нельзя сказать, что счет шел на минуты, и никакой борьбы не было: отрывы оставались небольшими, но вот положение оставалось неизменным.
Себастьен Ожье, который возглавил ралли после СУ5, больше не уступил лидерства. В воскресенье восьмикратного чемпиона мира догонял Тьерри Невилль на Hyundai, однако из 20 секунд преимущества француз отдал лишь четыре и стал сильнейшим впервые в сезоне и в 55-й раз в карьере. Кроме того, это его первый успех со штурманом Бенжаменом Вейя, который занял место многолетнего напарника Ожье Жюльена Инграссии.
Вдобавок, Себ за рулем Toyota стал быстрейшим на бонусном спецучастке – это гарантировало японской марке второй подряд титул в зачете производителей. Прежде компания побеждала в WRC пять раз (1993-94, 1999, 2018, 2021, 2022).
Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Фото: Austral / Hyundai Motorsport
От финального дня ралли ждали дуэли за второе место между Невиллем и новым чемпионом мира Калле Рованперой, который отставал всего на пару секунд. Однако на втором воскресном допе финн проколол левое переднее колесо и остался позади.
После этого Калле едва не нагнал Отт Тянак – после пятничных проблем в гибридной системе эстонский гонщик смог избежать схода, но так и не отыграл потерянное время, финишировав четвертым.
Местный герой Дани Сордо, также выступающий за Hyundai, проколол колесо в первый день, дважды показывал лучшее время на скоростных участках, однако в целом был далеко от борьбы за победу и финишировал пятым.
Элфин Эванс на Toyota закончил дистанцию шестым, а лидер M-Sport Ford Крейг Брин стал главным неудачником финального дня: он тоже проколол колесо на СУ17 и откатился из-за этого с седьмого места на девятое.
На том же спецучастке Адриен Фурмо жестко влетел в ограждение, но сумел продолжить движение, избежав серьезных повреждений машины, и добраться до финиша восьмым.
Всю десятку – в последнее время таких случаев почти не было – заняли гонщики топового класса RC1. Лишь Гус Гринсмит разбил машину в субботу, но и он вернулся в гонку днем позже.
Теему Суннинен повторил результат Ожье и одержал уверенную победу в зачете RC2, опередив Иоана Росселя и Николая Грязина.
Сезон мирового ралли финиширует 11-13 ноября в Японии.
Результаты бонусного СУ Ралли Испания
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Время
|Отрыв
|1
| Себастьен Ожье
Бенжамен Вейя
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|10'06.4
|2
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|10'07.6
|1.2
|3
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|10'08.2
|1.8
|4
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|10'08.9
|2.5
|5
| Дани Сордо
Кандидо Каррера
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|10'10.1
|3.7
|Полные результаты
Результаты Ралли Испания
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Себастьен Ожье
Бенжамен Вейя
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:44'43.9
|2
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:45'00.3
|16.4
|3
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:45'18.4
|34.5
|4
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:45'27.9
|44.0
|5
| Дани Сордо
Кандидо Каррера
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:46'00.4
|1'16.5
|6
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:46'35.0
|1'51.1
|7
| Такамото Катсута
Аарон Джонстон
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:47'03.0
|2'19.1
|8
| Адриан Фурмо
Александр Кория
|Ford Puma Rally1
|RC1
|2:47'22.3
|2'38.4
|9
| Крейг Брин
Пол Нэгл
|Ford Puma Rally1
|RC1
|2:47'26.9
|2'43.0
|10
| Пьер-Луи Лубе
Венсан Ландэ
|Ford Puma Rally1
|RC1
|2:48'09.0
|3'25.1
|Полные результаты
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